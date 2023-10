Gruppe hinter dem ‚Desinformations-Dutzend‘ hat Verbindungen zu Hollywood und Unternehmensdemokraten

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

childrenshealthdefense.org: In seiner jüngsten Serie von Enthüllungen über das Center for Countering Digital Hate (Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass) enthüllte der Enthüllungsjournalist Paul D. Thacker, dass der Vorsitzende der Gruppe Simon Clark ist, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter des Center for American Progress, einer Denkfabrik, die „mit dem unternehmerischen Arm der Demokratischen Partei verbunden ist“.

Die jüngste Serie von Enthüllungen des Enthüllungsjournalisten Paul D. Thacker über die Organisation, die für die Erstellung der Liste des „Desinformations-Dutzend“ verantwortlich ist, bestätigt Verbindungen zu weiteren Schwarzgeldquellen und zu wichtigen Persönlichkeiten aus Politik und Hollywood.

In einem Artikel, der am Montag im Tablet Magazine und auf seinem Substack veröffentlicht wurde, enthüllte Thacker auch, dass die Organisation – eine gemeinnützige Organisation namens Center for Countering Digital Hate (CCDH) – anonyme Spenden in Höhe von mehr als 1 Million Dollar erhalten und eine Lobbying-Firma beauftragt hat.

Bevor das CCDH seine „Disinformation Dozen“-Liste erstellte, war es laut Thacker Teil einer Kampagne, die unabhängige Medien und prominente politische Gegner zum Schweigen bringen sollte.

Seitdem hat CCDH seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, X (ehemals Twitter) und seinen Eigentümer Elon Musk anzugreifen und die jüngste Verabschiedung eines weitreichenden neuen Zensurgesetzes in Großbritannien zu unterstützen.

Laut Thacker ist der Einfluss des CCDH und seines Gründers und Geschäftsführers, Imran Ahmed, auf die Biden-Administration, auf politische Kreise und auf die Mainstream- und sozialen Medien unverhältnismäßig groß für eine kleine Organisation, die von einem Nicht-Amerikaner gegründet und geleitet wird – was Fragen darüber aufwirft, wer oder welche Organisationen hinter dem CCDH stehen.

Diese Fragen veranlassten den Abgeordneten Jim Jordan (R-Ohio), CCDH Ende August vorzuladen. Jordan gab CCDH eine Frist bis zum 29. September, um seine Kommunikation mit der Exekutive in Bezug auf die Moderation von Inhalten, die Richtigkeit oder Wahrheit von Inhalten und die Löschung oder Unterdrückung von Inhalten vorzulegen.

CCDH antwortete am 29. September auf die Vorladung und behauptete, „alle angeforderten Dokumente und Mitteilungen“ vorgelegt zu haben. Das Schreiben trug den Briefkopf einer Anwaltskanzlei, die CCDH vertritt, und stammte nicht direkt von der Organisation, und die öffentlich einsehbare Online-Version des Schreibens enthält keine Begleitdokumente.

„Desinformations-Dutzend“-Liste führte zur Zensur von Kennedy und anderen

Im März 2021 erstellte die CCDH einen Bericht und eine dazugehörige Liste des so genannten „Desinformations-Dutzend“, zu dem Robert F. Kennedy Jr., der beurlaubte Vorsitzende von Children’s Health Defense (CHD), Dr. Joseph Mercola sowie Ty und Charlene Bollinger, die Gründer der Websites The Truth About Vaccines und The Truth About Cancer, gehören.

In dem Bericht heißt es: „Nur zwölf Impfgegner sind für fast zwei Drittel der auf Social-Media-Plattformen zirkulierenden Anti-Impf-Inhalte verantwortlich“, und es wird festgestellt, dass die Social-Media-Plattformen gegen diese Personen vorgehen müssen.

Das Weiße Haus und soziale Medienplattformen wie Twitter und Facebook nutzten den Bericht, um die Personen auf der Liste zu zensieren.

