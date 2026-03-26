Ein Krieg, der auf einer Lüge basiert

Judd Legum

Die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste der Trump-Regierung, Tulsi Gabbard, sagte am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus. Vor ihrer Aussage hatte sie eine schriftliche Fassung ihrer Eröffnungsrede eingereicht. Darin enthalten war folgende Passage über den Iran:

Als Ergebnis der Operation Midnight Hammer wurde das iranische Urananreicherungsprogramm vollständig zerstört. Seitdem gab es keinerlei Versuche, ihre Anreicherungskapazitäten wieder aufzubauen. Die Eingänge zu den unterirdischen Anlagen, die bombardiert wurden, sind verschüttet und mit Zement versiegelt worden.

Mit anderen Worten: Nach der Bombenkampagne der Trump-Regierung im vergangenen Juni hatte der Iran keine Fähigkeit mehr zur Urananreicherung. Seitdem hat das iranische Regime keine Anstrengungen unternommen, diese Fähigkeit wiederherzustellen. Ohne die Fähigkeit zur Urananreicherung kann der Iran keine Atomwaffe herstellen. Gabbards Aussage stimmte mit den Einschätzungen externer Experten überein.

Bemerkenswerterweise las Gabbard, als sie persönlich erschien, den Großteil ihrer Eröffnungsrede vor, ließ jedoch den oben genannten Abschnitt über die iranischen Urananreicherungskapazitäten aus. Auf Nachfrage von Senator Mark Warner (Demokrat, Virginia) erklärte Gabbard, sie habe diesen Teil ausgelassen, weil sie „erkannte, dass die Zeit knapp wurde“.

Gabbard ließ damit eine zentrale Schlussfolgerung der US-Geheimdienste aus, die eine der wichtigsten Begründungen für den Krieg untergräbt, die Präsident Trump wiederholt vorgebracht hatte.

Trump und seine Vertreter rechtfertigten den Krieg gegen den Iran wiederholt mit der Behauptung, dass der Iran – ohne die Entscheidung, militärisch einzugreifen – innerhalb weniger Wochen mehrere Atomwaffen besessen hätte. Laut der Aussage von Trumps oberster Geheimdienstchefin waren diese Behauptungen falsch.

Hier sind die wichtigsten Aussagen, die diese falsche Darstellung stützen sollten:

„Sie sind wahrscheinlich nur noch eine Woche davon entfernt, Material für Bombenproduktion in industriellem Maßstab zu haben, und das ist wirklich gefährlich.“ — Sondergesandter für den Nahen Osten Steve Witkoff, 22. Februar „Wenn wir nicht innerhalb von zwei Wochen zugeschlagen hätten, hätten sie eine Atomwaffe gehabt. Wenn verrückte Menschen Atomwaffen haben, passieren schlimme Dinge.“ — Trump, 4. März „Und das musste getan werden. Sie waren einer Atomwaffe sehr nahe.“ — Trump, 7. März „Sie hätten innerhalb von 2 bis 4 Wochen eine Atomwaffe gehabt.“ — Trump, 9. März „Hätten wir das nicht getan, hätten Sie einen Atomkrieg bekommen, der sich zum Dritten Weltkrieg entwickelt hätte.“ — Trump, 16. März „Wir kommen im Iran sehr, sehr gut voran, wir schlagen sie heftig. Und das muss man tun. Wir dürfen ihnen keine Atomwaffe erlauben. Sie waren zwei Wochen entfernt – meiner Meinung nach zwei Wochen davon entfernt, eine Atomwaffe zu haben.“ — Trump, 17. März

Zu Beginn des Krieges gegen den Iran, am 1. März, veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung, in der der Krieg als Maßnahme beschrieben wurde, „um die unmittelbare nukleare Bedrohung durch das iranische Regime zu beseitigen“.

Während der Anhörung setzte Senator Jon Ossoff (Demokrat, Georgia) Gabbard unter Druck und fragte, ob die Geheimdienste die „nukleare Bedrohung“ durch den Iran tatsächlich als „unmittelbar“ eingeschätzt hätten, wie es das Weiße Haus behauptete. Gabbard wich der Frage wiederholt aus.

Zum Thema Unmittelbarkeit sagte Gabbard: „Der Präsident muss diese Entscheidung treffen.“ Das ist falsch. Es ist die Aufgabe der Geheimdienste, Bedrohungen zu bewerten, einschließlich ihrer Schwere und ihrer Unmittelbarkeit. Es ist die Aufgabe des Präsidenten und des Kongresses, zu entscheiden, wie auf diese Einschätzungen reagiert wird.

Offensichtlich haben die Geheimdienste die nukleare Bedrohung durch den Iran nicht als unmittelbar eingeschätzt, da sie zu dem Schluss kamen, dass der Iran keine Atomwaffen besaß und nicht die notwendigen Schritte unternahm, um eine zu entwickeln. Joe Kent, der von Trump zum Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung ernannt wurde und Gabbard unterstand, trat am Dienstag zurück. In seinem Rücktrittsschreiben erklärte Kent, dass „der Iran keine unmittelbare Bedrohung für unser Land darstellte“.

Eine weitere Taktik Gabbards bestand darin, die Bombardierungen im vergangenen Juni dafür verantwortlich zu machen, die nuklearen Ambitionen des Iran eingedämmt zu haben. Doch auch vor diesen Angriffen baute der Iran keine Atomwaffe. Bereits im März 2025 sagte Gabbard aus, dass die Geheimdienste weiterhin davon ausgehen, „dass der Iran keine Atomwaffe entwickelt und der Oberste Führer Khamenei das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hat, nicht wieder genehmigt hat“.

Kurz bevor Trump im Juni 2025 den Iran bombardieren ließ, wurde er zu Gabbards Aussage befragt, die seinen damaligen Behauptungen widersprach.

„Sie liegt falsch. Meine Geheimdienste liegen falsch“, sagte Trump knapp.