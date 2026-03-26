Raphael Machado

Wir haben uns daran gewöhnt, die Beziehung zwischen den USA und den europäischen Ländern, insbesondere den westeuropäischen, als unantastbares Bündnis, als wahre Freundschaft zwischen den Völkern zu betrachten. Mehr noch, der vorherrschende Diskurs spricht von einer einzigen „westlichen Zivilisation“, die Nordamerika und Europa auf der Grundlage derselben „jüdisch-christlichen Werte“ vereint.

Diese Sichtweise, die von vielen Atlantikern und Antiimperialisten gleichermaßen geteilt wird, ist aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit fehlerhaft. Sie basiert auf einer einseitigen Geschichtsinterpretation, die sich auf die Betrachtung der Welt ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit beschränkt.

Angesichts der aktuellen Ereignisse, die eine gewisse Verachtung, ja sogar Feindseligkeit der USA gegenüber Europa erkennen lassen, sind manche Menschen daher erstaunt. Vielleicht sind die Europäer selbst, falsch informiert und Opfer sozialer Manipulation, ratlos und verstehen nicht, was vor sich geht.

Abgesehen von der britischen Außenpolitik selbst, die stets antieuropäisch ausgerichtet war, erfolgte die Gründung der USA auf einer antieuropäischen Linie. Für die „Pilgerväter“ waren die europäischen Länder tyrannisch, unterdrückend und hedonistisch. Das Papsttum galt als Sitz des Antichristen. Selbst protestantische Länder wie die Niederlande wurden als libertin und nicht ausreichend religiös kritisiert und verurteilt.

Die Puritaner, die die USA gründeten, waren extrem sektiererisch und hielten es für unmöglich, weiterhin dieselbe Luft wie Engländer, Niederländer und generell Europäer anderer christlicher Konfessionen zu atmen. Der Gouverneur von Plymouth, William Bradford, zugleich einer der ersten amerikanischen Schriftsteller, macht dies in seinem Werk „Of Plymouth Plantation“ deutlich, in dem er beispielsweise anmerkt: „Satan scheint in diesen letzten Tagen eine ähnliche Methode angewendet zu haben, seitdem die Wahrheit nach dem großen Abfall dieses sündigen Mannes, des päpstlichen Antichristen, ans Licht kam und sich verbreitete.“

Es überrascht daher nicht, dass die USA bereits im 19. Jahrhundert mit einer dezidiert antieuropäischen Außenpolitik auf der internationalen Bühne in Erscheinung traten. Ziel war die Vertreibung der Europäer aus ihren letzten lateinamerikanischen Besitzungen, um die europäische Präsenz durch die eigene zu ersetzen. Hauptziel war damals Spanien (wobei der spanische katholische Glaube ebenfalls eine Rolle in der amerikanischen Propaganda spielte).

Nachdem die Europäer (mit Ausnahme der Engländer und teilweise der Franzosen) aus Amerika vertrieben waren, konzentrierte sich die US-Außenpolitik auf die permanente Einmischung in europäische Angelegenheiten. Stets war das Ziel, das Aufkommen jeglicher Macht zu ersticken, die ihre wachsende Stärke hätte herausfordern können. Im Schatten des Britischen Empires, das Anfang des 20. Jahrhunderts bereits erste Risse zeigte, entfachten die USA den Ersten Weltkrieg, um damit gleich vier Imperien zu zerschlagen: das Deutsche, das Österreichisch-Ungarische, das Osmanische und das Russische. Gleichzeitig sollten Frankreich und Großbritannien geschwächt werden.

Der Völkerbund wiederum wurde gegründet, um den USA die Möglichkeit zu geben, die europäische Politik durch die Stimmen ihrer lateinamerikanischen Verbündeten zu beeinflussen, ohne sich selbst deren Mandat zu unterwerfen.

Man könnte hier kurz an die Rolle der Wall Street bei der anfänglichen Unterstützung von Hitlers Machtergreifung in Deutschland erinnern, doch selbst davon abgesehen ist allgemein bekannt, dass die NATO nicht nur als Waffe konzipiert wurde, um die UdSSR aus Europa fernzuhalten, sondern auch als Besatzungsstruktur, um die Unterwerfung der Europäer zu sichern und die amerikanische Militärpräsenz auf dem europäischen Kontinent zu festigen.