In einem Fall zitierte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, den CCDH-Bericht während eines Pressebriefings im Juli 2021, um Facebook zu drängen, die fraglichen Konten zu zensieren. „Es gibt etwa 12 Personen, die 65 % der Anti-Impf-Fehlinformationen auf Social-Media-Plattformen produzieren“, behauptete Psaki.

Ältere Medien wie NPR, The Guardian und andere zitierten den Bericht ebenfalls, um die Personen auf der Liste zu diskreditieren.

Thacker, der für Tablet schreibt, sagte, dass Twitter speziell gegen Kennedy vorgegangen sei, nachdem es die „Desinformation Dozen“-Liste erhalten hatte – und dem Druck des Weißen Hauses ausgesetzt war:

„Das COVID-19-Team zur Durchsetzung von Fehlinformationen plant, gegen eine Handvoll von Konten vorzugehen, die durch den CCDH-Bericht aufgedeckt wurden“, schrieb ein Twitter-Beamter am 31. März. Eines der Konten, gegen das sie schließlich vorgingen, gehörte Robert F. Kennedy Jr., der jetzt gegen Joe Biden für die Nominierung der Demokratischen Partei zum Präsidenten kandidiert.“

CCDH gibt dem Weißen Haus eine „mächtige Waffe gegen Kritiker“ an die Hand

„Was wissen wir also über die CCDH?“ schrieb Thacker am Montag in Tablet. „Es scheint, dass die Organisation dem Weißen Haus eine mächtige Waffe zur Verfügung stellt, die es gegen Kritiker wie RFK Jr. und Musk einsetzen kann, während es gleichzeitig Plattformen wie Facebook und Twitter unter Druck setzt, um die Politik der Regierung durchzusetzen.

Während sich nur wenige Journalisten die Mühe gemacht haben, die undurchsichtige Gruppe zu untersuchen, zeichnen die verfügbaren Beweise ein Bild, das sich wahrscheinlich von dem unterscheidet, was viele in der Öffentlichkeit von einer gemeinnützigen Organisation des öffentlichen Interesses“ erwarten würden“, fügte Thacker hinzu.

Im Rahmen seiner Untersuchung im Juli, die zur Veröffentlichung der CCDH-bezogenen „Twitter Files“ führte, konnte Thacker nicht herausfinden, wer die Organisation finanziert und unterstützt. Er sagte dem Defender im Juli, er glaube, dass CCDH eine „Schwarzgeld“-Gruppe sei.

Kennedy, der am 20. Juli bei einer Anhörung des House Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government aussagte, nannte CCDH ebenfalls eine „Schwarzgeld“-Gruppe.

Eine anschließende Untersuchung von Sayer Ji von GreenMedInfo konnte einige der Organisationen ausfindig machen, die CCDH finanziell unterstützen, darunter mehrere in Großbritannien ansässige gemeinnützige Organisationen, die mit alten Medienunternehmen, der britischen Regierung und großen philanthropischen Organisationen wie den Open Society Foundations und der Ford Foundation verbunden sind.

Dennoch blieben für Thacker, der auf Substack schrieb, unbeantwortete Fragen über CCDH und Ahmed bestehen:

„Wie konnte ein Typ aus London ohne politische Erfahrung in Washington vom Weißen Haus entdeckt werden und so viel Aufmerksamkeit in den Medien erregen? Woher kommt er? Was ist sein Hintergrund? Woher bekommt er sein Geld? Wer steckt dahinter?“

Im Rahmen seiner jüngsten Untersuchung schrieb Thacker, dass er „das Glück hatte, einen kritischen, anonymen Spender zu finden, der 1,1 Millionen Dollar in die Kassen von CCDH gesteckt hat“.

Eine Durchsuchung der Steuererklärungen des Schwab Charitable Fund aus dem Jahr 2021 – ein von Spendern beratener Fonds, der es jedem ermöglicht, anonym zu spenden – ergab eine Spende von 1,1 Millionen Dollar an CCDH.

