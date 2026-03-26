Iran „legt Fallen“ und „baut Verteidigungen aus“ auf der Insel Kharg und bereitet sich auf einen US-Bodenangriff vor

Tyler Durden

Iran hat kürzlich seine Verteidigungsanlagen rund um die Insel Kharg verstärkt und rechnet mit einem möglichen US-Vorstoß zur Einnahme des wichtigen Ölexportzentrums, berichtete CNN diese Woche. Die Insel ist für Irans Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, da über sie etwa 90 % der Rohölexporte abgewickelt werden, und ist zu einem Brennpunkt der eskalierenden Spannungen geworden.

Die Trump-Regierung hat die Option geprüft, US-Truppen zu entsenden, um die Kontrolle über die Insel zu übernehmen und so Druck auf Iran auszuüben, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Militärische Vertreter warnen jedoch, dass eine solche Operation erhebliche Risiken mit sich bringen würde. Iran hat die Insel mit zusätzlichen Luftverteidigungssystemen verstärkt, darunter tragbare Raketen, und hat Minen entlang wahrscheinlicher Landezonen verlegt.

Auch unter US-Verbündeten und politischen Entscheidungsträgern wächst die Skepsis, ob die Einnahme der Insel ihr übergeordnetes Ziel erreichen würde. Selbst wenn sie erfolgreich wäre, könnte sie den größeren Streit über Energieflüsse nicht lösen und stattdessen den Konflikt weiter verschärfen. Eine israelische Quelle warnte, dass US-Truppen bei einem Landungsversuch Angriffen durch Drohnen und schultergestützte Raketen ausgesetzt sein könnten.

„Ich wäre darüber sehr besorgt“, sagte der pensionierte Admiral James Stavridis. „Die Iraner sind klug und rücksichtslos. Sie werden alles tun, um den US-Streitkräften maximalen Schaden zuzufügen – sowohl auf See als auch insbesondere, sobald Bodentruppen irgendwo auf ihrem Staatsgebiet sind.“

CNN schreibt, dass Iran seinerseits mit eigenen Warnungen reagiert hat. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte, jeder Versuch, iranisches Territorium zu besetzen, würde Vergeltungsschläge gegen kritische Infrastruktur in der Region auslösen, und fügte hinzu, dass die Bewegungen der US-Truppen genau beobachtet würden.

Trotz ihrer relativ geringen Größe – etwa ein Drittel von Manhattan – würde die Einnahme der Insel Kharg eine umfangreiche Militäroperation erfordern. Zu den US-Streitkräften in der Region gehören Marineeinheiten, die für amphibische Angriffe ausgebildet sind, sowie Luftlandetruppen, die für einen Einsatz vorbereitet werden. Aufklärungsdaten zeigen neu befestigte Stellungen und Verteidigungsmaßnahmen auf der Insel.

Obwohl frühere US-Angriffe Teile der iranischen Verteidigung geschwächt haben, würden amerikanische Streitkräfte weiterhin erheblichen Bedrohungen durch Raketen und Drohnen ausgesetzt sein, die vom nahegelegenen Festland gestartet werden. Dies hat in Washington eine interne Debatte darüber ausgelöst, ob die möglichen Vorteile die Risiken rechtfertigen.

Regionale Verbündete mahnen zur Zurückhaltung und warnen, dass ein Bodenangriff hohe Verluste verursachen und eine breitere Vergeltung im gesamten Golf auslösen könnte. Einige Analysten schlagen vor, dass eine Blockade der iranischen Ölexporte auf See eine weniger riskante Alternative sein könnte, als Bodentruppen einzusetzen.