Silizium-Schlachtfelder: Warum die Big Tech-Unternehmen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran ins Visier geraten

Von Jamal Meselmani

Wenn private Technologiegiganten sich mit militärischer Strategie verbinden, bricht der Mythos der zivilen Infrastruktur zusammen, und eine neue Ära der Wirtschaftskriegsführung beginnt.

In traditionellen Kriegen richteten die Armeen ihre Feuerkraft auf sichtbare strategische Ziele – Militärstützpunkte, Waffenfabriken, Flugplätze –, bei denen die Versorgungswege kartiert und die Schlachtpläne mit relativer Sicherheit ausgearbeitet werden konnten. Die Kampfkraft hing von der Truppenstärke, der Feuerkraft und taktischen Manövern ab.

Heute jedoch hat sich die Logik des Krieges über das physische Schlachtfeld hinaus verlagert. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die digitale Revolution hinter den Frontlinien eine zweite Ebene strategischer Infrastruktur geschaffen und damit still und leise die Art und Weise verändert, wie Macht ausgeübt und wie Kriege geführt werden.

Die digitale Infrastruktur hat sich vom Rand des Krieges in dessen operativen Kern verlagert. Die Informationsbeschaffung, die Koordination von Drohnen und die Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld hängen zunehmend von Cloud-Systemen und Plattformen für künstliche Intelligenz (KI) ab. Die Architektur zeitgenössischer Konflikte basiert daher ebenso sehr auf von Unternehmen betriebenen Netzwerken wie auf konventioneller militärischer Hardware.

Diese sich wandelnde Realität prägt die strategische Perspektive des Iran, während sich der Krieg mit Washington und Tel Aviv verschärft. Nach Teherans Einschätzung kann das technologische Rückgrat, das die westlich orientierten Militäroperationen in Westasien stützt, nicht als politisch neutral betrachtet werden. Es stellt eine Erweiterung des Kampfraums selbst dar – einen Bereich, in dem sich wirtschaftliche Vermögenswerte, Unternehmensplattformen und nationale Sicherheitsziele überschneiden.

Unternehmensnetzwerke als Instrumente der Kriegsführung

In den letzten Jahren haben moderne Streitkräfte digitale Plattformen in jede Phase der Kriegsführung eingebunden. Satellitenüberwachungssysteme speisen Daten in Cloud-Netzwerke ein. Bewaffnete Drohnen übertragen hochauflösende Videostreams, die einer sofortigen Analyse bedürfen.

Fähigkeiten zur Signalüberwachung generieren riesige Informationsströme, die in schnelle operative Entscheidungen umgesetzt werden müssen. Militärische Macht wird zunehmend nicht mehr nur an Raketenbeständen oder Luftüberlegenheit gemessen, sondern an der Fähigkeit, Informationen schneller zu verarbeiten als der Gegner.

Große Technologieunternehmen stehen mittlerweile im Mittelpunkt dieses Prozesses. Firmen wie Amazon, Microsoft und Google stellen die Infrastruktur bereit, die es Regierungen und Streitkräften ermöglicht, kritische Daten zu speichern, zu analysieren und einzusetzen. Ihre Cloud-Plattformen bilden die Grundlage für nachrichtendienstliche Auswertungen, die Logistik auf dem Schlachtfeld und die Koordinierung von Führung und Kontrolle über mehrere Einsatzgebiete hinweg.

Diese Verschmelzung von Unternehmenstechnologie und staatlicher Macht hat das Verständnis von Konflikten grundlegend verändert. Digitale Netzwerke sind mittlerweile ebenso unverzichtbar wie Flugzeugträger oder Raketenabwehrsysteme. Im Kontext des US-amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran interpretiert Teheran diese Realität zunehmend als Beweis dafür, dass globale Technologieunternehmen einen integralen Bestandteil feindlicher Einsatzumgebungen bilden.

Diese Wahrnehmung erlangte öffentliche Aufmerksamkeit, als iranische Medien eine Liste von fast 30 Standorten in Westasien, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, verbreiteten, die mit großen Technologieunternehmen in Verbindung stehen.

Dazu gehörten regionale Hauptsitze, Entwicklungsbüros und große Rechenzentren, die von Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Google, Oracle, NVIDIA, IBM und Palantir Technologies betrieben werden. Nach Teherans Lesart des Konflikts stellen diese Einrichtungen strategische Knotenpunkte dar, die in das operative Ökosystem eingebettet sind, welches die militärischen Fähigkeiten der Gegner aufrechterhält.

