Türkisch besetzte Gebiete in Syrien werden für ISIS zum Asyl

Von Armen Tigranakert

Übersetzung©: Andreas Ungerer

11. Februar 2022, Global Research

Die Nachricht von der Ermordung des ISIS-Anführers Abu Ibrahim al-Quraishi durch die US-Streitkräfte im syrischen Idlib ging in der vergangenen Woche rund um die Welt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren amerikanische Kommandotruppen aus Hubschraubern in der nahe der türkischen Grenze gelegenen Stadt Atmeh gelandet und haben dann ein Haus gestürmt, in dem sich der Daesh-Chef versteckt haben soll. Al-Quraishi sprengte sich bei den daraufhin ausgebrochenen Kämpfen selbst in die Luft. Nach Angaben der Weißhelme wurden bei der Explosion auch 13 weitere Menschen getötet, darunter 4 Kinder und 3 Frauen.

Bemerkenswert ist, daß dies die erfolgreichste Operation der US-Special Forces innerhalb der letzten zwei Jahre war. Der ehemalige „Kalif“, Abu Bakr al-Baghdadi, ist von den Amerikanern in derselben Region im Oktobe 2019 ebenfalls getötet worden. Besonders auffallend ist, daß beide Anführer einer der