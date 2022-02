Über SWIFT und die russische Zentralbank

Was sofort betont werden muss: Wie von vielen Fachleuten und Laien mit einfachem wirtschaftlichem Verstand dargelegt wurde, bringt die Abschaltung Russlands für Russland außer bloßen Unannehmlichkeiten absolut nichts. Für den Westen und insbesondere die USA ist es eine weitere Verschlechterung des US-Dollarsystems. Das Gleiche gilt für den Angriff auf die Reserven der russischen Zentralbank. In Anbetracht des Ausmaßes an Hysterie und, offen gesagt, des Mangels an Intellekt in Washington und London muss man sich fragen, in wie viele Knie sich der kombinierte Westen mit selbstzerstörerischen „Sanktionen“ wirklich schießen muss. Nein, das soll nicht heißen, dass sie komplette 146%ige Idioten sind, denn die anglo-amerikanische „Elite“ ist bei den „Sanktionen“ höchst selektiv, weil sie sie auffallend wenig auf Energie anwenden will. Alles, nur nicht auf Energie!

Nun, ich denke, der Faktor, den sie immer noch nicht ganz begreifen können, ist Russland, das das letzte Wort darüber hat. Denn die Verstaatlichung von britischem und US-amerikanischem Eigentum und Vermögen in Russland könnte folgen, insbesondere vor dem Hintergrund der Erklärung der russischen Zentralbank, dass sie über alle notwendigen Ressourcen verfügt, um das russische Finanzsystem zu unterstützen. Letztendlich besteht immer die Möglichkeit, den Rubel als Zahlungsmittel für Energie zu verlangen. Aber jeder, der einen höheren IQ als Zimmertemperatur hat, dachte, dass Russland sich nicht auf diese Eventualität vorbereitet hat. Nun gut.

Unter diesen Umständen bleibt den westlichen Medien nichts anderes übrig, als pathetische Übertreibungen und flapsige (und hysterische) Rhetorik zu verwenden, ganz zu schweigen davon, dass sie kompletten Schwachsinn über die militärische Operation in der Ukraine verbreiten. Nun, das ist der Grund, warum sich der Westen heute dort befindet, wo er ist – man muss die OODA-Schleife in Ordnung halten, vor allem die ersten beiden „Os“. Aber wie ich immer wieder feststelle, wenn man sich das Niveau der „Kompetenz“ des Westens ansieht, sollte man jede Hoffnung aufgeben, mit der Realität in Berührung zu kommen.

Die militärische „Analyse“ im Westen, insbesondere von all den Generälen und anderen „Experten“ in den US-MSM, ist absurd. Ich werde versuchen, das Thema später anzusprechen, aber, Junge, haben die denn keine Selbstachtung? Offensichtlich nicht und sie arbeiten nur mit Propaganda-Klischees. Das bedeutet, dass sie die grundlegende Frage der Aufstandsbekämpfung in der Ukraine nicht verstehen und auch nicht, was Russland in dieser Hinsicht zu tun hat und wie es damit umgehen wird. Sie haben sicherlich große Probleme damit, die moderne Luftabwehr und deren Einsatz zu begreifen, und sie sind im Allgemeinen nicht so gut als militärische Fachleute, worüber ich schon früher in diesem Monat geschrieben habe. Mit anderen Worten, es fehlt ihnen das Verständnis für moderne Gefechtsräume bei Feldzügen, wenn man einem ziemlich kompetenten und einem völlig inkompetenten irakischen Militär gegenübersteht. Sie haben die Botschaft mit dem von der NATO ausgebildeten“ Georgien im Jahr 2008 nicht verstanden, und jetzt nehme ich an, dass sie einfach nur stinksauer sind, weil dies der erste moderne Krieg der Neuzeit ist und sie nur neidisch sein können. Aber zu rein militärischen Analysen und operativen Fragen, die auf klaren Fakten beruhen, kommen wir später, wenn sich der Nebel des Krieges etwas lichtet.

Nach der Demütigung in Afghanistan (und im Irak) und der Entlarvung ihrer militärischen Ohnmacht wird die NATO als lebender Organismus, dem ein langsames Gift zugeführt wird, diesem Gift erliegen und unweigerlich sterben. Erinnern Sie sich also an den Titel meines ersten Buches. Im Moment sieht es so aus, als ob Charkow von der russischen Armee eingenommen wird – ein weiteres großes städtisches Zentrum (mit mehr als 1 Million Einwohnern), das kurz davor steht, eingenommen zu werden. Ja, ich weiß, es gilt die einfache Regel – je höher die Hysterie und je größer die Zahl der von der VSU „zerstörten“ russischen Panzer, Flugzeuge, Personen und Satelliten, über die in den US-Medien berichtet wird – desto besser ist der Fortschritt der russischen und der LDNR-Kräfte. Ich weiß, es ist so schwierig, im Leben das Wahre zu sein, aber es gibt immer PR und Propaganda, und die US-„Experten“ sind gut darin. Das Bagdad-Bob-Syndrom in voller Ausprägung.