Dies entsprach „etwa 75 % aller Gelder, die sie in diesem Jahr einnahmen“, schrieb Thacker auf Substack.

In einem Beitrag für Tablet fügte Thacker hinzu: „Laut Steuerunterlagen begann Ahmed im Jahr 2021, CCDH von Washington aus zu leiten, und CCDH nahm in ihrem allerersten Betriebsjahr in den Vereinigten Staaten 1,47 Millionen Dollar ein.“

„Die CCDH fungiert als ein Arm des korporativen Flügels der Demokratischen Partei“.

Dies war nicht der einzige interessante Einblick in die Tätigkeit der CCDH. Thacker fand auch heraus, dass der Vorsitzende der CCDH Simon Clark ist, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter des Center for American Progress (CAP).

Laut Thacker ist das CAP eine „Denkfabrik in Washington, die mit dem unternehmerischen Arm der Demokratischen Partei verbunden ist“. Es wurde von John Podesta gegründet, der 2016 den Wahlkampf von Hillary Clinton gegen Donald Trump leitete. Und ja, CAP hat enge Verbindungen zur Biden-Regierung“, schrieb Thacker.

Clark war auch ein Senior Fellow am Digital Forensics Lab des Atlantic Council, schrieb Thacker in Tablet. In einer früheren „Twitter Files“-Veröffentlichung berichtete der Enthüllungsjournalist Matt Taibbi, dass das Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab von verschiedenen US-Regierungsbehörden und Rüstungsunternehmen finanziert wird und „ein zentrales Element im ‚zensur-industriellen Komplex‘ bleibt.“

Thacker zitierte Mike Benz, einen ehemaligen Beamten des US-Außenministeriums, der die Foundation for Freedom Online leitet, eine Organisation zur Überwachung der freien Meinungsäußerung. Benz sagte Thacker, der Atlantic Council sei „einer der führenden Architekten der Online-Zensur“ und habe in den letzten Jahren „sieben CIA-Direktoren in seinem Vorstand oder Beratergremium gehabt“.

„Man könnte zu dem Schluss kommen, dass der CCDH als ein Arm des korporativen Flügels der Demokratischen Partei fungiert, der gegen die vermeintlichen Feinde der korporativen Demokraten eingesetzt wird, egal ob sie von links oder rechts kommen“, fügte er hinzu.

CCDH gab 50.000 Dollar aus, um den Kongress über COVID-Fehlinformationen zu beeinflussen

Thacker deckte auch Verbindungen zwischen CCDH, Ahmed und Hollywood auf.

„Wenn man etwas tiefer geht, findet man die anderen Mitglieder des [CCDH]-Vorstands“, schrieb Thacker auf Substack und fügte hinzu: „Derjenige, der meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist Aleen Keshishian.“

Keshishian, die auch als außerordentliche Professorin an der USC School of Cinematic Arts tätig ist, zählt unter anderem den Schauspieler Mark Ruffalo zu ihren Kunden, der laut Thacker „Unterstützung“ für CCDH twittert.

Zu ihren weiteren Kunden gehören Jennifer Aniston, Selena Gomez und Natalie Portman.

„Ahmeds Verbindungen zu Hollywood-Schauspielern könnten für einen Teil des Geldes verantwortlich sein, das er aus anonymen Quellen erhalten hat, da wohlhabende Prominente ihre politischen Spenden manchmal vor ihren Fans geheim halten wollen“, schrieb Thacker in Tablet.

Ungewöhnlich für eine gemeinnützige Organisation hat die CCDH auch eine PR- und Lobbying-Firma, Lot Sixteen, beauftragt, in ihrem Namen zu arbeiten.

