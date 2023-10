Über welche neue Weltordnung sprechen wir?

Von Jeff Thomas

Diejenigen von uns, die Libertäre sind, neigen dazu, häufig von der „Neuen Weltordnung“ zu sprechen. Dabei sind wir uns oft nicht ganz im Klaren darüber, was die Neue Weltordnung ist. Handelt es sich um eine Kabale der Regierungschefs der Welt oder nur um die Chefs der westlichen Regierungen? Sicherlich gehören auch Banker dazu, aber sind es nur die Chefs der Federal Reserve und des IWF, oder gehören auch die Chefs von JPMorgan, Goldman Sachs usw. dazu? Und was ist mit den Rothschilds? Und die Bundesbank – die sind doch sicher auch dabei?

Und die Liste geht weiter, ohne ein offensichtliches Ende.

Sicherlich haben alle oben genannten Organisationen das Ziel, ihre eigene Macht und ihren eigenen Profit in der Welt zu vergrößern, aber in welchem Maße handeln sie gemeinsam? Obwohl viele prominente Persönlichkeiten, einschließlich der führenden Politiker der Welt, verkündet haben, dass eine neue Weltordnung ihr oberstes Ziel ist, sind die Einzelheiten darüber, wer dazugehört und wer nicht, unklar. Genauso unscharf ist eine Liste von Details über die kollektiven Ziele dieser unterschiedlichen Personen und Gruppen.

Obwohl die meisten Libertären die „Neue Weltordnung“ anerkennen, ist es selten, dass sich zwei Libertäre darüber einig sind, was sie genau ist oder aus wem sie sich zusammensetzt. Wir erlauben uns den Luxus, auf sie zu verweisen, ohne uns ihrer Details sicher zu sein, denn „es ist eine Geheimgesellschaft“, wie die Bilderberg-Gruppe beweist, die sich jährlich trifft, aber keine offizielle Tagesordnung hat und keine Protokolle veröffentlicht. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir nur eine vage Vorstellung von ihr haben, obwohl wir bereitwillig akzeptieren, dass es sich um die weltweit mächtigste Gruppe handelt.

Dies gilt insbesondere für die Amerikaner, da sie sich oft vorstellen, dass die Neue Weltordnung ein amerikanisches Konstrukt ist, das von einer faschistischen Elite aus US-Bankern und politischen Führern geschaffen wurde. Die Neue Weltordnung wird von den Europäern vielleicht besser verstanden, da sie eigentlich ein europäisches Konzept ist – eines, das es schon seit langer Zeit gibt.

Man kann sagen, dass sie ihre Anfänge im alten Rom hatte. Als sich Rom zu einem Imperium entwickelte, stellten die verschiedenen Kaiser fest, dass eroberte Gebiete nicht automatisch erobert blieben. Sie mussten verwaltet werden – ein kostspieliges und langwieriges Unterfangen. Die Verwaltung war alles andere als einheitlich, denn die Gallier konnten nicht auf dieselbe Weise verwaltet werden wie die Ägypter, die wiederum nicht wie die Mesopotamier verwaltet werden konnten.

Nach dem Untergang Roms lag Europa jahrhundertelang in vielerlei Hinsicht in Trümmern, doch mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde die Idee einer „Verwaltung“ Europas wiederbelebt. Dieser Frieden beendete den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) im Heiligen Römischen Reich und den Achtzigjährigen Krieg (1568-1648) zwischen Spanien und der Niederländischen Republik. Er brachte das Heilige Römische Reich, das Haus Habsburg, die Königreiche Spanien und Frankreich, die Niederländische Republik und das Schwedische Reich zusammen.

Es wurden Grenzen festgelegt, Verträge unterzeichnet und allgemeine Annahmen über die Autonomie innerhalb der eigenen Grenzen vereinbart, zur teilweisen Zufriedenheit aller und zur vollständigen Zufriedenheit von niemandem… Kommt Ihnen das bekannt vor?

Später machte sich Mayer Rothschild einen Namen (und ein Vermögen), indem er zum Finanzier der militärischen Abenteuer der deutschen Regierung wurde. Dann schickte er seine Söhne nach England, Österreich, Frankreich und Italien, um das Gleiche zu tun – eine Art neue Weltordnung zu schaffen, unter der Kontrolle seiner Familie durch Staatsschulden bei seinen Banken. (Deep Throat hatte Recht, als er sagte: „Folge dem Geld“.)

Das Konzept einer Neuen Weltordnung gibt es in Europa schon seit langem in verschiedenen Formen, aber was sagt uns das über die Gegenwart und, was noch wichtiger ist, über die Zukunft?

In unserer Zeit haben wir Präsidenten und Premierminister kommen und gehen sehen, während ihre prominentesten Berater, wie Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski, von einer Regierung zur nächsten wechseln und über Jahrzehnte hinweg als Berater tätig sind. Diese Männer werden oft als die Stimmen der Vernunft angesehen, die die führende Kraft sein könnten, die ein für alle Mal eine neue Weltordnung herbeiführt.