Diese Einrichtungen, die sich von Tel Aviv bis zu Städten am Persischen Golf wie Dubai, Abu Dhabi und Manama erstrecken, beherbergen Cloud-Dienste, die von staatlichen Institutionen, Geheimdiensten und Rüstungsunternehmen genutzt werden. Einige tragen direkt zur Entwicklung künstlicher Intelligenz für Überwachungszwecke und die Analyse von Gefechtsfeldern bei. Andere unterstützen regionale digitale Volkswirtschaften, deren Stabilität indirekt die Grundlage für Militärausgaben und technologische Innovationen bildet.

In einer Zeit, in der Datenströme den Ausgang von Kampfhandlungen bestimmen, können die Infrastrukturen, die diese Ströme verwalten, als legitime strategische Ziele angesehen werden.

Projekt Nimbus und die stille Militarisierung ziviler Technologie

Kaum eine Initiative veranschaulicht diese Verschmelzung deutlicher als Israels Projekt Nimbus, ein milliardenschwerer Vertrag mit großen Cloud-Anbietern zur Bereitstellung fortschrittlicher Rechenleistungen für Regierungs- und Sicherheitsbehörden. Im Rahmen solcher Programme werden KI-Anwendungen eingesetzt, um Informationsströme zu analysieren, die logistische Planung zu optimieren und Entscheidungsprozesse innerhalb militärischer Kommandostrukturen zu unterstützen.

Das Projekt symbolisiert einen breiteren Trend, bei dem private Unternehmen Funktionen übernehmen, die einst der staatlichen Verteidigungsindustrie vorbehalten waren. Technologieunternehmen liefern nicht nur Ausrüstung; sie unterhalten operative Ökosysteme, die militärische Fähigkeiten in Echtzeit aufrechterhalten. Damit verwischen sie die traditionelle Grenze zwischen ziviler Wirtschaftstätigkeit und Kriegsinfrastruktur.

Datenanalyseunternehmen liefern ein weiteres Beispiel. Plattformen, die Informationen aus verschiedenen Quellen integrieren können, sind in der Lage, Verhaltensmuster zu erkennen, Bedrohungen vorherzusagen und taktische Reaktionen zu steuern. In Konfliktgebieten beeinflussen solche Werkzeuge die Manöver auf dem Schlachtfeld ebenso stark wie konventionelle Waffensysteme. Ihre Präsenz in regionalen Technologiezentren hat daher Auswirkungen, die über kommerzielle Interessen hinausgehen.

Auch fortschrittliche Hardware spielt eine entscheidende Rolle. Hochleistungsprozessoren, die zum Trainieren großer KI-Modelle verwendet werden, ermöglichen die Analyse von Satellitenbildern, automatisierte Überwachung und autonome Drohnennavigation. Von globalen Unternehmen angebotene Unternehmens-Computing-Plattformen erleichtern die Integration von Einsatzdaten über verschiedene Sicherheitsinstitutionen hinweg. Zusammen bilden diese Technologien eine digitale Architektur, die modernen Militäroperationen zugrunde liegt.

Aus strategischer Sicht des Iran verwandelt die Abhängigkeit von dieser Architektur Technologieanbieter in funktionale Verlängerungen gegnerischer Mächte. Je stärker das Militär auf Cloud-Dienste und Datenanalysen angewiesen ist, desto anfälliger werden diese Systeme für Störungen – sei es durch Cyberoperationen, wirtschaftlichen Druck oder physische Angriffe.

Die Instrumentalisierung der digitalen Wirtschaft und das Risiko eines Marktschocks

Die potenziellen Folgen reichen weit über das Schlachtfeld hinaus. Technologiegiganten sind mittlerweile tragende Säulen des globalen Finanzsystems. Ihre Marktbewertungen erreichen Billionen von Dollar, während ihre Dienste alles von Banktransaktionen bis hin zu internationalen Lieferketten stützen. Jede Störung ihrer Infrastruktur in Westasien könnte sofortige Volatilität auf den globalen Märkten auslösen.

Groß angelegte Rechenzentren in den Golfstaaten verdeutlichen das Ausmaß der Gefährdung. In den letzten zehn Jahren haben Regierungen am Persischen Golf Dutzende Milliarden Dollar investiert, um Cloud-Computing-Projekte anzuziehen und regionale digitale Knotenpunkte zu etablieren.

Diese Einrichtungen unterstützen gewerbliche Kunden, öffentliche Institutionen und Sicherheitsbehörden gleichermaßen. Sie stützen zudem Finanznetzwerke, die grenzüberschreitende Zahlungen, Geldtransfers und Kapitalströme ermöglichen.