Nur sehr wenige Aktivistengruppen haben die finanziellen Mittel, um private Lobbyfirmen zu engagieren – selbst solche mit einer etablierten Präsenz auf dem Capitol Hill – aber während einiger Quartale in den Jahren 2021 und 2022 bezahlte CCDH Lot Sixteen 50.000 Dollar, um Kongressbüros zu COVID-19-Fehlinformationen und zur „Verhinderung der Verbreitung von Fehlinformationen und Hassreden online in sozialen und Mainstream-Medien“ zu beeinflussen“, schrieb Thacker.

Thacker sagte gegenüber The Defender, dass selbst große und gut etablierte gemeinnützige Gruppen wie Greenpeace und Public Citizen keine PR-Firmen beauftragt haben, in ihrem Namen zu arbeiten.

„Keine dieser Gruppen, die mir bekannt sind, die ältesten Gruppen in Washington, hatten jemals das Geld, um einen privaten Lobbyisten zu engagieren, wie es CCDH getan hat. Es ist einfach bizarr“, sagte er und fügte hinzu, dass dies daran liege, dass CCDH „eine politische Kampagne ist, die wie eine Basisorganisation von öffentlichem Interesse aussehen soll“.

Thacker sagte, er habe Lot Sixteen kontaktiert und sie gefragt, wie sie bestätigt hätten, dass Imran Ahmed dem FARA [Foreign Agents Registration Act] entspreche, und bemerkte: „Dieser Typ ist ein Ausländer. Keiner weiß, woher sein Geld kommt. Woher wissen sie, dass sein Geld nicht aus dem Ausland kommt und dass er nicht gegen die Gesetze für ausländische Lobbyisten verstößt?

„Sie haben sich nicht bei mir gemeldet“, sagte Thacker. „Meine Vermutung ist, dass sie ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt haben. Er sagte dem Defender auch, dass CCDH zwar nur vier oder fünf Mitarbeiter“ auf seiner Website aufführt, aber wenn man auf LinkedIn geht, gibt es etwa 20 andere Leute, die für ihn arbeiten.

„Welche gemeinnützige Organisation listet nicht alle ihre Mitarbeiter auf? Das ist einfach bizarr“, sagte Thacker.

CCDH „gibt selten Geldgeber bekannt“

Laut Thacker haben die CCDH und die mit ihr verbundenen Gruppen mehrere Jahre lang im Verborgenen und unter verschiedenen Identitäten gearbeitet.

„Ahmeds Geschichte ist schwer zu verfolgen“, schrieb er für Tablet. „Die beiden von ihm geleiteten Gruppen – Stop Funding Fake News [SFFN] und CCDH – scheinen aus dem Nichts aufzutauchen, wechseln die Adressen, geben selten die Geldgeber bekannt, verschweigen die Namen aller Mitarbeiter und haben Websites, die ihren Namen ändern oder aus dem Internet verschwinden.

„Während Ahmed im Jahr 2020 schließlich zugab, dass er bei der Gründung beider [Gruppen] geholfen hat, blieb seine Beteiligung einige Jahre lang verborgen. Stop Funding Fake News startete im Februar 2019 und behauptete, eine ’soziale Bewegung‘ zu sein, die zu ängstlich sei, ihre eigenen Basisaktivisten zu benennen“, fügte Thacker hinzu.

Thacker sagte, dass er durch die Suche nach archivierten Versionen der CCDH-Website auf der Internet Wayback Machine mehr Informationen über die Organisation herausfinden konnte.

„Eines der ersten Dinge, auf die ich stieß, waren Berichte über die Gründung von CCDH in Großbritannien im Jahr 2018“, sagte Thacker, der die Unterlagen in England durchsuchte, um die Adresse und die Mitglieder des Vorstands zu finden. „Einer der ersten Direktoren von CCDH ist ein Mann namens James Morgan McSweeney“, schrieb er auf Substack.

Laut Thacker ist McSweeney „ein Machtmakler in der britischen Politik und ein hochrangiger Mitarbeiter von Keir Starmer, der jetzt Chef der britischen Labour-Partei ist. CCDH ist also nicht wirklich eine uninteressierte, gemeinnützige Organisation, sondern eine politische Kampagne der britischen Labour-Partei“.

