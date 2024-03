U.S. Truppen sind noch 1,5 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt

Von Michael Snyder

Die USA können sich einen Krieg mit China nicht leisten. Die Größe unseres Militärs ist geschrumpft, und unsere Ressourcen sind viel zu dünn gestreckt. Heute haben die USA Militärbasen in 80 verschiedenen Ländern, und wir haben Truppen in 178 verschiedenen Ländern stationiert. Das ist wahnsinnig. Kein Imperium in der gesamten Geschichte der Menschheit hat seine Streitkräfte so über den ganzen Planeten verteilt. Unsere Munitionsbestände sind aufgrund der großen Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine extrem niedrig, und jedes Kriegsspiel, das unsere Führer durchgeführt haben, hat gezeigt, dass wir einen Krieg zum Schutz Taiwans verlieren. Wir sollten es also vermeiden, einen Krieg mit China auszulösen, denn wir stehen auf verlorenem Posten.

Aber unsere Politiker scheinen entschlossen zu sein, ihn trotzdem zu provozieren. Es wird berichtet, dass Beamte in Taiwan bestätigt haben, dass die US-Streitkräfte nun dauerhaft „auf den Inseln in der Straße von Taiwan“ stationiert sind…

Taiwan hat die dauerhafte Stationierung von US-Truppen auf seinen Inseln in der Straße von Taiwan offiziell bestätigt – eine Entwicklung, die die zunehmenden Spannungen mit China weiter verschärfen könnte. Das im Jahr 2023 verabschiedete National Defense Authorization Act (NDAA) ermöglichte die Entsendung dieser Truppen zur Durchführung von Ausbildungsprogrammen für die taiwanesischen Streitkräfte an vorderster Front.

Das wird die chinesischen Behörden extrem wütend machen.

Es wäre schon schlimm genug gewesen, wenn wir nur Truppen auf Taiwans Hauptinsel gestellt hätten.

Aber wir haben es nicht dabei belassen.

Man sagt uns, dass US-Truppen auch auf den Penghu-Inseln und den Kinmen-Inseln stationiert wurden…

Nach Berichten der taiwanesischen United Daily News (UDN) sind die Green Berets der 1st Special Forces Group der US-Armee nun dauerhaft auf Stützpunkten des 101st Amphibious Reconnaissance Battalion, einer Spezialeinheit der taiwanesischen Armee, in den entlegenen Inselbezirken Penghu und Kinmen stationiert. Kinmen liegt nur etwas mehr als eine Meile von der chinesischen Küste entfernt. Ferner gibt es Berichte über eine amerikanische Militärpräsenz in der nordöstlichen Stadt Taoyuan auf Taiwans Hauptinsel, wo Angehörige der taiwanesischen Elitetruppe Airborne Special Service Company eine Spezialausbildung im Hinblick auf Drohnen durchführen.

Wie würden wir uns fühlen, wenn chinesische Truppen eine Meile von der US-Grenze entfernt wären?

Taiwans Hauptinsel ist etwa 100 Meilen (ca. 161 km) von China entfernt, aber an einigen Stellen sind die Kinmen-Inseln und China „kaum mehr als eine Meile voneinander entfernt„…

Die Insel Taiwan, die von der Republik China (ROC) verwaltet wird, liegt etwa 100 Meilen (ca. 161 km) östlich des chinesischen Festlandes, auf der anderen Seite der Taiwanstraße. Taiwan verwaltet auch eine Reihe kleinerer Inseln, die als Kinmen-Archipel oder Kinmen County bekannt sind. Die Insel Kinmen und ihre Nachbarinseln liegen auf der anderen Seite der Meerenge, in einem Hafen östlich der Hafenstadt Xiamen, und sind praktisch von der Volksrepublik China umgeben – an einigen Stellen sind sie kaum mehr als eine Meile voneinander entfernt.

Was denken unsere Führer?

Das macht einen Krieg nicht weniger wahrscheinlich.

Es macht einen Krieg wahrscheinlicher.

Am Mittwoch schickte China innerhalb von 24 Stunden 32 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan…

Zweiunddreißig chinesische Kampfflugzeuge wurden in nur 24 Stunden über Taiwan gesichtet, teilte das Verteidigungsministerium des Landes mit. In den 24 Stunden zwischen Mittwoch, 6 Uhr morgens, und Donnerstag, 6 Uhr morgens, Ortszeit, kreiste die zweithöchste Zahl chinesischer Flugzeuge in diesem Jahr über dem Inselstaat, begleitet von fünf Marineschiffen um Taiwan. Zwanzig der Flugzeuge „überquerten die Mittellinie der Straße von Taiwan“, so das Verteidigungsministerium in einer Erklärung vom Donnerstag. Die Flugzeuge wurden nach Einbruch der Dunkelheit entdeckt. Nach Angaben des Ministeriums handelte es sich um Kampfjets, unbemannte Drohnen und Transportflugzeuge mittlerer Reichweite.

Die Chinesen machen so etwas, wenn sie verärgert sind.

