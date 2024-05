Überhöhte Sterblichkeit sinkt, bleibt aber über dem Normalwert

Obwohl das Auftreten der in der Lebensversicherungsbranche als “Übersterblichkeit” bezeichneten Phänomene während der COVID-19-Pandemie nicht unerwartet war, hat ihr Fortbestehen Fragen aufgeworfen, darunter die, ob eine erhöhte Sterblichkeit – und Invalidität – zur neuen Normalität wird.

Die Übersterblichkeit war in den letzten Jahren der Fluch der Finanzergebnisse der Branche und führte zu sinkenden Gewinnen und Verlusten. Der Begriff ist eine höfliche Umschreibung für die Tatsache, dass mehr Menschen starben als erwartet oder vorhergesagt, was zu höheren Versicherungsansprüchen und Auszahlungen führte, als die Unternehmen erwartet hatten.

Obwohl die Pandemie weitgehend abgeklungen ist, sind die Mortalitätsraten – die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu historischen Ausgangswerten – immer noch höher als normal und werden möglicherweise noch weiter ansteigen. Und obwohl es viele Theorien über die Ursachen gibt, hat niemand – von Branchenanalysten über Gesundheitsexperten bis zu politischen Entscheidungsträgern und Versicherern – dieses beängstigende Phänomen in den Griff bekommen.

Todesfälle in der “ersten Lebenshälfte” bleiben hoch

Die wahrscheinlichste Erklärung für die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate ist eine Kombination aus Lebensstil, Gesundheit, Ernährung, Unfällen, Selbstmorden und Verhaltensweisen, von denen einige der COVID-19-Pandemie zugeschrieben oder auf sie zurückgeführt werden können. Obwohl die Sterblichkeit tatsächlich zurückgegangen ist, enthalten die Zahlen einige überraschende Erkenntnisse. Vor allem junge Erwachsene scheinen stärker betroffen zu sein, mit ungewöhnlich hohen Sterblichkeitsraten bei den sogenannten “Menschen im besten Alter”. Unter den Erwerbstätigen im Alter von 35 bis 44 Jahren starben im letzten Quartal 2022 ganze 34 Prozent mehr als erwartet, und die Zahlen haben sich nicht wesentlich verringert.

“Die COVID-19-Daten erklären den Anstieg nicht vollständig”, heißt es in einem Bericht der Society of Actuaries.

Bei Angestellten, die traditionell gesünder sind als Arbeiter, war die Sterblichkeit proportional höher – 19 % gegenüber 14 % über dem Normalwert. Dieser Unterschied verdoppelte sich im vierten Quartal 2022 bei den besten Arbeitern, wie Versicherungsmathematiker in den USA berichteten.

Und im Herbst 2021 kam es zu einem ungewöhnlichen und extrem plötzlichen Anstieg der Sterblichkeit bei Arbeitnehmern, obwohl die Zahl der COVID-19-bedingten Todesfälle weltweit zurückging. Im dritten Quartal 2021 erreichte die Sterblichkeit bei Arbeitnehmern im Alter von 35 bis 44 Jahren einen Pandemie-Höchststand, der um 101 % über dem Dreijahres-Basiswert vor COVID lag, d. h. doppelt so hoch war. In zwei anderen Altersgruppen lag die Sterblichkeit um 79 % über den Erwartungen.

Und die traurige Entwicklung geht weiter. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 starben 158.000 Amerikaner mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Das sind mehr Verluste als in allen US-Kriegen seit Vietnam zusammen.

Die Zahl der Todesfälle ist nach wie vor alarmierend hoch.

Jetzt, da wir das Schlimmste von COVID hinter uns haben, sollten die jährlichen Todesfälle aus allen Gründen auf das Niveau vor der Pandemie zurückgehen – oder sogar noch niedriger sein, da so viele kranke und gebrechliche Amerikaner verloren gegangen sind”, sagte Dr. Pierre Kory, Präsident und leitender Arzt der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

Der Direktor der Federal Drug Administration, Dr. Robert M. Calif, bestätigte kürzlich die erschreckenden Zahlen und den gleichzeitigen Rückgang der Lebenserwartung in den USA und rief dazu auf, in dieser Frage “alle Mann an Deck” zu rufen.

“Wir haben es mit einem außerordentlichen Gegenwind im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu tun, da die Lebenserwartung stark sinkt”, schrieb er. “Der starke Rückgang in den USA ist nicht nur ein Trend. Ich würde ihn als katastrophal bezeichnen.

Die Regierung, die Industrie und die Öffentlichkeit hätten alle eine Rolle bei der Verbesserung der Lebenserwartung zu spielen, so Calif. “Lasst uns das Problem angehen”, sagte er.

Ob es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt oder vielleicht um eine neue Normalität der Sterblichkeitsraten, ist eine offene Frage.

Das sind hohe Zahlen

Glücklicherweise sind die Übersterblichkeitsraten bis 2022 zurückgegangen”, sagt Josh Stirling, Gründer und Präsident der Collaboration. “Aber die Raten sind immer noch 10, 12, 11 oder 14 Prozent höher als normal. Das sind hohe Zahlen.”

Stirling begann seine Präsentation mit der neuesten Grafik von usmortality.com, die auf dramatische Weise zeigt, dass die Zahlen nach der Pandemie zurückgegangen sind. Aber noch lange nicht auf das normale Niveau.

Doug Bailey ist Journalist und freiberuflicher Schriftsteller und lebt außerhalb von Boston. Sie können ihn unter doug.bailey@innfeedback.com erreichen.