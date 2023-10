Kriegsbeute: Die Rolle von General Electric in der Energiekrise des Irak

Der US-Energieriese General Electric hat die irakischen Energiefragen fest im Griff. Seit der US-Invasion hat der Irak 85 Milliarden Dollar für seinen Elektrizitätssektor ausgegeben, doch noch immer kommt es täglich zu zwölfstündigen Stromausfällen. Warum also erhält GE immer noch Verträge, die es nicht erfüllen will?

Auf der Website des US-Energieriesen General Electric (GE) findet sich eine Vielzahl von Grafiken, begleitet von Erklärungen von Unternehmensvertretern, die das Bild einer blühenden Partnerschaft mit dem Irak zeichnen.

„GE-Mitarbeiter in unseren Geschäftsbereichen Gasenergie, Stromnetze und Gesundheitswesen arbeiten mit den Menschen im Irak zusammen, um die Gesellschaft weiter voranzubringen und das Leben der Menschen jeden Tag zu verbessern. Seit 2015 haben wir mit privaten und öffentlichen Finanzinstituten zusammengearbeitet, um die Finanzierung von Projekten im Energiesektor im ganzen Land in Höhe von über 2,4 Milliarden US-Dollar zu sichern.“

Diese glänzende Fassade ist jedoch weit entfernt von der Realität des Handelns des multinationalen Unternehmens vor Ort. In Wahrheit spiegelt die Energiepolitik von GE im Irak den breiteren Ansatz wider, den das Weiße Haus seit der turbulenten illegalen Invasion unter Führung der USA im Jahr 2003 gegenüber Bagdad verfolgt.

Die Ursprünge der irakischen Energiekrise

Das Energieproblem bereitet den Irakern schon lange Sorgen. Im Gefolge der US-Besatzung wucherte die Korruption in den staatlichen Institutionen, aber es ist der Würgegriff, den GE – zusammen mit dem deutschen Siemens-Konzern – über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der irakischen Energie ausübt, der die Situation verschärft hat.

Dieses komplizierte Geflecht der Kontrolle entstand erstmals im Jahr 2003, als Washington die vollständige Kontrolle über den Irak übernahm. Zu diesem Zeitpunkt übernahm GE die Verantwortung für die Instandhaltung der irakischen Elektrizitätsinfrastruktur, nachdem beschlossen worden war, diesen einst von der Regierung subventionierten Sektor zu privatisieren.

Ein Energieexperte, der die irakische Regierung während dieser Verhandlungen vertrat, verriet The Cradle, dass der ursprüngliche Wartungsvertrag zwischen Bagdad und GE ein schwindelerregendes Preisschild von 5 Milliarden Dollar trug.

Noch erstaunlicher ist, dass GE zu diesem Zeitpunkt keine physische Präsenz in Bagdad hatte: „Die Amerikaner verhandelten und unterzeichneten die Verträge in Bagdad und kehrten dann nach Amman zurück“, sagt der Experte.

Die Ursprünge der irakischen Stromkrise lassen sich bis zum Golfkrieg 1991 zurückverfolgen. Die strategischen Kraftwerke des Landes wurden von den von den USA angeführten internationalen Koalitionsstreitkräften zerstört, und die darauf folgenden US-Sanktionen vereitelten alle Versuche einer Sanierung. Dies führte dazu, dass die Infrastruktur und die Industrie des Iraks ruiniert wurden und die Bürger in den schwülen Sommern unerträglichen Bedingungen ausgesetzt waren.

Zwischen 2003 und 2021 investierte der Irak unglaubliche 85 Milliarden Dollar in seinen angeschlagenen Stromsektor. Ein ehemaliger Berater des irakischen Premierministers verriet The Cradle, dass fast die Hälfte dieser gewaltigen Summe in den Bau von gasbetriebenen Kraftwerken zur Stromerzeugung geflossen ist.

Die restlichen Mittel wurden für den Kauf von Gas, Treibstoff und Strom aus den Nachbarländern verwendet, während gleichzeitig die Gehälter für die 300.000 Mitarbeiter des irakischen Elektrizitätsministeriums gezahlt werden mussten.

