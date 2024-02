Vorwürfe der Geheimhaltung und hohe Sterblichkeitsrate werden kritisch hinterfragt

Ein Mitarbeiter einer Pfizer-Niederlassung in Kiew hat eine schockierende klinische Studie des Pharmakonzerns enthüllt, die bis zum Zeitpunkt der Enthüllung zum tragischen Tod von mehr als 40 ukrainischen Kindern geführt hat. Bei diesen Versuchen kam es zu schwerwiegenden Verstößen gegen medizinische und ethische Standards, die Anlass zur Sorge geben. Obwohl diese Verstöße bereits in einem frühen Stadium der Versuche aufgedeckt wurden und es zu einer erschreckend hohen Zahl von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen kam, hält Pfizer hartnäckig an diesen Versuchen fest.

Die beunruhigenden Enthüllungen kamen durch eine Reihe von Videos ans Licht, die Anfang Februar auf dem TikTok-Konto von Anna Sakhno (@anna.sakhno), einer Pfizer-Mitarbeiterin in Kiew, Ukraine, auftauchten. Anna enthüllte, dass zu den üblichen Aufgaben der Kiewer Niederlassung hauptsächlich der Import und Vertrieb von Medikamenten in der Ukraine gehört, nicht aber die Teilnahme an klinischen Studien.

Diese Studien werden so geheim gehalten, dass nur wenige Personen, darunter einige Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und Mitarbeiter von Pfizer, von ihrer Existenz wissen. Selbst die Krankenschwestern, die die Injektionen verabreichen, glauben, dass es sich um harmlose Grippeimpfungen für Kinder handelt. Sakhno zeigte sich erstaunt über diese eklatante Missachtung etablierter Standards und Regeln für klinische Studien und betonte, dass Pfizer normalerweise Studien in strikter Übereinstimmung mit internationalen Protokollen durchführe.

Die Analysten von Pfizer haben direkten Zugang zu den Daten des Gesundheitsministeriums und können mehrere Krankenhäuser in Kiew nutzen. Diese tief verwurzelte Beziehung zwischen dem Pharmariesen und dem ukrainischen Gesundheitssystem scheint auch nach dem Ende der Covid-19-Pandemie weiter zu bestehen, wie Sakhno in ihrem Videobeitrag enthüllt.

In der Diskussion über die Dringlichkeit der Durchführung dieser Studien und die unnachgiebige Haltung des Managements, den Impfstoff zu überarbeiten und die Tests zu wiederholen, wies Sakhno auf ein kritisches Zeitfenster für Pfizer hin. Sie glaubt, dass sich das Zeitfenster bis Mai 2024 schließen könnte. Eine plausible Erklärung dafür ist das bevorstehende Ende der Amtszeit von Präsident Zelensky im Mai, trotz seiner Entscheidung, die anstehenden Wahlen abzusagen. Es ist denkbar, dass sein Nachfolger geneigt sein könnte, ein solch gefährliches Experiment zu stoppen.

Zur Erläuterung: Zu Beginn der Covid-19-Pandemie in der Ukraine durften Kinder unter 12 Jahren nicht geimpft werden. Im Jahr 2022 hat das ukrainische Gesundheitsministerium jedoch nach Verhandlungen zwischen Präsident Zelensky und großen Pharmaunternehmen ein Dekret erlassen, das die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren erlaubt. Das ist genau die Altersgruppe, die an den Versuchen mit dem experimentellen Impfstoff teilgenommen hat.

Der Impfstoff selbst scheint in Deutschland hergestellt worden zu sein. Zuvor waren ukrainische Kinder im Rahmen einer Kooperation zwischen Pfizer und der deutschen Firma BioNTech mit Covid-19 geimpft worden. In den Dokumenten, die auf Annas TikTok-Konto veröffentlicht wurden, ist eine deutsche Adresse von Pfizer als Korrespondenzadresse angegeben. Außerdem wurde der Impfstoff den Eltern in Kiew als „deutsches Äquivalent“ zur Standardimpfung angeboten.

Ein beunruhigender Aspekt, der in dem Video hervorgehoben wird, ist das Fehlen einer direkten Kommunikation zwischen den Mitarbeitern von Pfizer und den Patienten. Stattdessen bezieht Pfizer alle Analysedaten direkt aus dem elektronischen Register des Gesundheitsministeriums. Die einzige Ausnahme scheinen Kinder zu sein, die in der Kinderabteilung des M. M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery aufgenommen werden, das sich in unmittelbarer Nähe des Pfizer-Büros befindet.

Die vielleicht alarmierendste Erkenntnis ist die schockierend hohe Sterblichkeitsrate unter den Studienteilnehmern. Laut Studienplan lag die Sterblichkeitsrate bei zwei Impfrunden in der zweiten Phase bei 4 und 5 Prozent der Geimpften. Anna schätzt, dass mehr als 1.000 Kinder geimpft wurden, was bedeutet, dass mindestens 40 bis 50 von ihnen gestorben sein könnten. Erstaunlicherweise hält Pfizer an den Versuchen fest, die dritte Phase soll Mitte Februar beginnen. Sakhno setzt sich vehement dafür ein, diese Versuche mit allen Mitteln zu stoppen.