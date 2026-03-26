Iran: Kann man im Namen der Demokratie eine Zivilisation auslöschen?

Thierry Meyssan

Entgegen dem, was unsere Medien uns glauben machen wollen, hat die Islamische Republik Iran kein totalitäreres Regime als wir. Der Iran hat eine viel ältere Zivilisation als das Abendland. Seine Einwohner besitzen Eigenschaften, die uns fehlen. Wir sollten nicht nur nicht stolz darauf sein, sie auszulöschen, sondern wir sollten ihre Stimmen hören.

Sprachlos erleben wir eine neue Art von Krieg, ohne ihn zu verstehen. Mehrere Phänomene kollidieren und verwirren unser Verständnis:

Einerseits bleiben wir von der militärischen Überlegenheit des Westens geprägt, die unsere Länder fünf Jahrhunderten lang zu den Herren der Welt gemacht hat. Es gelingt uns nicht zuzugeben, dass Habenichtse zivilisierter sein können als wir. Die Iraner sind von unserem Komfort und unserem Luxus nicht beeindruckt. Dennoch sind sie ein Volk von Ingenieuren, die wissenschaftlich weitaus gebildeter sind als wir.

Ihre Zivilisation ist in erster Linie durch einen individuellen eisernen Willen gekennzeichnet, von dem wir keine Ahnung haben. In iranischen Museen kann man Kunstwerke sehen, für deren Fertigstellung Künstler ihr ganzen Lebens aufgewendet haben. So etwas existiert bei uns nicht, weil wir glauben, dass Kreativität und Konzentration unvereinbar sind. Die Iraner haben von der Zeit eine nur langfristige Vorstellung, und denken nicht von Tag zu Tag. Das zweite Merkmal ihrer Zivilisation ist allgemeiner: Sie richten ihr Leben nach ihrer Wahrnehmung spiritueller Realitäten aus. So waren unsere Gesellschaften am Ende des Mittelalters und in der Renaissance