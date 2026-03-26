Das wahre Endspiel im Iran-Krieg: Wer zieht wirklich die Fäden – und was kommt danach?

Einstieg: Die offizielle Erzählung

Fragst du dich, wie dieses ganze Iran-Kriegs-Debakel wohl enden wird? Was ist das Endziel dieses Krieges? Und wie sieht der Ausweg aus? Nun, fragen Sie nicht mich. Was weiß ich schon? Fragen Sie denjenigen, der alle Entscheidungen trifft, den Oberbefehlshaber des US-Militärs.

Der Präsident sagte mir, er halte den Krieg für – ich zitiere – „völlig abgeschlossen“. Er fügte hinzu, der Iran habe keine Marine, keine Kommunikationsmittel und keine Luftwaffe.

Was hast du für den Tag in Iran vor? Nun, wir haben viel vor. Schau mal, wenn wir jetzt sofort gehen würden, würde es zehn Jahre dauern, bis sie alles wieder aufgebaut hätten. Aber wir sind noch nicht bereit, abzuziehen.

Wir seien, so sagt er, kurz davor, unsere Ziele zu erreichen, während wir erwägen, unsere umfangreichen militärischen Bemühungen im Nahen Osten in Bezug auf das terroristische Regime im Iran zurückzufahren.

Und wir haben von Anfang an mit vier bis fünf Wochen gerechnet. Aber wir sind in der Lage, weit darüber hinauszugehen. Wir werden es tun.

Was auch immer heute jemand gesagt hat, er meinte: „Na ja, der Präsident will das wirklich schnell erledigen. Danach wird es ihm langweilig werden. Mir wird es nicht langweilig.“

Ist der Präsident dabei, diesen Krieg zu beenden, oder den Konflikt zu verschärfen? Auch hier gilt: Das eine schließt das andere nicht aus. Manchmal muss man eskalieren, um zu deeskalieren.

Und als Steve anrief und mir das sagte, dachte ich: Na, dann geht’s los. Machen wir es auf die harte Tour. Aber die harte Tour ist, glaube ich, wahrscheinlich die einfache Tour.

Moment, lass mich das mal klarstellen. Die USA haben bereits gewonnen, aber nicht genug. Also werden sie bald abklingen, aber es könnte noch vier bis fünf Wochen dauern, vielleicht auch länger, denn man muss erst eskalieren, um zu deeskalieren, indem man die Dinge auf die harte Tour angeht – was gleichzeitig auch der einfache Weg ist.

Ja, wenn du diesen Unsinn hören willst, dann kannst du dir Donald J. Trump anhören. Aber wie meine sehr scharfsinnigen Zuhörer inzwischen wissen, ist er nicht derjenige, der hier das Sagen hat.

Wer hat also wirklich das Sagen und was wollen sie aus diesem Konflikt herausholen? Das sind die Antworten, auf die es ankommt, und die wirst du in der Mainstream-Presse nicht finden.

Also krempeln wir die Ärmel hoch und stürzen wir uns in die Sache.

Einführung: Corbett Report

Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von The Corbett Report. Ich bin euer Gastgeber James Corbett von corbettreport.com und melde mich wie immer aus dem sonnigen Westjapan im späten März 2026 mit Episode 495: This is the real endgame in Iran.

Für alle, die sich fragen, wie das Endspiel im Iran aussieht, müssen wir zunächst die grundlegende Frage stellen: Wie und warum hat dieser Krieg überhaupt begonnen?

Die offizielle Begründung vs. Realität

Die offiziellen Begründungen, die uns von der etablierten Presse und ihren Sprachrohren serviert werden, haben mit der Realität wenig zu tun.

Es geht nicht darum, Freiheit und Demokratie für das unterdrückte iranische Volk zu bringen, indem man „Liebesbomben“ auf das Land regnen lässt und die gesamte Infrastruktur zerstört.

Und es geht auch nicht um die Verhinderung einer angeblichen nuklearen Bedrohung.

