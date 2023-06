Das Leid ist unvorstellbar groß

Die Dinge haben sich zum Schlechteren gewendet. In den vergangenen Monaten ist die Wirtschaftstätigkeit im ganzen Land zurückgegangen, und dieser Rückgang scheint sich zu beschleunigen. Wir haben gerade erfahren, dass das Bruttoinlandseinkommen nun schon zwei Quartale in Folge gesunken ist, und der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board ist nun bereits 13 Monate in Folge gesunken. Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, sind es leider die Menschen am unteren Ende der wirtschaftlichen Pyramide, die am stärksten betroffen sind.

Dank der rasant steigenden Lebenshaltungskosten steigt die Zahl der „Arbeitsobdachlosen“, die täglich in ihren Fahrzeugen leben, obwohl sie eine Beschäftigung haben, dramatisch an.

Vor allem die Wohnmobil-„Gemeinschaften“, die von Küste zu Küste aus dem Boden schießen, erregen allmählich große Aufmerksamkeit…

Der Besitzer eines Partybusunternehmens, Gefängniswärter auf Rikers Island und ein Amazon-Mitarbeiter sind nur einige der eklektischen Menschen, die eine Gemeinschaft von „arbeitenden Obdachlosen“ gebildet haben, die in einem Wohnmobil im Stadtteil Astoria in Queens, New York, leben. Ähnliche Gemeinschaften haben sich überall in den USA von Neuengland bis Kalifornien gebildet, wo die Menschen angesichts der nationalen Lebenskostenkrise einen nomadischen Lebensstil gewählt haben.

Die meisten dieser Menschen stehen morgens auf und gehen zur Arbeit.

Die „Daily Mail“ sprach sogar mit einem Mann, der „für ein Krankenhaus in New York City arbeitet“.

Der Anwohner Paul Reevers bezeichnete sich selbst als „arbeitslosen Obdachlosen“. Er sagte, er habe einen Job, aber die Miete sei zu hoch geworden und er könne sich keine Wohnung mehr leisten. Reevers, der in einem Krankenhaus in New York City arbeitet, sagte, er habe einen Kredit aufgenommen und sein Wohnmobil gekauft.

Wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, sollte man sich eine Wohnung leisten können.

Aber so ist unser Land nun einmal.

Wir sind dabei, die Mittelschicht völlig zu zerstören, und infolgedessen haben wir jetzt eine massive Obdachlosenkrise.

Die Finanzwebsite Insider Monkey hat eine Liste der 30 Städte mit der höchsten Obdachlosenrate weltweit veröffentlicht. Bemerkenswert ist, dass eine Handvoll der US-Städte auf der Liste von einer progressiven Führung regiert wird, was die Leser nicht überraschen dürfte. Während es offensichtlich ist, dass einige unglückliche Menschen von Obdachlosigkeit bedroht sind – ein Trend, der durch den jüngsten Inflationsdruck und die Drogensuchtkrise noch verschärft wurde -, haben einige liberale Politiker es anderen ermöglicht, ihren nomadischen Lebensstil mit Steuergeldern aufrechtzuerhalten. Insider Monkey fand heraus, dass New York City mit etwa 69.000 Obdachlosen auf Platz 5 der Liste steht. Es folgt Chicago auf Platz 7 mit 65.611. Washington, DC, ist die Nummer 8 mit 57.416, Los Angeles die Nummer 13 mit 41.980 und San Fransisco die Nummer 14 mit 38.000.

Egal, was Sie oder ich im Moment erleben, zumindest schlafen wir nicht auf der Straße.

Wir sollten uns also glücklich schätzen.

Auch der Hunger nimmt in ganz Amerika rapide zu. Gegenwärtig bitten so viele Menschen wie noch nie um Hilfe bei einer Lebensmittelbank in der Gegend von Seattle.