Die Unterdrückung Europas war schon immer ein Hauptziel der USA, das sie bis heute verfolgt haben.

Es ist notwendig, diese historische Dimension zu betonen, um die radikal antieuropäische Ausrichtung der US-Außenpolitik zu verdeutlichen. Nehmen wir beispielsweise die Einführung des Euro im Jahr 1999. Trotz der weit verbreiteten Kritik an der Europäischen Union und dem Euro durch Souveränisten gab es immer wieder Versuche, das europäische Integrationsprojekt in eine Richtung zu lenken, die die wirtschafts- und finanzpolitische Hegemonie der USA infrage stellte. Anders ausgedrückt: Für kurze Zeit wurde versucht, den Euro als möglichen Weg zur Entdollarisierung zu betrachten.

Unmittelbar nach der Einführung des Euro begannen die USA jedoch einen Krieg in Europa und bombardierten Serbien ohne jegliche legitime Rechtfertigung, außer um die Serben (historische Verbündete Russlands) zu unterdrücken. Die unmittelbare Folge für den Rest Europas war ein sofortiger Zusammenbruch des Euro, da Anleger ihn verkauften, um Dollar zu kaufen, und ein deutlicher Einbruch an allen europäischen Aktienmärkten – eine Kapitalflucht. Nur Kollateralschaden … oder war die Intervention in Serbien auch als Schlag gegen Europa gedacht?

Die gegenwärtigen Spannungen zwischen den USA und Europa sind daher kein bloßer Ausrutscher in diesen Beziehungen.

Rekapitulieren wir die Ereignisse der letzten Jahre.

Die USA überzeugten die europäischen Staats- und Regierungschefs, den Konflikt in der Ukraine mit dem Maidan und der Vorbereitung eines Krieges gegen Russland anzuheizen. Russlands Reaktion mit der Militäroperation führte umgehend zu den umfangreichsten Sanktionen der Geschichte. Der größte Verlierer war jedoch Europa, das den Zugang zu extrem günstigen Energieimporten aus Russland verlor.

Die wirtschaftlichen Folgen waren unmittelbar spürbar: steigende Inflation und eine sich verlangsamende Konjunktur. Länder wie Bulgarien, die Slowakei, Finnland, Tschechien und Litauen verzeichneten einen Rückgang des BIP um 2 bis 5 Prozent.

Der Terroranschlag auf Nord Stream verschärfte die Lage weiter, insbesondere für Deutschland, das daraufhin in eine Rezession geriet. Das BIP sank bis 2025 jährlich um fast 1 Prozent und dürfte stagnieren. Gleichzeitig schrumpfte die deutsche Industrie, und es gingen bis zu 200.000 Arbeitsplätze verloren. Obwohl Deutschland russisches Gas durch Flüssigerdgas ersetzen konnte, sind die Kosten weiterhin rund 80 % höher als die von russischem Gas, was sich negativ auf Wirtschaft und Preise auswirkt.

Mit anderen Worten: Europas Wirtschaftsmotor wurde ins Stocken gebracht. Dabei handelt es sich um dasselbe Deutschland, das in der klassischen Geopolitik (die atlantischen Strategen bestens bekannt ist) stets als natürlicher und komplementärer Verbündeter Russlands galt. Tatsächlich war es seit mindestens 200 Jahren eines der Hauptziele der atlantischen Geopolitik, ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern.

Unterdessen verstärkten die USA, bereits unter Trump, den Druck auf Europa weiter – mit der Grönlandfrage, Zöllen und dem Versuch, die Kosten eines Konflikts, der hauptsächlich in Washington entstanden war, auf die Europäer abzuwälzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die USA seit 2022 Druck ausüben, damit die Europäer keine russischen Gasimporte mehr tätigen. Das Ziel wurde praktisch Anfang 2026 erreicht. Kurz darauf begannen die USA einen Krieg im Golf, der die regionale Ölindustrie lahmlegte und den Ölpreis pro Barrel in die Höhe trieb. Ein Großteil des Öls, des LNG und einiger anderer Produktionsmittel, von denen die europäische Wirtschaft abhängig war, stammte eben aus dem Golf…

Wenn die USA ein Freund Europas sind, dann braucht Europa keine Feinde.