Das wissen wir aus zahlreichen Quellen – und wer es noch schwarz auf weiß braucht, dem empfehle ich meinen aktuellen Leitartikel in der Abonnenten-Newsletter: Why Did U.S. Israel Attack Iran?

Muster vergangener Kriege

Darin erinnere ich an ein Phänomen, das wir seit Jahren dokumentieren: Jeder Krieg braucht eine „glaubwürdige“ Begründung, einen casus belli, der die Öffentlichkeit aufpeitscht.

Ob der spanisch-amerikanische Krieg mit der USS Maine, der Erste Weltkrieg mit „Babys auf Bajonetten“, Pearl Harbor, der Golf von Tonkin, Brutkasten-Lügen im Irak, Massenvernichtungswaffen, Viagra-Vergewaltigungskommandos in Libyen oder Assad, der sein eigenes Volk vergast – jedes Mal war es eine Lüge, eine False-Flag-Operation oder eine erfundene Provokation.

Doch bei diesem Iran-Krieg braucht man sich nicht einmal mehr besonders anzustrengen. Die offizielle Story ist so durchsichtig, dass sie fast schon beleidigend wirkt.

Insider-Aussagen und Widersprüche

Die Wahrheit kommt von Insidern wie dem britischen National-Sicherheitsberater Jonathan Powell […]

Oder von US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard […]

Selbst Joe Kent […] erklärte, es habe keine unmittelbare Bedrohung gegeben.

Stattdessen drängten israelische Interessen massiv auf das Weiße Haus.

Politische Einflussnahme

Der Beweis? Die offizielle Weiße-Haus-Erklärung vom 2. März 2026 […] wurde fast wortwörtlich […] kopiert.

Und dann kommt der Hammer direkt aus dem Mund von Außenminister Marco Rubio […]

Mit anderen Worten: Israel hat diesen Krieg gewollt, und die USA haben ihn geführt, damit Israel nicht allein dasteht.

Historische Linie: Netanjahu

Das ist kein Zufall. Benjamin Netanjahu warnt seit über 33 Jahren […]

Und jetzt, 2026, greift Israel endlich zu […]

Die Strategie ist klassisch: […] „Groß-Israel“ […]

Hormuz als geopolitisches Instrument

Ein besonders bizarrer Teil der Inszenierung ist das Theater um die Straße von Hormuz […]

Die Botschaft ist klar: Egal ob Trump gewinnt oder abzieht – die Bedrohung […] bleibt als permanenter Hebel bestehen.

Militärisch-industrieller Komplex

Folgt dem Geld. Der militärisch-industrielle Komplex kassiert ab […]

Die Trump-Regierung umgeht den Kongress […]

Gleichzeitig werden Sanktionen gelockert […]

Und Iran erwägt, Tankern die Durchfahrt […] nur gegen Yuan zu erlauben.

Auswirkungen auf Bevölkerung

Für den Durchschnittsbürger sieht es anders aus: Inflation explodiert im Iran […]

Weltweit drohen Ölkrise, Rationierung und Home-Office-Empfehlungen […]

Genau wie in der Pandemie wird Krieg zur perfekten Ausrede […]

Das eigentliche Endgame: Petrodollar

Und hier kommt das eigentliche Endgame ins Spiel: der Zusammenbruch des Petrodollar-Systems.

Seit den 1970er-Jahren […]

Die Golfstaaten fragen sich: Warum weiter in Dollar handeln […]

Stattdessen Yuan-Handel […]

Neue Weltordnung

Genau das ist die „Neue Weltordnung“, die längst vorbereitet wird […]

Multilaterale neue Wirtschaftsordnung […]

Digitale Währungswelt mit biometrischen IDs […]

Fazit

Der Iran-Krieg ist kein isolierter Konflikt.

Er ist der Katalysator für den monetären Paradigmenwechsel.

Wer wirklich die Fäden zieht, sind nicht Trump oder Netanjahu […]

Abschluss

Deshalb rufe ich euch auf: Bleibt wachsam. […]

Das war’s für heute. Bleibt kritisch.

Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.

James Corbett, corbettreport.com.