Die bizarreren Gymnastikübungen des Gaza-Hilfsstegs

Caitlin Johnstone

All dies geschieht, weil Israel nicht zulässt, dass eine ausreichende Menge an Hilfsgütern direkt durch die eigens dafür errichteten Tore nach Gaza gelangt.

❖

Ich bin so froh, dass Trump 2020 verloren hat, sonst hätten wir jetzt faschistoide Repressionen gegen politisch Andersdenkende, brutale Polizeieinsätze gegen Demonstranten, tyrannische Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Förderung rassistischer und islamfeindlicher Bestrebungen. Dieser Psycho würde wahrscheinlich Völkermord begehen.

❖

Damit ich das richtig verstehe. Die USA haben ihren “schwimmenden Pier” ein paar Meilen vor der Küste des Gazastreifens gebaut, um humanitäre Hilfe zu liefern, aber niemand wird in der Lage sein, die Hilfsgüter direkt zum Pier zu transportieren, um sie nach Gaza zu bringen. Stattdessen werden die Hilfsgüter auf dem Luft- oder Seeweg nach Zypern gebracht, von wo aus sie über 200 Meilen (ca. 322 km) zum Pier transportiert werden. Von dort werden die Paletten mit den Hilfsgütern auf kleinere Boote der US-Armee verladen, die die Hilfsgüter vom Pier zu einem langen Damm an der Küste des Gazastreifens bringen. Die Paletten werden dann von den Booten über den Damm an die Küste gebracht – möglicherweise von britischen oder israelischen Truppen, je nachdem, welche Quelle man liest – und von IDF-Truppen nach sorgfältiger Prüfung und Freigabe des Inhalts nach Gaza gebracht. All dies, um täglich etwa 90 bis 150 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern zu liefern, was weit unter den 500 Lastwagenladungen liegt, die Gaza laut UNO benötigt.

Und das alles nur, weil Israel nicht zulässt, dass eine angemessene Menge an Hilfsgütern durch die eigens dafür errichteten Tore direkt nach Gaza gebracht wird. Da Washington nicht bereit ist, Druck auf Israel auszuüben, um einen solchen selbstverständlichen Schritt zu ermöglichen, wird dieser immens komplizierte und teure Tanz aufgeführt, um stattdessen eine erbärmlich unzureichende Menge an Hilfsgütern zu liefern. Hilfe, die nur deshalb nötig ist, weil Israel in seiner völkermörderischen Bombenkampagne den Gazastreifen vollkommen ungestraft zerstört hat.

Cool. Ganz normal und cool.

❖

In einer Rede am Donnerstag verteidigte Biden das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen Universitätsproteste gegen den Völkermord in Gaza mit den Worten: “Dissens darf niemals zu Unruhen führen”.

Oh ja, Joe, das ist sehr progressiv von Ihnen. Dissens sollte natürlich immer völlig harmlos und gehorsam sein und in keiner Weise stören. Wie Martin Luther King Jr. sagte: “Unser wichtigster Wert ist es, immer das Gesetz zu befolgen und niemanden zu belästigen, denn Dissens darf niemals zu Unruhen führen. Deshalb hat unsere Bürgerrechtsbewegung bekanntlich nie mit der Polizei zu tun”. Dies sagte er in einem seiner einflussreichsten Werke, Letter from Birmingham Candy Shop.

❖

Das Wall Street Journal hat einen Artikel mit dem Titel “In Gaza, Authorities Lose Count of the Dead” veröffentlicht, der bestätigt, was seit Monaten offensichtlich ist: Das Gesundheitsministerium in Gaza verfügt nicht über die Infrastruktur, um die Zahl der von Israel getöteten Menschen zu erfassen. Das bedeutet, dass die offizielle Zahl der Toten des israelischen Angriffs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit massiv zu niedrig angesetzt ist.

❖

“Leute, ich bin sehr besorgt über die Hassreden auf dem Campus”, sagte die Person, die eine ganze Karriere damit verbracht hat, bei jeder Gelegenheit den Massenmord an braunhäutigen Ausländern zu verteidigen.

❖

Die US-Kriegsmaschinerie betrachtet die Palästinenser als lästiges Hindernis für ihre militärischen Pläne im Nahen Osten, so wie sie die einheimische Flora und Fauna als lästiges Hindernis betrachtet, wenn sie eine neue Militärbasis errichtet, oder wie sie Wale als lästiges Hindernis betrachtet, weil die Öffentlichkeit befürchtet, dass die Sonartests der Marine ihr Gehör schädigen und sie töten könnten. Die Palästinenser werden einfach als lästige einheimische Tiere betrachtet, die der imperialen Kriegsmaschinerie im Wege stehen, und sie wären mehr als glücklich, wenn dieses Ärgernis vollständig beseitigt würde.

❖

Mehrere Biden-Anhänger sagten mir ernsthaft, der 6. Januar sei schlimmer als die Unterstützung des Völkermords in Gaza, um zu argumentieren, dass Trump schlimmer als Biden sei. Das liberale Mainstream-Weltbild verdreht einem so sehr den Kopf, dass man die Palästinenser nicht einmal mehr als Menschen sehen kann.

❖

Alles, wovor die Amerikaner unter Trump gewarnt wurden, ist unter Biden eingetreten. Die einzige Antwort, die die Demokraten darauf haben, ist: “Oh ja, unter Trump wäre alles noch viel schlimmer gewesen”, eine Behauptung, die (A) auf buchstäblich nichts beruht und (B) völlig unbewiesen ist.

Wie zuvor erwähnt, die Lektion hier ist nicht, dass Trump besser ist als Biden oder man die Republikaner unterstützen sollte. Die Lektion ist, dass man, egal, wen man wählt, einen zunehmenden Autoritarismus zu Hause und Krieg, militärischen Expansionismus und Zurückweisungspolitik im Ausland bekommt, und dass dieses System weg muss.

Wenn man die Ereignisse betrachtet und daraus ableitet, wen man wählen sollte, dann verpasst man völlig die Lektion, die die Ereignisse lehren: dass es egal ist, wen man wählt, weil das System so manipuliert ist, dass man nur mörderische, tyrannische Imperialisten wählen kann, die den Interessen der Plutokraten und Imperialisten dienen und nicht den Interessen der einfachen Menschen. Das Gezänk darüber, wen man wählen soll, ist genau das, was diese Plutokraten und Imperialisten wollen, denn es hält einen im Rahmen der Politik des Status quo gefangen und hindert einen daran, sich mit Aktionen zu befassen, die tatsächlich eine wirkliche Veränderung herbeiführen könnten, wie direkte Aktionen, Generalstreiks, das Schüren revolutionärer Ideen und das Entstehen einer mächtigen revolutionären Fraktion.