Seit März wurden in der Lebensmittelbank dreimal hintereinander neue Rekorde für die höchste Anzahl von Menschen gebrochen, die an einem einzigen Tag bedient wurden. Dies ist seit 2019 der Fall, als die Organisation begann, drei Besuche pro Monat zu ermöglichen. Christian bemerkt, dass immer mehr Menschen wie Jones auftauchen, die seit Jahren nicht mehr die Dienste der Lebensmittelbank in Anspruch genommen haben. „Das ist hart für sie. Sie dachten, sie hätten die Armutsgrenze überwunden und ein wenig Stabilität erlangt, aber jetzt haben wir das Jahr 2023 und ich stehe wieder in der Lebensmittelschlange und bitte Fremde um Hilfe“, sagte Christian.

Und in Boston erstreckte sich die Schlange für das Essen an einem Wochenendmorgen „über die Länge von zwei Fußballfeldern“.

Die Schlange vor der Bostoner Lebensmittelausgabe des Amerikanischen Roten Kreuzes erstreckte sich an einem Samstagmorgen über die Länge von zwei Fußballfeldern. Die Zahl der Menschen, die an manchen Tagen in das aus rotem Backstein errichtete Lagerhaus im Industriegebiet strömen, übersteigt inzwischen die schlimmsten Zeiten der pandemischen Wirtschaftskrise. Im April verzeichnete die Einrichtung den zweithöchsten monatlichen Andrang seit ihrer Eröffnung im Jahr 1982, so David Andre, der Leiter.

Wir erleben im Moment so viel Leid im ganzen Land.

Und es gibt noch viel mehr Menschen, die am Rande einer Katastrophe leben.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge hatten etwa 38,5 Prozent der Erwachsenen in den USA zwischen dem 26. April und dem 8. Mai Schwierigkeiten, ihre Ausgaben zu bestreiten.

Ein großer Teil der amerikanischen Verbraucher befindet sich in finanzieller Not, da sie mit erhöhten Lebenshaltungskosten, einer rekordverdächtigen Kreditkartennutzung und einem seit zwei Jahren negativen Reallohnwachstum zu kämpfen haben. Dieser perfekte Sturm könnte finanziell schwache Haushalte im nächsten Abschwung dezimieren. Wie Bloomberg unter Berufung auf neue Daten der Household Pulse Survey berichtet, hatten zwischen dem 26. April und dem 8. Mai 89,1 Millionen amerikanische Erwachsene (oder etwa 38,5 %) Schwierigkeiten, ihre Ausgaben zu decken. Dies ist ein Anstieg gegenüber 34,4 % im Jahr 2022 und 26,7 % im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.

Natürlich ist dies erst der Anfang.

Wie ich meine Leser immer wieder warne, werden die Dinge letztendlich noch viel schlimmer werden.

In dieser Woche wird sich zeigen, ob das Abkommen über die Schuldenobergrenze den Kongress passieren kann oder nicht.

Kevin McCarthy ist zuversichtlich, dass er die Stimmen hat, die er benötigt, um das Abkommen durch das Repräsentantenhaus zu bringen, aber einige konservative Republikaner versprechen, alles zu tun, um es zu verhindern.

Der texanische Abgeordnete Chip Roy bezeichnete das Abkommen als „Scheißsandwich“ und sagte, er habe mit einer Reihe seiner Kollegen gesprochen, die nicht über das Abkommen abstimmen wollten. Der Abgeordnete Ralph Norman, Mitglied des konservativen House Freedom Caucus aus South Carolina, bezeichnete das Abkommen als „Wahnsinn“ und sagte, er werde „nicht für den Bankrott unseres Landes stimmen“.

Wenn die Einigung über die Schuldenobergrenze nicht zustande kommt, werde ich ziemlich beeindruckt sein.

Aber es würde auch unsere Wirtschaft kurzfristig in ein gewaltiges Chaos stürzen.

Es wird sehr interessant sein, zu beobachten, was passiert.

Auf jeden Fall wird das, was in Washington geschieht, unseren langfristigen Kurs nicht grundlegend ändern, und das bedeutet, dass in den kommenden Tagen noch viel mehr Leid auf uns zukommen wird.