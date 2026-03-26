Über den Umgang mit Gold

Egon W. Kreutzer

Ein Leser schreibt mir:

Hallo Herr Kreutzer,

ich las vor wenigen Jahren bei Ihnen, man solle Gold und Silber mit über die Währungsreform hinaus mitnehmen und nicht alles zu relativ hohen Kursen (also wie jetzt) verkaufen.

Dies dürfte derzeit viele Leser interessieren und vor allem, ob man die Entwicklung der Edelmetallpreise nach der Währungsreform grob abschätzen kann z.B. aus der Vergangenheit heraus.

Herzliche Grüße

Die Fragestellung erscheint einfach. Die Antwort ist es auch, nur die Erläuterung macht es nötig, etwas weiter auszuholen.

Worum geht es bei dieser Fragestellung?

Es geht um den Unterschied zwischen Sachwerten und Geld, und es geht um