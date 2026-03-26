Die Sperrung der Straße von Hormus bringt das Imperium an den Abgrund

Von Kit Klarenberg

Seit dem Ausbruch des verbrecherischen zionistisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran bleibt die Straße von Hormus hartnäckig gesperrt. Trotz Donald Trumps düsterer Drohungen hat Teheran den Schiffsverkehr vollständig zum Erliegen gebracht. Das Imperium hat seitdem vergeblich versucht, eine internationale Koalition zur Wiederöffnung dieser wirtschaftlich lebenswichtigen Wasserstraße zusammenzustellen, wurde jedoch immer wieder zurückgewiesen. NATO-Verbündete wurden dafür kritisiert, einen „törichten Fehler“ begangen zu haben, indem sie sich weigerten, bei der militärischen Sicherung der Meerenge zu helfen. In Wahrheit gibt es keine Hoffnung, dass sie in absehbarer Zukunft gewaltsam wieder geöffnet werden kann.

Wie Bloomberg berichtet, wird zwar unter den G7-Mitgliedern über mögliche Wege zur Wiederaufnahme des Handels in der Meerenge diskutiert, doch herrscht unter den US-Verbündeten allgemeiner Konsens darüber, dass dies erst geschehen kann, wenn die Feindseligkeiten nachlassen oder ganz enden. Der Forschungschef der Bank of America hat düster gewarnt, die Ölpreise könnten über 200 Dollar pro Barrel steigen, „wenn die Störungen mehrere Monate andauern“. Er prognostiziert, dass die Schließung der Meerenge eine globale Rezession auslösen könnte, sollte sie nicht innerhalb weniger Tage wieder geöffnet werden.

Dass Teheran im Falle eines Krieges eine Blockade der Meerenge verhängen würde, war absolut unvermeidlich und wurde weithin vorhergesagt. Selbst wenn der Konflikt bald endet, ist in vielen Wirtschaftsbereichen bereits bleibender Schaden entstanden, und die Auswirkungen werden für den Durchschnittsbürger in Form höherer Preise für lebensnotwendige Güter zunehmend spürbar sein. Der weltweite Schiffsverkehr ist ins Chaos gestürzt, da große Logistikunternehmen Routen in Westasien streichen, was zu höheren Transport- und Versicherungskosten sowie zu Verzögerungen führt. Auch hier werden die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergegeben.

Insgesamt fließen jährlich etwa 11 % des weltweiten Seehandels durch die Meerenge, was 20 % der gesamten weltweiten Ölversorgung ausmacht. Die Blockade durch den Iran, gepaart mit Angriffen des Widerstands auf Raffinerien in der gesamten Region, wird zu anhaltendem Chaos auf den Energiemärkten führen und die Verfügbarkeit auf Jahre hinaus beeinträchtigen. Doch trotz der vorherrschenden Fokussierung der Mainstream-Medien auf die Auswirkungen der Sperrung der Meerenge auf Öl und Gas werden auch viele lebenswichtige Rohstoffe, die den Betrieb wichtiger Industrien weltweit sichern, regelmäßig in erheblichen Mengen durch die Meerenge transportiert.

Die Folgen der Angriffe der „Resistance“ auf die Raffinerie in Haifa, Israel

Ihre Verfügbarkeit und ihre Kosten unterliegen in manchen Fällen ebenfalls starken Schwankungen, was sich auf die Landwirtschaft, das Bauwesen, das verarbeitende Gewerbe und damit auf viele Bereiche des Alltags unzähliger Menschen auswirkt. Und das ist erst der Anfang. Etwa ein Drittel der weltweiten Düngemittelversorgung auf dem Seeweg wird jedes Jahr durch die Meerenge transportiert. Vor dem Krieg nahmen die Golfstaaten einen Spitzenplatz unter den internationalen Düngemittellieferanten ein. Bis zu 43 % des weltweiten Handels mit Harnstoff – einem grundlegenden Bestandteil der Nahrungsmittelproduktion – stammten aus dieser Region.

Der Preis für Harnstoff kann die Produktionskosten um bis zu 90 % beeinflussen. Nun, da der Frühling vor der Tür steht und die Pflanzsaison im Westen begonnen hat, ist Harnstoff plötzlich zu einem knappen Gut geworden. Viele Landwirte arbeiten bereits ohne Gewinn, und es breiten sich weitreichende ernsthafte Bedenken darüber aus, wie lange dies noch aufrechterhalten werden kann. Die Aussicht, dass westliche Sanktionen gegen Russland – einen bedeutenden Düngemittelproduzenten – aufgehoben werden, um das Marktchaos zu lindern, wird mit der Zeit immer wahrscheinlicher.

