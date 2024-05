Geert Vanden Bossche rechnet mit einer Todeswelle in Ländern mit hohen Injektionsraten: “Bis zu 30-40 Prozent”.

Der Vakzinologe Geert Vanden Bossche sagt eine Welle von Krankenhauseinweisungen und schweren Erkrankungen vorwiegend in Ländern mit hohen Impfraten voraus, so in einem kürzlich in einem Gespräch mit dem Technologieunternehmer Steve Kirsch.

Es gebe noch viel zu tun, resümierte Kirsch. Das ist der erste Akt, jetzt müssen wir uns auf den zweiten Akt vorbereiten. Er fragte Vanden Bossche, mit wie vielen Tötungen er rechne. “Doppelt so viele, dreimal so viele?

"What we will see is completely unprecedented in terms of magnitude of the wave of morbidity and unfortunately mortality…up to 30-40% in highly vaccinated countries." -Former Bill & Melinda Gates Foundation vaccine scientist @GVDBossche on VSRF LIVE. pic.twitter.com/tjQpdjy52q