Sollte eine solche Infrastruktur im Zuge einer regionalen Eskalation beeinträchtigt werden, würden die Auswirkungen auf Börsen, Anlageportfolios und Volkswirtschaften durchschlagen. Bankensysteme, die auf Cloud-Dienste angewiesen sind, könnten in einen Betriebsstillstand geraten.

Das Vertrauen der Investoren könnte schwinden, was zu Kapitalflucht und erhöhtem Inflationsdruck führen könnte. In technologieabhängigen Volkswirtschaften könnten selbst kurze Störungen Kettenreaktionen über mehrere Sektoren hinweg auslösen.

Für Israel, wo die Technologiebranche einen erheblichen Anteil an den Exporten und am Wirtschaftswachstum hat, hat die Anfälligkeit der digitalen Infrastruktur strukturelle Auswirkungen. Eine anhaltende Krise, die Datennetzwerke beeinträchtigt, könnte die Abwanderung qualifizierter Ingenieure beschleunigen, die Stimmung der Investoren untergraben und die Grundlagen seiner innovationsgetriebenen Wirtschaft unterminieren.

Globale Institutionen haben davor gewarnt, dass digitale Konfliktszenarien Investitionsmuster verändern könnten, insbesondere in Regionen, die als instabil gelten. Die Verflechtung von Unternehmenstechnologie und militärischer Strategie schafft somit eine neue Form der Wirtschaftskriegsführung – eine, in der Finanzmärkte sowohl zum Schlachtfeld als auch zum Opfer werden.

Eskalation ohne Frontlinien: Cyberdruck und Infrastrukturangriffe

Analysten, die Irans potenzielle Reaktionsoptionen untersuchen, verweisen zunehmend auf Strategien, die Cyberoperationen mit gezielten physischen Maßnahmen kombinieren. Anstatt sich auf eine direkte konventionelle Konfrontation einzulassen, könnte Teheran versuchen, die operativen Fähigkeiten seiner Gegner zu schwächen, indem es die digitalen Systeme stört, auf die diese angewiesen sind.

Cyberangriffe könnten darauf abzielen, Cloud-Plattformen lahmzulegen, die Verarbeitung von Geheimdienstinformationen zu stören oder Kommunikationsnetzwerke zu beeinträchtigen, die regionale und globale Rechenzentren verbinden. Solche Operationen würden nicht nur die militärische Koordination behindern, sondern auch Unsicherheit in den Wirtschaftssektoren erzeugen, die auf unterbrechungsfreie digitale Dienste angewiesen sind.

Physische Angriffe auf kritische Infrastrukturen stellen einen weiteren möglichen Eskalationspfad dar. Einrichtungen, in denen strategische IT-Ressourcen untergebracht sind – insbesondere solche, die mit Verteidigungsaufträgen in Verbindung stehen –, könnten zu Brennpunkten bei Versuchen werden, dem Gegner operative Kosten aufzuerlegen, ohne einen umfassenden Krieg auszulösen. Darüber hinaus könnte die Störung terrestrischer Kommunikationsnetze oder unterseeischer Datenkabel die Verbindungen zwischen regionalen Knotenpunkten und internationalen Kommandosystemen unterbrechen.

Diese Ansätze spiegeln einen umfassenderen Wandel in der Konfliktdynamik wider. Die Kontrolle über Informationsflüsse und technologische Ökosysteme bestimmt heute den strategischen Vorteil ebenso entscheidend wie einst die territoriale Kontrolle.

Krieg ist zunehmend dezentralisiert und wird über Netzwerke statt an Frontlinien geführt. Hochleistungs-Grafikprozessoren von NVIDIA werden eingesetzt, um riesige KI-Modelle zu trainieren, Satellitenbilder zu analysieren und Aufklärungsdrohnen zu steuern. Gleichzeitig stellen Oracle und IBM Unternehmens-Computing-Plattformen bereit, die die Integration von Kommando- und Datenfunktionen sowie strategische Entscheidungsfindung ermöglichen.

Vergleiche mit jüngsten Konflikten veranschaulichen diesen Wandel. In der Ukraine zwangen Cyberoperationen, die auf Energienetze und Kommunikationssysteme abzielten, zu raschen Anpassungen in der militärischen Logistik. Im Gazastreifen beeinträchtigten Störungen der terrestrischen Netzwerke die Koordination vor Ort. Westasien bietet jedoch ein ganz anderes Szenario: Die Cloud-Infrastruktur fungiert hier nicht nur als zusätzliche Unterstützung, sondern als zentrale Säule der militärischen Fähigkeiten der USA und Israels.