Thacker schrieb für Tablet, dass CCDH „Ende 2018 in London registriert wurde, zunächst als Brixton Endeavours Limited“, und als es eingetragen wurde, war sein „einziger Direktor ein Mitarbeiter von Keir Starmer.“ Die Gruppe „teilte auch eine Adresse mit einer Organisation, die Starmer unterstützte“, während Damian Collins, ein Mitglied der Tory-Partei, später als Funktionär beitrat.

Thacker schrieb auf Substack, dass CCDH, SFFN und Ahmed oft als „politische Agenten für konservative Mitglieder der britischen Labour-Partei“ tätig waren, auch im Namen von Starmer, um „die Linke im Vereinigten Königreich zu zerstören“.

Ab 2019 hat SFFN „einige sehr große linke Skalps in London geholt, meist indem sie politische Gegner mit vagen Anschuldigungen von Fake News beworfen haben. Die Gruppe trug dazu bei, Jeremy Corbyn aus der Führung der Labour-Partei zu vertreiben, während sie die linke Nachrichtenseite Canary in den Ruin trieb, nachdem sie einen Boykott ihrer Werbekunden gestartet hatte“, schrieb Thacker in Tablet.

In einem Fall behauptete SFFN, 40 große Marken, darunter Adobe, Chelsea FC, eBay und Manchester United, davon überzeugt zu haben, ihre Werbung nicht mehr auf den Websites solcher Nachrichtenkanäle zu schalten. Sie behaupteten auch, dass sie die Werbeagenturen „aufklären“ würden.

„Im Wesentlichen waren SFFN und [CCDH] Frontgruppen, die von Konservativen in der Labour-Partei für einen internen Kampf gegen die Linken in ihrer eigenen Partei gegründet wurden. The Canary berichtete, dass die Adresse von CCDH die Gruppe mit Keir Starmers Leuten in Verbindung bringt“, schrieb Thacker auf Substack. Die SFFN-Berichte wurden auch im britischen Parlament zitiert.

Nachdem dies erreicht war, wurde SFFN „moribund und twitterte nur noch selten von seinem Social-Media-Account“, schrieb Thacker in Tablet und bemerkte, dass dies keine Rolle spielte, da Ahmed „seinen Fokus“ auf die USA richtete, wo seine Liste der „Desinformationsziele“ zufällig Kritiker des Establishments der Demokratischen Partei waren – einschließlich Kennedy.

Genau wie bei der Labour-Partei nutzte Ahmed das CCDH, um verschiedene Kritiker des Biden-Arms der Demokratischen Partei als „Verschwörungstheoretiker“ und „Anti-Vaxxer“ anzugreifen“, schrieb Thacker.

Verbindung mit den Demokraten nahestehenden Gruppen verhalf CCDH zu seinem „ungewöhnlichen“ Aufstieg

Laut Thacker ist CCDH jetzt hauptsächlich in den USA tätig, von einem virtuellen Büro aus, das Hunderte von gemeinnützigen Organisationen in Washington als ihren Sitz angeben. Und das, obwohl CCDH immer noch in Großbritannien ansässig ist.

Auf der Website wird CCHD als gemeinnützige Organisation aufgeführt, die sich mit „Bürgerrechten, sozialem Handeln, Interessenvertretung / Forschungsinstituten und/oder Analysen der öffentlichen Politik (NTEE)“ befasst. Sie führt Ahmed als CEO mit einem Grundgehalt von 126.333 Dollar im Jahr 2021 und Simon Clark vom Center of American Progress, der Denkfabrik der korporativen Demokraten, als Vorstandsvorsitzenden auf.

Thacker zufolge ist der prominente Aufstieg von CCDH und Ahmed in US-Politik- und Medienkreisen ungewöhnlich.

