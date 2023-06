UBS gibt eine Prognose zu der Zukunft der Künstlichen Intelligenz ab

Generative KI (d. h. KI, die Texte, Videos usw. erstellen kann) hat das Potenzial, Innovationen in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben.

In den nächsten Jahren wird generative KI enorme Auswirkungen auf die „Pharma-, Fertigungs-, Medien-, Architektur-, Innenarchitektur-, Maschinenbau-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Medizin-, Elektronik- und Energiebranche“ haben, so UBS-Analyst Michael Briest, der sich auf einen Bericht von Gartner beruft.

Briest sagte, dass der Gartner-Bericht feststellte: „Generative KI wird sich auf Marketing, Design, Unternehmenskommunikation, Schulung und Softwareentwicklung auswirken, indem sie diese unterstützenden Prozesse, die sich über viele Organisationen erstrecken, erweitert“.

Er sagte auch, dass Gartner fünf kühne Vorhersagen darüber gemacht hat, wie KI die Innovation in Unternehmen von heute bis 2027 beschleunigen wird. Zu diesen Vorhersagen gehören die folgenden:

Bis 2025 werden mehr als 30 % der neuen Medikamente und Materialien systematisch mit generativen KI-Techniken entdeckt werden;

Bis 2025 wird die Verwendung synthetischer Daten das Volumen der für das maschinelle Lernen benötigten realen Daten um 70 % reduzieren;

Bis 2025 werden 30 % der ausgehenden Marketingnachrichten großer Unternehmen synthetisch generiert werden, gegenüber weniger als 2 % im Jahr 2022. Wir stellen fest, dass Salesforce vor kurzem die Freigabe seines Einstein PT angekündigt hat, um personalisierte E-Mails an Kunden im Auftrag von Vertriebsmitarbeitern, spezifische Antworten auf Anfragen im Auftrag von Kundendienstmitarbeitern und gezielte Inhalte für Vermarkter zu erstellen;

Bis 2027 werden fast 15 % der neuen Anwendungen automatisch von KI generiert werden, ohne dass ein Mensch daran beteiligt ist – heute sind es 0 %.

Bis 2026 werden mehr als 100 Millionen Menschen Robo-Kollegen (synthetische virtuelle Mitarbeiter) engagieren, um zur Unternehmensarbeit beizutragen.

Briest sagte nach Ansicht von UBS: „Die Breite der Auswirkungen, die Gartner erwartet, verleiht der generativen KI fast den Status einer General Purpose Technology (GPT), ähnlich wie beim Druck, der Elektrizität oder der Eisenbahn. Wie bei diesen früheren Innovationen wird die generative KI wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben.“

Bei all diesen Innovationen, die in diesem Jahrzehnt erwartet werden, werden weniger Arbeitskräfte benötigt. Goldman teilte seinen Kunden im vergangenen Monat mit, dass in den USA und in Europa Hunderte Millionen von Arbeitsplätzen durch KI verdrängt werden dürften. Ein anderes Beratungsunternehmen schrieb in einer separaten Notiz: „Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die KI die gesamte Menschheit bis zur Mitte des Jahrhunderts ausgelöscht wird, mehr als 50/50 beträgt.“

Könnte das der Grund sein?: KI-gesteuerte Drohne wird abtrünnig und „tötet“ den menschlichen Bediener in einem simulierten Test der US-Luftwaffe. Hier zu finden.

Briest hat einen Blick in eine von der KI angetriebene Zukunft geworfen. Diese beschleunigte Innovation könnte jedoch zu einem erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen und einer zunehmenden Dominanz von Maschinen führen.

Weitere Einzelheiten in der vollständigen UBS-Notiz sind für Pro-Abonnenten an der üblichen Stelle verfügbar.