Überraschung! Die COVID-Impfstoffe wurden nie auf ihre Sicherheit getestet!

Steve Kirsch

In den klinischen Studien der Phase 3, die als „Goldstandard“ gelten, gab es 31 % mehr Todesfälle in der Impfstoffgruppe. Woher wissen wir, dass keiner dieser Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurde? Weil Pfizer das nicht so sieht!

Zusammenfassung

In den klinischen Phase-3-Studien nach dem „Goldstandard“ von Pfizer gab es 31,2 % mehr Todesfälle.

Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, ob der Impfstoff die Todesfälle bei den 21 geimpften Patienten, die starben, verursacht hat oder nicht: eine ordnungsgemäße Histopathologie.

Pfizer hat sie nie durchgeführt und die FDA hat sie nie verlangt.

Dies war der größte Fehler bei der Pandemie, und niemand hat dies zugegeben oder einen Finger gerührt, um ihn zu korrigieren (wie ich weiter unten darlege). Hätte man bei den 21 Todesfällen die richtigen Tests durchgeführt, wäre der Impfstoff nie zugelassen worden.

Anstelle der ordnungsgemäßen Tests wurde von Pfizer versichert, dass niemand an dem Impfstoff gestorben sei. Das ist absurd. Wir benötigen die Tests, keine Zusicherungen. Die Tests sind billig und aussagekräftig.

Wir können das in einer Minute klären, aber niemand will die Antwort wissen.

Heute führt nur Ryan Cole die entsprechenden histopathologischen Untersuchungen durch, und in 100 % der Fälle, mit denen er beauftragt wurde, kann er die Todesfälle auf den Impfstoff zurückführen.

Ich hoffe, dass wir eines Tages eine Führung bei der CDC haben werden, die nicht korrupt ist und die die Gerichtsmediziner auffordert, die richtigen Tests durchzuführen.

Dies kann buchstäblich sofort geschehen. Die CDC sagt zum Beispiel, dass morgen jeder Gerichtsmediziner in den USA die nächste Person, die stirbt, histopathologisch auf den Impfstoff als Todesursache untersuchen soll. Das ist keine große zusätzliche Belastung für einen Gerichtsmediziner… nur ein paar zusätzliche Schritte.

Oder man kann einige wenige Gerichtsmediziner in stark geimpften Regionen bitten, die zusätzlichen Tests bei allen Personen durchzuführen, die in den nächsten 30 Tagen obduziert werden (und dafür zu sorgen, dass bei allen Personen, die „plötzlich“ sterben, eine Autopsie durchgeführt wird).

Fazit: Wir könnten fast sofort nachweisen, ob der Impfstoff sicher und wirksam ist oder nicht, und die Kosten für Zeit und Geld sind minimal.

Die CDC ist einfach nicht daran interessiert, die Wahrheit über die Impfstoffe herauszufinden, auch wenn es ihre Aufgabe ist, Amerika vor Gesundheitsgefahren zu schützen:

Vielleicht ist es an der Zeit, die Aufgabenbeschreibung der CDC genauer zu formulieren? Hier ist mein Vorschlag:

Die CDC arbeitet rund um die Uhr, um die Impfstoffhersteller zu schützen, damit niemand in Amerika jemals herausfindet, wie tödlich die Impfstoffe wirklich sind.

Was meinen Sie dazu? Das ist doch eine Verbesserung, oder?

Einleitung

In den klinischen Phase-3-Studien nach dem „Goldstandard“ von Pfizer gab es 31,2 % mehr Todesfälle, wie in diesem hervorragenden Artikel von Chris Masterjohn erläutert wird. Hier der Artikel von Google übersetzt.

Der erste Artikel, der eine 31 % höhere Sterblichkeitsrate in der Behandlungsgruppe in der Phase-3-Studie von Pfizer feststellt

Heute, mehr als ein Jahr später, hat der Artikel insgesamt 9 Likes und 7 Kommentare erhalten, also nicht viel Aufmerksamkeit erregt. Das ist sehr schade, denn es ist ein wichtiger Artikel.

Bei einer um 31,2 % höheren Sterblichkeitsrate in der Behandlungsgruppe, die statistisch nicht signifikant war, müssen wir uns die Autopsieergebnisse aller 21 Verstorbenen ansehen, um zu sehen, ob es ein Problem gibt.

Wenn die Autopsieergebnisse zeigen, dass keiner dieser 21 Menschen an dem Impfstoff gestorben ist (was übrigens angesichts der Schwab-Studie höchst unwahrscheinlich ist), dann könnte der Impfstoff einigermaßen sicher sein: Er würde im Durchschnitt weniger als eine Person pro 21.759 töten.

Das ist nicht sehr beruhigend, oder? Der Standard für einen „sicheren“ Impfstoff ist, dass er weniger als 1 Person pro Million Geimpfte tötet.

Die FDA hat also einen schwerwiegenden Fehler begangen, als sie nicht den endgültigen Nachweis verlangte, dass der Impfstoff keinen der Todesfälle in der Studie verursacht hat.

Infolgedessen wurde der COVID-Impfstoff an der amerikanischen Öffentlichkeit „sicherheitsgeprüft“. Wir haben ein miserables Sicherheitsüberwachungssystem (VAERS), über das viel zu wenig berichtet wird. Und wir haben eine CDC, die die Todesfälle in VAERS überwachen und uns mitteilen sollte, wenn es Sicherheitssignale gibt. Das tun sie nicht; das Sicherheitssignal mit den Todesfällen wurde kurz nach der Markteinführung ausgelöst, und die CDC hat am Steuer geschlafen und die amerikanische Öffentlichkeit noch immer nicht vor dem Risiko gewarnt.

Zusammenfassung

Die FDA hat es vermasselt, indem sie nicht den Nachweis verlangte, dass der Impfstoff keinen der Todesfälle in den Impfstoffversuchen verursacht hat.

Heute könnte die CDC diesen Fehler leicht wiedergutmachen, indem sie in einer Region mit hoher Impfrate bei jedem Geimpften, der innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung stirbt, eine Autopsie durchführt. Schon nach 10 Autopsien wird klar sein, was hier vor sich geht.

Es ist erstaunlich, dass niemand in irgendeinem Land der Welt diese Untersuchung durchführen will, nicht wahr?

Am nächsten kommt uns die Schwab-Studie. Sie haben gerade 5 Leichen mit histopathologischen Präparaten untersucht und raten Sie mal, was passiert ist? Ja, genau. In 100 % der untersuchten Fälle konnten sie feststellen, dass der Impfstoff den Patienten getötet hat.

Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn sie sich mehr Fälle angesehen hätten?

Das ist der Grund, warum keine Regierung der Welt es wagen wird, diese Untersuchung durchzuführen. Denn keiner der Machthaber will, dass die Öffentlichkeit erfährt, wie viele Menschen sie mit diesen Impfstoffen umgebracht haben. Das ist die Quintessenz.

Ich fordere jemanden auf zu beweisen, dass ich falsch liege.