Die Integration der Region in globale digitale Märkte erhöht den Einsatz. Jede Eskalation, die technologische Netzwerke betrifft, birgt die Gefahr, eine doppelte Krise auszulösen – eine operative für die Streitkräfte und eine wirtschaftliche für internationale Investoren.

Multipolare Konfrontation und der Zusammenbruch der zivilen Immunität

Das Aufkommen der digitalen Kriegsführung verändert weltweit das strategische Denken. Staaten, die sich technologisch überlegenen Gegnern gegenübersehen, suchen nach Wegen, systemische Schwachstellen auszunutzen, anstatt mit konventioneller Feuerkraft gleichzuziehen. In diesem Zusammenhang wird die gezielte Bekämpfung wirtschaftlicher Infrastruktur zu einer Methode, Risiken über globalisierte Netzwerke zu verteilen.

Die Rhetorik des Iran in Bezug auf Technologieunternehmen spiegelt diese sich entwickelnde Doktrin wider. Indem Teheran Unternehmensplattformen als Erweiterungen feindlicher Militärmacht darstellt, signalisiert es die Bereitschaft, die Annahme in Frage zu stellen, dass zivile kommerzielle Vermögenswerte außerhalb des Konfliktbereichs liegen. Solche Positionen finden in einem breiteren multipolaren Umfeld Anklang, in dem wirtschaftliche Interdependenz als strategisches Instrument genutzt werden kann.

Gleichzeitig haben Washington und seine Verbündeten die Fähigkeiten des privaten Sektors zunehmend in die Verteidigungsplanung integriert. Öffentlich-private Partnerschaften in den Bereichen Cybersicherheit, Geheimdienstanalyse und Hochleistungsrechner sind zu Kennzeichen westlicher militärischer Innovation geworden.

Dieser Ansatz erhöht zwar die operative Flexibilität, setzt aber auch Unternehmen – und die Volkswirtschaften, in denen sie verankert sind – geopolitischen Konfrontationen aus.

Krieg ist nicht mehr alleinige Domäne der Staaten. Da private Technologieunternehmen immer stärker in militärische Operationen eingebunden werden, werden sie in die Folgen von Politikmaßnahmen hineingezogen, die in fernen Hauptstädten gestaltet werden. Finanzmärkte, globale Investoren und zivile Infrastruktur werden zunehmend in denselben Strudel der Konfrontation hineingezogen, wodurch wirtschaftliche Netzwerke zu umkämpften Arenen im Kampf um technologische und geopolitische Vorherrschaft werden.

Krieg ohne Grenzen im Zeitalter der Unternehmensmacht

Die sich verschärfende Konfrontation zwischen dem Iran, den USA und Israel verdeutlicht ein prägendes Merkmal der Konflikte des 21. Jahrhunderts. Kriegführung spielt sich heute ebenso sehr in Wirtschaftssystemen und digitalen Architekturen ab wie auf physischen Schlachtfeldern. Technologiekonzerne, die einst das Versprechen der Globalisierung auf Vernetzung symbolisierten, nehmen in diesem Umfeld zunehmend eine zwiespältige Position ein.

Was die Islamische Republik betrifft, so verwandelt die Einbindung von Big Tech in militärische Konfrontationsstrukturen die Unternehmensinfrastruktur in strategische Hebelpunkte. Die Störung dieser Netzwerke bietet ein Mittel, um Kosten zu verursachen, eine Eskalation zu verhindern und Machtverhältnisse neu zu gestalten, ohne sich auf eine direkte groß angelegte Konfrontation einzulassen.

Für die Weltwirtschaft sind die Auswirkungen jedoch tiefgreifend. Die Abschaltung eines einzigen großen Rechenzentrums könnte innerhalb weniger Tage Verluste in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar verursachen und gleichzeitig das Vertrauen in die Stabilität der digitalen Märkte untergraben. Finanzsysteme, die auf einen ununterbrochenen Informationsfluss angewiesen sind, würden unter beispiellosem Druck stehen.

Da Staaten Daten, Algorithmen und Cloud-Netzwerke zunehmend als Waffen einsetzen, werden die Grenzen zwischen Krieg und Wirtschaft immer durchlässiger. Raketen und Panzer spielen nach wie vor eine Rolle. Doch die entscheidenden Kämpfe der Zukunft könnten sich um Server, Code und die Unternehmen drehen, die diese kontrollieren.

In dieser sich abzeichnenden Ordnung wird der Sieg nicht allein durch die Ergebnisse auf dem Schlachtfeld bestimmt, sondern durch die Fähigkeit, die technologischen Grundlagen der globalen Macht zu steuern – und zu stören.