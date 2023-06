Die vergeblichen Versuche der Ukraine, eine Offensive zu starten, die angeblich Russland aus den „eroberten“ Gebieten im Donbass verdrängen soll, erinnern mich an die japanischen Kamikaze-Bomber, die den unvermeidlichen Sieg der USA im Pazifik verhindern wollten. Es sind unnötige Tote, die im Namen der nationalen Ehre geopfert werden, aber wenn es vorbei ist, ist es völlig sinnlos.

Bevor ich auf die Vergeblichkeit der ukrainischen Bemühungen eingehe, muss ich Ihnen einen Verrückten in Großbritannien vorstellen, der sich als ehemaliger Offizier ausgibt. Dieser Mann ist durchgeknallt. Gott sei Dank ist Oberstleutnant Stuart Crawford ein „ehemaliger“ Offizier der britischen Armee. Sein Meinungsartikel trägt den Titel: „Wie der Blitzkrieg in der Ukraine Putins Streitkräfte in Stücke reißen wird“ (How Ukraine blitzkrieg will tear Putin’s forces to ribbons). Diese Manifestation des Wahnsinns würde normalerweise erfordern, dass die Person, die einen solchen Unsinn vertritt, in eine Zwangsjacke eingewickelt, in eine Gummizelle gesteckt und mit Wackelpudding gefüttert wird. Vorzugsweise lindgrün.

Crawford schreibt:

Langstreckenangriffe auf rückwärtige Gebiete der russischen Streitkräfte, zum Teil mit dem vom Vereinigten Königreich gelieferten luftgestützten Marschflugkörper Storm Shadow, könnten darauf hindeuten, dass eine „Umgestaltung des Schlachtfelds“ im Gange ist. Diese Angriffe zielen auf russische Waffen- und Treibstofflager sowie Kommunikationslinien ab und sollen wahrscheinlich sowohl die feindlichen Kräfte an der Frontlinie isolieren als auch verhindern, dass Verstärkung und Nachschub nach vorn gebracht werden.

Die jüngsten Drohnenangriffe auf russische Marineschiffe im Schwarzen Meer zielen möglicherweise darauf ab, die gegnerische Marine in ihre geschützten Häfen zu zwingen und sie daran zu hindern, ihre Raketen auf ukrainische Ziele abzufeuern. Mit anderen Worten: Sie wollen die russische Marine so weit wie möglich aus der Sache heraushalten und ruhig halten. . . . Das bringt mich zu der Option des Joker. Ich nehme an, dass die Leser den jüngsten Überfall auf russisches Gebiet in der Nähe von Belgorod zur Kenntnis genommen haben, wo pro-ukrainische, unzufriedene russische Staatsbürger einen Überfall unternahmen, der vorübergehend einige russische Siedlungen einnahm und den Kreml in Verlegenheit brachte, bis sie sich zurückzogen.

Dies geschah außerhalb der 900 km langen befestigten Frontlinie zwischen der Ukraine und den besetzten Gebieten und an einem Teil der russisch-ukrainischen Grenze, an dem es bisher kaum militärische Aktivitäten gegeben hat. Es zeigte jedoch, wie wenig bewacht dieser Teil der russischen Grenze ist und wie schlecht die Russen auf seine Verteidigung vorbereitet sind. Was wäre, wenn die Ukrainer diese Schwäche ausnutzen und einen weiten linken Haken schlagen würden, der in der Region Belgorod auf russisches Gebiet stößt und dann nach Süden abbiegt? Damit würden sie die russische „Maginot-Linie“ entlang der umstrittenen Demarkationszone flankieren und sie in der Flanke erwischen – so wie es die Deutschen 1940 im Zweiten Weltkrieg mit den Alliierten in den Ardennen taten.

Ich vermute, dass Oberstleutnant a.D. Crawford ein paar Zauberpilze nascht, anstatt Tee zu trinken und Gebäck zu mampfen. Die Ukraine verfügt nicht über die logistische Unterstützung, um eine solche Operation durchzuhalten, ganz zu schweigen von dem Mangel an Truppen und Panzern. Das ist nicht meine Meinung. Das ist eine objektive Tatsache.

Hier ist nur ein Bericht von der Front im Donbass, der den „Erfolg“ dieser Art von ukrainischem linken Haken detailliert beschreibt:

Am Morgen des 4. Juni startete der Feind eine großangelegte Offensive in fünf Sektoren der Front in Richtung Süd-Donezk, indem er die 23. und 31. mechanisierte Brigade aus der strategischen Reserve der Streitkräfte der Ukraine mit Unterstützung anderer militärischer Einheiten und Untereinheiten in den Kampf führte.

Insgesamt waren sechs mechanisierte Bataillone und zwei Panzerbataillone des Feindes beteiligt.

Das Ziel des Feindes war es, unsere Verteidigung in dem seiner Meinung nach verwundbarsten Abschnitt der Front zu durchbrechen.

Der Feind hat seine Aufgabe nicht erfüllt, er hatte keinen Erfolg.

Als Ergebnis der geschickten und kompetenten Aktionen der Gruppe der östlichen Streitkräfte beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte auf mehr als 250 Personen, 16 Panzer, drei Schützenpanzer und 21 gepanzerte Kampffahrzeuge.

Neben dem Verlust von 250 Soldaten fehlen der Ukraine nun auch 16 Panzer und 21 gepanzerte Kampffahrzeuge. Die Ukraine verfügt nicht über eine intakte Rüstungsindustrie, die neue Panzer und gepanzerte Fahrzeuge herstellt. Zelensky läuft in Europa herum wie ein Obdachloser, der um Kleingeld bettelt. Doch anstatt Schekel in seiner rostigen Tasse zu bekommen, bittet er um Panzer und Fahrzeuge, die nicht mehr in großem Umfang verfügbar sind. Dass die Ukraine ein paar Kilometer innerhalb des russischen Territoriums erobert hat, ist nur ein vorübergehender Erfolg, der sich nicht zu einer dauerhaften Offensive ausbauen lässt. Die Ukraine folgt keinem von Clausewitz’schen Plan, sie macht es wie George Armstrong Custer am Little Bighorn.

Keine Armee in der Geschichte des Krieges kann derartige Verluste hinnehmen und trotzdem siegen. Die Ukraine folgt nicht der Militärdoktrin. Sie wird vom Westen gezwungen, verzweifelte Selbstmordmissionen zu starten, die das strategische Bild vor Ort nicht verändern werden. Stattdessen geht es nur darum, noch mehr Fleisch zu mahlen, was die Russen gerne tun. Schade, dass Oberstleutnant Crawford nicht den Mut hat, mit den Ukrainern voranzugehen und seinen eigenen Kopf aufs Spiel zu setzen. Dies ist ein unnötiges Gemetzel.