Schwefel ist ein Kernbestandteil der Düngemittelproduktion, und vor dem Krieg lieferte die Meerenge bis zu 45 % des weltweiten Angebots. Wie ein Essay der renommierten US-Militärakademie West Point am 13. März warnte, ist der Preis für Schwefel bis heute um 25 % gestiegen, was „einen der wichtigsten Rohstoffe für die moderne Industriekraft unter Druck setzt“. Schwefelsäure ist nicht nur für grundlegende wirtschaftliche Funktionen unverzichtbar, „sondern auch für die moderne Kriegsführung“. In einer bitteren Ironie wird die Blockade der Straße von Hormus Washingtons Rüstungsindustrie lahmlegen – und damit seine Fähigkeit, den Konflikt mit dem Iran aufrechtzuerhalten:

„[Schwefel] wird für alles benötigt, vom Kupfer im amerikanischen Stromnetz bis hin zu den Halbleitern in präzisionsgelenkten Munitionen… Für Militärplaner und Strategen ist der drohende Verlust von Schwefel eine vorlogistische Krise… Chemikalien wie Schwefelsäure sind Vorläufer der Kupfergewinnung, der Verarbeitung von Batteriematerialien und der Halbleiterfertigung, was bedeutet, dass sie darüber entscheiden können, ob das US-Militär die industrielle Basisproduktion von elektrischen und digitalen Systemen aufrechterhalten kann, die zur Fortsetzung der Kämpfe benötigt werden, während Munition verbraucht wird und die Kampfverluste steigen.“

Kupfer ist das „deutlichste Beispiel“ dafür, warum die Blockade der Meerenge für das Imperium ein „kriegerisches Problem“ von historischem Ausmaß darstellt. Das weit verbreitete Metall ist „in Transformatoren, Motoren und Kommunikationsgeräten verbaut“ und ermöglicht es den US-Stützpunkten, „zu operieren, und den Rüstungsfabriken, zu funktionieren“. Dies führt schnell zu einem „Problem der Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit“ für das Militär. Allein für den Ersatz der vom Widerstand in Bahrain und Katar zerstörten US-Radarsysteme werden über 30.000 Kilogramm Kupfer benötigt.

Zudem werden Tausende Kilogramm Kupfer benötigt, um andere beschädigte US-Kommunikationsgeräte, Sensoren und Radarsysteme in Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu reparieren oder zu ersetzen. Die „aktiven Einschränkungen der amerikanischen Kampfkraft“, die durch das Embargo des Iran in der Straße von Hormus entstehen, beschränken sich jedoch nicht auf die Kupferversorgung. Ähnliche Probleme ergeben sich durch den eingeschränkten Zugang zu Kobalt und Nickel, die „für die Hochtemperaturlegierungen in Düsentriebwerken“ und für die entscheidenden Lithium-Ionen-Batterien, die Drohnen und taktische Elektronik mit Strom versorgen, unerlässlich sind.

Halbleiterengpässe werden eine Reihe von US-Militärsystemen beeinträchtigen, von der Avionik der F-35-Kampfflugzeuge bis hin zu Abfangjäger- und Raketenleitsystemen. Darüber hinaus kann Washingtons Rüstungsindustrie „nicht aufstocken“, obwohl Donald Trump von den Auftragnehmern verlangt, die Munitionsproduktion zu „vervierfachen“. US-Bestellungen für lebenswichtige Kriegsmaterialien können „in einem Verteidigungsnotfall nicht eigenständig skaliert werden“. Amerikas Lieferketten sind „aus verteidigungspolitischer Sicht grundlegend zusammengebrochen“ und „völlig ineffektiv“, wenn sich die globalen Märkte verknappen. Kurz gesagt: Die verteidigungsindustrielle Basis des Imperiums ist „an Bedingungen gebunden“, die Washington selbst nicht kontrollieren kann – Teheran hingegen schon.

Laut West Point „ist dies zu einem lähmenden Echtzeitproblem für die Verteidigungsindustriebasis geworden“. Die kollektive „Kampfausdauer“ der US-amerikanisch-israelischen Streitkräfte, die den Iran angreifen, ist streng begrenzt durch die „unsichtbaren industriellen Grundlagen“, die zur Wiederauffüllung ihrer Kapazitäten erforderlich sind und die nun einem unüberwindbaren Würgegriff des Widerstands unterliegen. Wann dieser gelockert wird und zu welchen Bedingungen, liegt ganz allein in der Entscheidung der Islamischen Republik. Dieser verheerende Schlag gegen die militärischen Fähigkeiten und die Beschaffungskapazitäten der USA kommt zu einer Zeit, in der die aufgeblähte Kriegsmaschinerie des Imperiums bereits zusammenbricht.

