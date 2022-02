Wer wird für Amerikas endgültigen Untergang verantwortlich gemacht?

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Es scheint, als ob es in der Welt niemals Gleichheit geben wird. Schauen Sie sich nur die Situation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland an, als Beispiel dafür, wie alles auf den Kopf gestellt ist. Es scheint keine Rolle zu spielen, welche Partei in den USA an der Macht ist. Auch die Person im Weißen Haus spielt keine Rolle. Hollywood macht weiter, ebenso wie die Konzerne, die immer größer werden und Milliarden in die Kassen der „Selfmade“-Männer und -Frauen spülen. Und anderswo kann niemand, und ich meine niemand, eine faire Chance bekommen.

„Das Ziel des Lebens ist nicht, auf der Seite der Mehrheit zu stehen, sondern zu vermeiden, dass man sich in den Reihen der Verrückten wiederfindet.“ – Marcus Aurelius

Sehen Sie sich Wladimir Putin als perfektes Beispiel für Ungerechtigkeit an. Wenn er einen Angelausflug unternimmt, pflegt er sein männliches Image. Währenddessen wälzen sich seine Zeitgenossen in Washington oder London in ihrer Erbärmlichkeit und lassen sich von den Horden trauriger Bewunderer anhimmeln. Ich denke da an Donald Trump, der Demonstranten vor dem Weißen Haus vergast, um auf der anderen Straßenseite ein Foto mit dem „Wort Gottes“ in seinen schmierigen, Big-Mac-verschlingenden Händen machen zu können. Oder schauen Sie sich Joe Biden an, um ein noch krasseres Beispiel für „WTF is wrong with America?“ zu sehen. Der Kerl ist eine Schande.

Was Putin betrifft, so wird ihm so ziemlich alles vorgeworfen. Aber irgendwie tauchen die Beweise für seine Verbrechen und Vergehen nie wirklich auf. Das Beste, was der westliche Multi-Billionen-Dollar-Überwachungsstaat zu bieten hat, ist eine „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“ oder ein „hohes Vertrauen“, dass Putin „irgendetwas“ falsch gemacht hat. In seiner Heimat jedoch könnten ein entscheidender Beweis, Kameraaufnahmen, CIA-Dokumente, aufgetauchte E-Mails, Satellitenfotos, Sprachaufnahmen und eine frühere Verurteilung als Serienmörder einen Amerikaner nicht aus dem Amt bringen.

Meine Güte, wie sich die Dinge geändert haben. Ich erinnere mich an einige idiotische Eiferer, die dem ehemaligen Präsidenten Richard Nixon helfen wollten, einen Präsidenten zum Rücktritt zu bewegen, weil Barack Obama die NSA ermächtigt hatte, die amerikanische Öffentlichkeit zu überwachen. Edward Snowden hat der Obama-Regierung einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber Barack hat sich nie in Ungnade von der amerikanischen Öffentlichkeit verabschiedet. George H. W. Bush begann den ersten Golfkrieg, der, wie der Journalist Joshua Holland in einer Untersuchung feststellte, „mit einem Berg von Kriegspropaganda verkauft wurde.“ Sein Sohn George W. marschierte unter einem falschen Vorwand in den Irak ein, tötete Hunderttausende und kostete Amerika Billionen. Er hat immer noch eine Bibliothek.

„Es ist die Pflicht eines guten Hirten, seine Schafe zu scheren, nicht sie zu häuten.“ – Tiberius

Ich könnte noch viel mehr sagen. Der Punkt ist, dass man als Amerikaner in einer Führungsposition nicht ins Gefängnis kommt, wenn man betrunken ist, sein Auto zu Schrott fährt und seine Freundin ertränkt, geschweige denn aus den Hallen der Macht entfernt wird. Und wir dachten, Jimmy Carters Bruder Billy sei eine peinliche Schande! Billy wäre ein besserer Anführer als jeder, der heute auf dem Capitol Hill oder im Weißen Haus sitzt, mit Bierdosen auf dem Rasen und so. Die Welt wäre viel gerechter und ausgeglichener, wenn mein Land einen ehrlichen Idioten an der Spitze hätte. Wenn Putin oder Chinas Xi Jinping des Chaos beschuldigt würden, könnten die Amerikaner wenigstens aufrecht stehen und stolz darauf sein, dass sie einen ehrlichen Mann oder eine ehrliche Frau an der Spitze haben. Aber nein. Wir haben kein Problem mit den lügnerischen Drecksäcken, die uns die Konzernelite auf den Hals hetzt.

Das nennt man „Imperium“, Leute. Denken Sie an Namen wie Caligula, Commodus und Nero. Rom liebte sie auch, bis Dinge wie die Unfähigkeit der Führung, eine schlechte Wirtschaft, der Klimawandel, interne Machtkämpfe, die Gesundheit des römischen Volkes, religiöse Veränderungen und die Anzahl und Effektivität seiner Armeen das Reich zum Scheitern brachten. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Nun, zumindest haben wir Russlands Anführer als Schuldigen. Als ob das noch eine Rolle spielen würde.