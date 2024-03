Übermäßige Sterblichkeit weiterhin mit COVID-Impfrate korreliert – Daten vom Dezember 2023

Von Igor Chudov

Daten, die wie üblich unter den Teppich gekehrt werden

Der Dezember 2023 war ungewöhnlich, aber nicht unerwartet schlimm: Eine neue COVID-Variante, JN.1, breitete sich in Europa und dem Rest der Welt aus. Neben den üblichen Todesursachen wie Krebs, Herzkrankheiten, Blutgerinnsel, Demenz usw. waren auch andere Erreger im Umlauf. Infolgedessen war die Sterblichkeit in Europa in einem Monat um 10 % höher als erwartet.

Was im Dezember 2023 geschah, lässt die Frage zu: Könnten sich die Impfraten lange Zeit nach den Impfungen auf die Übersterblichkeitsrate auswirken? Der Dezember 2023 lag 2,5 Jahre nach der ersten Impfung, so dass ein Blick auf die Daten für diesen Monat bei der Beantwortung dieser Frage helfen könnte.

Leider zeigen die Daten vom letzten Dezember eine starke positive Korrelation zwischen der Übersterblichkeit und den Covid-Impfraten, obwohl die meisten Erstimpfungen lange zurückliegen, nämlich 2,5 Jahre vor diesem Monat.

Man hat uns gesagt, dass die COVID-19-Impfung uns vor schweren Krankheiten und Tod schützt. Deshalb sollten wir erwarten, dass es Ländern, die ihren Bürgern mehr COVID-19-Impfstoffe verabreicht haben, besser geht.

Diejenigen, die immer noch an solche Behauptungen glauben, werden überrascht sein: Im Dezember 2023 bedeuteten mehr Covid-Impfstoffe, wie in vielen anderen Zeiträumen der letzten Jahre, eine höhere Sterblichkeitsrate.

Ich habe die Daten zur Übersterblichkeit von Eurostat und die Covid-Impfraten (Prozentsatz der Bürger, die eine erste Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten haben) von Statista heruntergeladen.

Hier sind die Daten:

Überraschenderweise zeigt die Analyse, dass die COVID-Impfraten 24 % der Übersterblichkeit erklären, obwohl die Impfungen in der Vergangenheit liegen! Es gibt nicht nur einen Trend, sondern er ist auch statistisch hoch signifikant, mit einem p-Wert von nur 0,0057.

Die Ergebnisse für den Dezember ähneln dem Muster für das gesamte vergangene Jahr, was darauf schließen lässt, dass es sich nicht um einen falschen Trend handelt, sondern um ein reales Phänomen.

Beziehung zu dem ganzen Jahr 2023 ist hier:

Ich wünsche mir, dass sich die Sterblichkeitsrate wieder normalisiert und dass alle Menschen, unabhängig vom Impfstatus, eine niedrige Rate an Todesfällen und schweren Erkrankungen haben. Leider haben wir es stattdessen mit erhöhten Sterberaten zu tun, und die Covid-Impfstoffe wirken sich immer noch auf die Veränderungen der negativen Folgen bei den unwissenden Empfängern aus.

Diese übermäßige Sterblichkeit wird nicht untersucht. Diejenigen, die sich fragen, warum die Bürger ihrer Länder in erhöhtem Maße sterben, werden dämonisiert und als Verschwörungstheoretiker abgetan.

Der wahre Schuldige, so wird uns gesagt, ist der Klimawandel:

Warum sollten die COVID-Impfraten die überhöhte Sterblichkeitsrate erklären, wenn der Klimawandel der Schuldige wäre? Bitte helfen Sie mir, diese Frage zu beantworten!

Sollten wir aufhören, nach Erklärungen zu fragen? Ist das Aussprechen der Wahrheit gefährlich für unsere Demokratie? Sollten wir alle die Klappe halten?

Lassen Sie uns wissen, was Sie denken!