Langanhaltende Stromausfälle

Ein auf Energiefragen spezialisierter Regierungsberater schätzt, dass etwa 35 Milliarden Dollar für sinnlose Investitionen in den Stromsektor des Landes verschwendet wurden.

Mit dieser Summe hätte die irakische Stromerzeugung auf beachtliche 40 Gigawatt gesteigert werden können, was ausreichen würde, um den steigenden Energiebedarf des gesamten Landes zu decken. In krassem Gegensatz zu diesem Potenzial liegt die derzeitige irakische Stromerzeugung bei nur 23 Gigawatt und deckt damit kaum die Hälfte des Bedarfs des Landes ab.

Dieser Mangel hat zu quälend langen Stromausfällen geführt, die vor allem in den heißen Sommermonaten bis zu 12 Stunden pro Tag dauern können.

Der Iran hat einen großen Teil dieser Last durch den monatlichen Export von 7,3 Gigawatt Strom in den Irak gemildert, während GE, Siemens und die mit ihnen verbundenen Unternehmen vertraglich verpflichtet wurden, weitere 27,7 Gigawatt zu liefern, um das begehrte 35-Gigawatt-Ziel zu erreichen.

Dieses Ziel wurde nie erreicht. Stattdessen ist Bagdad weiterhin auf iranische Lieferungen angewiesen und deckt diese Kosten derzeit über ein Konto, das bei der irakischen TBI-Bank im Namen der iranischen Regierung geführt wird. Der unerbittliche Druck der USA auf den Irak während der Verhandlungen über die Befreiung von den Sanktionen hat die irakischen Beamten jedoch in eine schwierige Lage gebracht und sie gezwungen, die Zahlungen an Teheran zu reduzieren.

Der Showdown zwischen GE und Siemens

In der Zwischenzeit liefern sich General Electric und Siemens trotz ihrer mangelhaften Leistungen im irakischen Elektrizitätssektor weiterhin einen erbitterten Kampf um weitere Aufträge. Ein hochrangiger irakischer Beamter erklärt gegenüber The Cradle, dass dieser Kampf bis an die Spitze geht:

„Dieses Thema war der erste Punkt, den westliche Beamte bei ihren Treffen und Gesprächen mit ihren irakischen Amtskollegen ansprachen. Alle amerikanischen Präsidenten sprachen die Verträge mit General Electric an. Die Siemens-Verträge standen im Mittelpunkt jedes Kontakts, den die [ehemalige] deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem irakischen Beamten hatte. Wir fühlten uns enorm unter Druck gesetzt, und der Premierminister wusste nicht, wie er mit dieser Angelegenheit umgehen sollte.“

Im Jahr 2008 hatte Siemens mit der irakischen Regierung einen umfangreichen Vertrag über 1,9 Milliarden Dollar für die Ausrüstung von fünf neuen Kraftwerken mit Gasturbinen geschlossen, die 3,19 Gigawatt Strom erzeugen können. Dieser Vertrag sollte zusammen mit einem 2,8-Milliarden-Dollar-Vertrag mit GE aus demselben Jahr zur Lösung der Stromkrise im Irak beitragen.

Doch seit über einem Jahrzehnt hat keiner der beiden Konzerne das volle Potenzial ausgeschöpft. Unter Hinweis auf die Sanktionen gegen den Iran verzögerte Siemens die Lieferung von Turbinen an iranische, ägyptische und südkoreanische Unternehmen, die von Bagdad mit dem Bau von Kraftwerken in Basra, Kirkuk und im Osten Bagdads beauftragt worden waren.

GE seinerseits ignorierte einfach die Vertragsspezifikationen für die Lieferung von Schwerwasser- und Mehrstoffturbinen und lieferte dem Irak stattdessen reine Gasturbinen, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, sicherte sich das Unternehmen erweiterte Wartungsverträge.

Der amerikanische Energieriese hat außerdem lange Zeit den überwältigenden politischen und militärischen Einfluss Washingtons auf den Irak ausgenutzt, um die Ambitionen von Siemens zu unterdrücken. Im Jahr 2008 sicherte sich GE einen 2,8-Milliarden-Dollar-Vertrag über die Lieferung von 56 Gasturbinen mit einer Leistung von 7 Gigawatt an den Irak, aber es dauerte vier lange Jahre, bis die Ware in den Irak geliefert wurde.