Laut einem offiziellen Factsheet des US Government Accountability Office (GAO) hat fast zwei Jahrzehnte andauernder, kostspieliger Konflikt die militärische Einsatzbereitschaft Washingtons so weit geschwächt, dass es sich nicht mehr „an wachsende Bedrohungen durch Großmächte“ wie China oder Russland oder „andere Gegner“ anpassen kann. Der Iran und der Widerstand fallen in die letztere Kategorie. Besonders besorgniserregend sind die US-Luftwaffe und die Marine – genau jene militärischen Ressourcen, die derzeit in Westasien stationiert sind und den Großteil der US-Kriegsausgaben verschlingen.

Das GAO berichtet, dass die US-Flotten von Luft- und Seeschiffen veralten und ausfallen, wobei „ein Mangel an Ersatzteilen, Verzögerungen bei der Wartung und andere Probleme“ deren Instandhaltung und Reparatur behindern oder gänzlich verhindern. Washingtons Einrichtungen zur Instandsetzung von Waffensystemen und Ausrüstung sowie die Marinewerften befinden sich in einem „schlechten Zustand“. Was das Personal angeht, ist die US-Marine chronisch unterbesetzt; ihre massiv überlasteten Matrosen leiden unter gefährlicher Erschöpfung, und ihre „hohe Arbeitsbelastung“ führt zu „tödlichen Schiffskollisionen“.

An anderer Stelle ergab eine Überprüfung, ob 15 verschiedene US-Kampfflugzeuge und Bodenflugzeuge ihre jährlichen Einsatzfähigkeitsziele im Jahr 2023 erreicht hatten, dass keines davon dies getan hatte. Das GAO stellte fest, dass die Armee „neue Ausrüstung im Einsatz eingesetzt hat, bevor die Pläne für die Einrichtungen, das Personal und die Ausbildung“ fertig waren. Dies gilt auch für die Marine, die seit langem auf eine drei Dutzend Schiffe starke Flotte von Küstenkampfschiffen setzt, die „für den Einsatz in flachen Gewässern nahe der Küste konzipiert“ sind, um ihre defensiven und offensiven Fähigkeiten, einschließlich der Minenräumung, wiederherzustellen.

Die Marine hat jedoch „nicht nachgewiesen, dass dieser Schiffstyp die vorgesehenen Missionen erfüllen kann“.

Ein greifbarer Beweis aus der Praxis für die völlige Ungeeignetheit der Küstenkampfschiffe Washingtons für „vorgesehene Missionen“ liefert der Krieg gegen den Iran. Im Jahr 2025 wurden drei Küstenschiffe nach Westasien entsandt, um die Lücken in Bezug auf Fähigkeiten und Kapazitäten zu schließen, die durch die Außerdienststellung von vier Minenjägern der Avenger-Klasse entstanden waren, die zuvor jahrzehntelang in der Region stationiert waren. Seit Beginn des Konflikts sind sie aus dem Einsatzgebiet verschwunden.

Zwei wurden in Singapur gesichtet, nicht nur außerhalb der Schusslinie, sondern buchstäblich auf der anderen Seite der Welt – und das gerade jetzt, wo weitverbreitete Befürchtungen bestehen, Teheran könnte die Straße von Hormus verminen, und Trump versprochen hat, jeden Versuch, dies zu tun, mit brutaler Gewalt zu vereiteln. Ein Sprecher der Marine behauptet, die beiden Schiffe erhielten „Wartungs- und Logistikunterstützung“ in der Changi-Marinebasis. Es bleibt abzuwarten, ob und wann sie nach Westasien zurückkehren werden.

USS Gerald Ford

Unterdessen gehen dem Imperium rasch die Flugzeugträger aus, da sich die USS Gerald Ford nach über 300 Tagen ununterbrochenem Einsatz aus dem Roten Meer zurückgezogen hat, wo sie den zionistisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran angeführt hatte. Nachdem Berichte über gefährlich verstopfte Toiletten an Bord aufgetaucht waren, wütete auf dem Schiff 30 Stunden lang ein Feuer, bei dem Seeleute verletzt und ein erheblicher Teil der Schlafquartiere der Besatzung ein Raub der Flammen wurde, sodass viele gezwungen waren, auf Tischen und dem Boden zu schlafen. Das Schiff befindet sich nun auf Kreta und wird repariert.

Seit Jahren wird immer deutlicher, dass das US-Militär von einer ständig wachsenden Zahl von Gegnern an Feuerkraft, zahlenmäßiger Überlegenheit und Produktionskapazität unterlegen ist und den ersten Kontakt mit einem tatsächlichen Krieg nicht überleben würde. Nun ist das Imperium in eine historische, potenziell tödliche Krise gestolpert, die es sich ganz allein zuzuschreiben hat, und diese Ohnmacht könnte nicht deutlicher zum Ausdruck kommen. Die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran geraten ins Stocken, und der wirtschaftliche Konflikt ist entscheidend verloren. Je länger sich dies hinzieht, desto mehr werden sie verlieren.