Und im Moment sind sie sehr, sehr verärgert.

Und China hat sich fieberhaft auf den kommenden Krieg vorbereitet…

China baut sein militärisches und nukleares Arsenal in einem Ausmaß auf, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall war, und alles deutet darauf hin, dass es an seinen Ambitionen festhält, bis 2027 in Taiwan einmarschieren zu können, wie ein hochrangiger US-Admiral aussagte. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen Pekings sei der offizielle Verteidigungshaushalt des Landes in den vergangenen Jahren um 16 % auf über 223 Mrd. USD gestiegen, sagte Admiral John Aquilino, der Leiter des Indo-Pazifik-Kommandos, am Mittwoch vor dem Ausschuss für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses in einer vorbereiteten Stellungnahme. In den drei Jahren, seit er das Kommando übernommen hat, hat die Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA) mehr als 400 Kampfflugzeuge und mehr als 20 größere Kriegsschiffe angeschafft. Außerdem habe sie ihr Inventar an ballistischen und Marschflugkörpern seit 2020 verdoppelt, sagte er

Werden wir in der Lage sein, einen Krieg mit China zu führen, wenn er schließlich ausbricht?

Nein, natürlich nicht.

Unsere Streitkräfte sind über den ganzen Planeten verstreut, und so viele unserer Ressourcen sind bereits in den Krieg in der Ukraine geflossen.

Obwohl es Bemühungen gibt, die Munitionsproduktion in den USA zu erhöhen, wird berichtet, dass „Russland fast dreimal so viel Artilleriemunition produziert wie die Vereinigten Staaten und Europa zusammen“…

Der russische Verteidigungsminister erklärte am Donnerstag, dass die Produktion von Artilleriegranaten im vergangenen Jahr um fast das 2,5-fache und die Produktion von Artilleriekomponenten um das 22-fache gestiegen sei, da Moskau schneller aufrüsten wolle, als der Westen die Ukraine beliefern könne. Die derzeitige Dominanz Russlands in der Artillerieproduktion ist ein Faktor, der den Verlauf des Ukraine-Kriegs – der größtenteils mit Artillerie und Drohnen geführt wird – zu einer Zeit entscheiden könnte, in der der Westen befürchtet, dass Russland weitere Siege auf dem Schlachtfeld anstrebt. CNN berichtete Anfang des Monats unter Berufung auf nicht identifizierte westliche Geheimdienstquellen, dass Russland fast dreimal so viel Artilleriemunition herstellt wie die Vereinigten Staaten und Europa zusammen.

Unabhängig davon, wie man über den Krieg denkt, ist das einfach nur peinlich.

Einer der Gründe, warum wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, war, dass die USA einfach alle anderen bei Weitem übertrumpfen konnten.

Aber jetzt sehen wir einfach nur erbärmlich aus.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und andere westliche Staats- und Regierungschefs haben vorgeschlagen, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden, wenn das notwendig ist, um die Russen am Sieg zu hindern.

Wenn das tatsächlich geschieht, werden auch amerikanische Jungen und Mädchen in den Schützengräben der Ostukraine sterben müssen.

In Erwartung eines größeren Krieges führen die Russen eine weitere Mobilisierungsrunde durch.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat soeben „die Schaffung von 2 neuen Bodenarmeen mit 16 neuen Brigaden und 14 neuen Divisionen“ angekündigt.

In der Zwischenzeit beharren israelische Beamte weiterhin darauf, dass eine größere Bodenoperation in Rafah stattfinden wird, unabhängig davon, was die Regierung Biden von einem solchen Schritt hält…

Am Donnerstag reagierte Israel mit seiner bisher trotzigsten Reaktion auf das Drängen Washingtons, seine Pläne für eine Bodeninvasion in Rafah aufzugeben, da es angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen in der südlichen Gaza-Stadt eine weitere humanitäre Katastrophe mit vielen zivilen Opfern befürchtet. Ein hochrangiger israelischer Beamter wurde in Bloomberg mit den Worten zitiert, das Militär werde in Rafah einmarschieren und die Hamas besiegen, „selbst wenn sich die ganze Welt gegen Israel wendet, einschließlich der Vereinigten Staaten„. Der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, äußerte sich in einem Podcast-Interview. „Wir werden einmarschieren und diese Aufgabe zu Ende bringen, und jeder, der das nicht versteht, versteht nicht, dass der Terroranschlag vom 7. Oktober den existenziellen Nerv der Juden getroffen hat“, sagte er.

Wenn die IDF in Rafah einmarschieren, könnte dies zu einem Ausbruch in der gesamten Region führen.

Und so könnten auch die US-Streitkräfte aufgefordert werden, im Nahen Osten zu intervenieren.

Wenn man seine Ressourcen zu sehr verstreut, ist das ein sicherer Weg, um zu verlieren.

Leider scheinen unsere Politiker dies nicht zu begreifen, und ihre sehr törichten Entscheidungen werden bald zu absolut katastrophalen Folgen führen.