„Ich möchte darauf hinweisen, wie ungewöhnlich es ist, dass ein britischer politischer Mitarbeiter jetzt eine parteipolitische Kampagne in den Vereinigten Staaten führt. Das kommt selten vor“, schrieb Thacker auf Substack. „Aus einer Vielzahl komplexer Gründe kommen britische politische Agenten nicht in die Vereinigten Staaten, Amerikaner gehen nach England [und in andere Länder].“

„Das passiert nicht“, sagte Thacker gegenüber The Defender. „Das war von Anfang an meine Frage. Dieser Typ wird vom Podium des Weißen Hauses zitiert, hat all diese Kongressabgeordneten, die Briefe in seinem Namen schicken, er ist vor Kongressanhörungen erschienen, die von Demokraten geleitet wurden, als sie das Repräsentantenhaus hatten.“

„Wahrscheinlich handelt es sich um Simon Clark vom Center for American Progress“, sagte Thacker. „Das ist die Denkfabrik für die Konzerndemokraten. Das ist wahrscheinlich sein Einstieg.“

Ein Gerücht, das in den Dutzenden von Gesprächen, die er mit Leuten führte, die Ahmed seit Jahren beobachten, immer wieder aufkam, ist, dass er für den britischen Geheimdienst arbeitet“, schrieb Thacker in der Zeitschrift Tablet, obwohl dies noch nicht bestätigt wurde.

Thacker erklärte gegenüber The Defender, dass Ahmed und CCDH in den USA und in Großbritannien „das gleiche Spiel“ gespielt hätten, nur dass „sie nicht direkt sagen: ‚Die Republikaner sind schlecht, diese Leute sind gut‘, sondern sie finden einen Weg, um zu sagen: ‚Aha, Hass! Sie nehmen also diese Idee und geben ihr einen neuen Namen für politische Zwecke“.

In Tablet schreibt Thacker: „Ahmeds Geschichte ist entscheidend für das Verständnis des neuen Vorstoßes zur Zensur unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Hass.“

„Besessenheit“ von Kennedy, Musk und Impfstoffen

Nachdem sie sich voll und ganz in die US-Politik eingemischt haben, sagte Thacker, dass Ahmed und CCDH eine „Besessenheit“ von Persönlichkeiten wie Kennedy und von Themen wie COVID-19-Impfstoffen entwickelt haben – und dabei eine breite Medienberichterstattung erhalten.

Nachdem Robert F. Kennedy Jr. angekündigt hatte, dass er gegen Biden für die Nominierung der Demokraten kandidieren würde und bei Joe Rogan auftrat, sagte Ahmed der BBC: „Er arbeitet wirklich hart daran, dass die Leute nicht wissen, dass er ein Hardcore-Anti-Vaxxer ist.

Thacker sagte gegenüber The Defender, dass „jeder dieser ‚Desinformations-Experten‘ da draußen – egal, ob er ein Faktenprüfer, ein Think Tank, ein Journalist oder ein Akademiker ist – sie alle haben sich mit Wahlen und mit Impfstoffen beschäftigt. Sie sind also alle „Wahlexperten“ und „Impfexperten“. Wie man Experte für beides wird, weiß ich nicht, aber genau das sind sie.“

„Es ist eine komplette und totale Besessenheit“, fügte Thacker hinzu. „Es gibt keinen einzigen ‚Desinformations‘-Experten da draußen, den ich noch nicht gesehen habe, der sich mit Impfstoffen beschäftigt hat. Sie sind besessen … warum, von all den Dingen, die man ins Visier nehmen kann, warum ausgerechnet Impfstoffe? Ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendeine Art von Finanzierung dahintersteckt, woher diese Finanzierung kommt und worum es dabei geht. Das ist der einzige Grund, der für mich Sinn macht.“

Thacker sagte auch, es sei „einfach bizarr“, dass jemand wie Ahmed auftauchen und von Impfstoffen besessen sein könne, ohne einen einzigen Tweet zu haben, der Pfizer oder Moderna kritisiert. „Er hat keine Probleme mit der Impfstoffpolitik der Biden-Administration gefunden. Nicht ein einziges … Ahmed taucht dort auf, wo die Unternehmensdemokraten Expertise brauchen.“

Musk wurde kürzlich ein neues Ziel für CCDH und Ahmed. In Tablet schrieb Thacker: „Ahmed versucht nun, Elon Musks Werbekunden auf X zu vertreiben, diesmal auf der Grundlage zweifelhafter Behauptungen, dass die … Website ein Tummelplatz für Rassisten sei“, einschließlich Behauptungen in Interviews mit der New York Times, der Financial Times und dem Guardian.