Ein 4,1-Milliarden-Dollar-Auftrag zur Installation der Turbinen in verschiedenen irakischen Kraftwerken musste stattdessen von türkischen Unternehmen ausgeführt werden, was die Litanei der GE-Fehltritte noch vergrößert.

Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende: Die GE-Turbinen waren nicht nur nicht in der Lage, mit irakischem Gas zu arbeiten, das dann chemisch behandelt werden musste, um sich an sie anzupassen, sondern es stellte sich auch heraus, dass die Turbinen mit den hohen Temperaturen im Irak nicht zurechtkamen, was zu einer Häufung von Fehlfunktionen führte. Ein Beispiel für die mangelhafte Leistung des Unternehmens ist das Kraftwerk Al-Muthanna im Südirak, wo derzeit sechs von zehn GE-Turbinen außer Betrieb sind.

Trotz dieser vermeidbaren Ausfälle erhielt GE dann einen 700-Millionen-Dollar-Vertrag für den Betrieb eines Kraftwerks im südlichen Gouvernement Dhi Qar. Wie es sich gehört, hatte das Unternehmen sechs Jahre später immer noch nicht die erforderlichen Arbeiten durchgeführt.

Die Irrationalität geht weiter. Anfang dieses Jahres unterzeichnete die irakische Regierung eine weitere Absichtserklärung mit Siemens zur Erzeugung von 6 Gigawatt Strom aus Erdölbegleitgas (APG), um Turbinen zu warten, Übertragungsstationen einzurichten und irakische Teams zu schulen.

Ausländische Ausbeutung, inländische Korruption

Die Lage ist düster: Nach zwei Jahrzehnten, zahlreichen Verträgen und Dutzenden von Milliarden Dollar, die ausgegeben wurden, hat der Irak immer noch nicht mehr als ein Drittel seines Strombedarfs gedeckt.

Einer der Hauptgründe für dieses klägliche Versagen liegt in der Manipulation der Verträge nach ihrer Genehmigung durch den irakischen Ministerrat. Dies ist der Fall, wenn mächtige Konzerne Klauseln und Anhänge umgestalten, die ihnen zusätzliche Verlängerungen gewähren, ohne dass sie mit Strafklauseln rechnen müssen.

Wie ein hochrangiger irakischer Beamter gegenüber The Cradle erklärte, ist das Problem politisch“ und seine Lösung schwer fassbar. „Mehr als 100 Milliarden Dollar wurden ausgegeben, um die irakische Stromkrise zu lösen, und die Ausgaben bleiben erfolglos“, was zum Teil an der mangelnden politischen Entschlossenheit der Politiker liegt, schwierige Probleme direkt anzugehen:

„Die Krise wird nicht gelöst werden, wenn der Tarifpreis nicht angepasst wird. Ein Kilowatt kostet die Staatskasse 10 Cent und wird bestenfalls für 1 Cent verkauft, während Politiker ihren Wählern ohne jede wissenschaftliche Grundlage eine weitere Senkung des Strompreises versprechen.“

Zu viele irakische Politiker fürchten die Konfrontation mit einem unversöhnlichen Washington, das die verwundbarsten Druckpunkte des Irak kennt.

Trotz der überwältigenden Beweise dafür, dass die irakische Energiekrise durch Korruption und Ungeschicklichkeit im eigenen Land verursacht wurde – und durch westliche Unternehmen, die diese Schwächen ausgenutzt haben -, nimmt die kognitive Dissonanz weiter zu. Einige Politiker und Kommentatoren sind sogar so weit gegangen, die irakische Energiekrise auf die Abhängigkeit von importiertem iranischen Gas zurückzuführen und Teheran und seine Verbündeten in Bagdad für den Zusammenbruch des Sektors verantwortlich zu machen.

Während westliche Unternehmen zweifellos eine wichtige Rolle in der irakischen Energiekrise gespielt haben, müssen die Iraker unbedingt die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie keine Verträge mit Unternehmen wie GE und Siemens ausgehandelt haben, um greifbare, zeitnahe und messbare Ergebnisse zu fordern.