Herr Brzezinski hat in seinen Büchern geschrieben, dass die Ordnung in Europa von einem Gleichgewicht mit Russland abhängt, das durch die Kontrolle der Ukraine durch den Westen geschaffen werden muss. Er hat wiederholt darauf hingewiesen, dass dies unbedingt auf diplomatischem Wege geschehen muss und dass ein Krieg eine Katastrophe wäre. Allerdings hat er auch die USA bei der Vorbereitung eines Staatsstreichs in der Ukraine unterstützt. Als Russland über die Machtübernahme verärgert war, unterstützte er offen die amerikanische Aggression in der Ukraine und warnte gleichzeitig, dass die russische Vergeltung nicht toleriert werden dürfe.

Henry Kissinger, der buchstäblich Bände über sein „Streben nach Weltfrieden“ geschrieben hat, hat, wenn er in den Schützengräben war, auch eine weitaus aggressivere Persönlichkeit an den Tag gelegt, wie z. B. seine wütende Empfehlung an US-Präsident Gerald Ford, „Kuba zu zerschlagen“, als Fidel Castros Militärhilfe für Angola Kissingers Pläne zur Kontrolle Afrikas zu durchkreuzen drohte.

Die „aufgeklärten“ Berater der Neuen Weltordnung mögen zwar glauben, dass sie sich mit dem „großen Ganzen“ befassen, doch wenn es zur Sache geht, zeigen sie eindeutig dieselbe Tendenz wie die aggressiveren Führer der Welt und offenbaren, dass es ihnen letztlich um die Vorherrschaft geht. Sie empfehlen vielleicht zunächst Diplomatie, greifen aber zu Gewalt, wenn die andere Seite nicht schnell der „Vernunft“ nachgibt.

Wenn wir uns zurücklehnen und dieses Drama aus der Ferne betrachten, sehen wir eine Theorie des Gleichgewichts zwischen den Nationen Europas (und im weiteren Sinne der ganzen Welt) – ein Gleichgewicht, das auf zwischenstaatlichen Vereinbarungen beruht und eine zentralisierte Macht und Kontrolle ermöglicht.

Diese Theorie könnte tatsächlich sein, wenn alle Länder der Welt in jeder Hinsicht identisch wären und auch die Ziele aller Beteiligten identisch wären. Aber das war nie der Fall und kann auch nie der Fall sein. Jeder Führer der Welt und jedes Land wird sich in seinen Bedürfnissen und Zielen unterscheiden. Deshalb können sie sich zwar vorläufig auf gemeinsame Bedingungen einigen, wie sie es seit dem Westfälischen Frieden getan haben, aber noch bevor die Tinte getrocknet ist, wird jeder Staat bereits planen, sich einen Vorteil gegenüber den anderen zu verschaffen.

Im Jahr 1914 war Europa (wieder einmal) zu einem Wirrwarr von Bestrebungen der verschiedenen Mächte geworden – eine Zeitbombe, die nur noch auf einen kleinen Zwischenfall wartete, um sie zu zünden. Dieser kleine Zwischenfall ereignete sich, als ein serbischer Staatsbürger einen österreichischen Kronprinzen ermordete. Innerhalb eines Monats explodierte Europa in einen Weltkrieg. Wie Kissinger selbst in seinen Schriften bemerkt hat, „trugen sie alle dazu bei, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass sie dabei waren, eine internationale Ordnung zu demontieren“.

Seit 1648 gab es für jeden Richelieu, der versucht hat, eine neue Weltordnung durch Diplomatie zu schaffen, einen Napoleon, der einen militaristischen Ansatz verfolgte und dafür sorgte, dass die neue Weltordnung immer wieder von denjenigen umgestoßen wird, die zur Aggression neigen. Ferner werden auch diejenigen, die versuchen, auf dem Wege der Diplomatie zu agieren, letztlich zu aggressiven Mitteln greifen, wenn diplomatische Mittel nicht zum Erfolg führen.

Eine echte Weltordnung ist unwahrscheinlich. Stattdessen könnte es zu wiederholten Versuchen souveräner Staaten kommen, Bündnisse zu ihrem gegenseitigen Vorteil zu schließen, gefolgt von Verrat, Einseitigkeit und schließlich Aggression. Und sehr wahrscheinlich ein neuer Weltkrieg.

Aber über eines können wir uns sicher sein: Die Spannungen sind gegenwärtig so groß wie 1914. Wir warten nur noch auf einen kleinen Zwischenfall, um eine dramatisch zunehmende internationale Aggression auszulösen. Bei all dem Gerede über eine neue Weltordnung, das derzeit im Umlauf ist, glaube ich, dass sich stattdessen die Geschichte wiederholen wird.

Wenn dieser Glaube richtig ist, wird ein großer Teil der Welt nicht nur in äußere Kriegsführung, sondern auch in innere Kontrolle verfallen. Diejenigen Nationen, die sich jetzt zu Polizeistaaten entwickeln, sind am meisten gefährdet, denn die Absicht ist bereits klar erkennbar. Alles, was wir benötigen, ist ein größerer Vorwand, um die internen Kontrollen zu verstärken. Jeder von uns sollte sich internationalisieren und diversifizieren, um sich und seine Familie im Ernstfall in Sicherheit bringen zu können, wenn er nicht von solchen Kontrollen überrollt werden will.

Anmerkung der Redaktion: Leider kann der Einzelne kaum etwas tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.