„Wieder einmal wurden diese Bemühungen unkritisch in der Presse und in einem Brief der Demokraten des Repräsentantenhauses an Musk aufgegriffen, der Ahmeds Behauptungen wiederholt und ihn und CCDH zitiert“, schrieb Thacker in Tablet.

Diese Angriffe veranlassten Musk und X im Juli dazu, CCDH und Ahmed zu verklagen. Sie werden beschuldigt, falsche und irreführende Behauptungen über Hassreden auf der Plattform aufgestellt zu haben und sich illegal Zugang zu den Computern von Brandwatch, einem Unternehmen, das mit Twitter zusammenarbeitet, verschafft zu haben – ein möglicher Verstoß gegen den Computer Fraud and Abuse Act.

Als Reaktion darauf veröffentlichte MSNBC am 1. August einen Meinungsartikel von Ahmed, in dem er behauptete, dass CCDH „bei der Katalogisierung und Berichterstattung über den Hass, der sich auf der Plattform von Elon Musk ausbreitet, an vorderster Front steht“.

„Alle seine Ziele sind zufällig die Leute, mit denen die Konzerndemokraten nicht zurechtkommen, und das ist im Moment Elon Musk“, sagte Thacker gegenüber The Defender und merkte an, dass Ahmed und CCDH andere Social-Media-Plattformen nicht in gleichem Maße ins Visier genommen hätten.

Dennoch genießt Ahmed weiterhin eine Plattform in den etablierten Medien. Thacker erklärte gegenüber The Defender, dass dies daran liege, „dass sich keiner dieser Reporter die Mühe gemacht hat, seinen Hintergrund in Großbritannien zu untersuchen, oder sich anzuschauen, woher sein Geld kommt, oder sich anzuschauen, was in der [Musk/X] Klage gegen ihn steht. Das passt zu ihrer seltsamen Besessenheit von Musk“.

Parallel dazu leitete CCDH-Vorstandsmitglied Damian Collins „eine Reihe von Untersuchungen“ im britischen Parlament „zu ‚Desinformation‘ und ‚Fake News‘ in den sozialen Medien“ und half dabei, das „Online Safety Bill“ voranzutreiben, das die Online-„Desinformation“ beseitigen soll, schrieb Thacker in Tablet.

„Als Collins Anhörungen zu dem Gesetz abhielt – das erst vor wenigen Wochen in Kraft getreten ist – war Imran Ahmed die erste Person, die sich für ein Online-Verbot aussprach“, so Thacker weiter.

Auf Substack gab Thacker eine Vorschau auf weitere Berichte über CCDH und Ahmed, die er bald veröffentlichen wird, einschließlich der Verbindungen zu Peter Hotez, einem amerikanischen Arzt, einem glühenden Befürworter von Anthony Fauci und Cheerleader in den nationalen Medien für Impfstoffe und die Pandemiepolitik der Biden-Administration“.

„Ich hoffe, dass dies den Leuten hilft zu verstehen, wie sie ihre eigenen Nachforschungen über Schwarzgeldgruppen anstellen können“, schrieb Thacker auf Substack.

In Tablet schrieb er, dass Ahmed „ein Diener der Macht der politischen Parteien gewesen ist, die ihn und das CCDH eingesetzt haben, um den Vorwurf der Hassrede und der Fehlinformation gegen ihre Feinde zu verwenden.“