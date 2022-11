52 % Anstieg der medizinisch bedingten Sterblichkeit bei den 25- bis 49-Jährigen in Großbritannien?

Mein naher Verwandter hat eine Jugendfreundin. Die jüngere Schwester dieser Freundin ist plötzlich gestorben, wie ich gerade erfahren habe. Niemand weiß genau, warum ihre Schwester gestorben ist. Das ist der nächste „plötzliche Tod“, der mir passiert ist, und ich hoffe, dass ich nicht noch mehr solcher persönlichen Nachrichten erhalte.

Ein weiterer prominenter plötzlicher Todesfall ist die einflussreiche Virologin Almira Oveta Fuller, die sich unermüdlich für die Zulassung und Akzeptanz der Covid-Impfstoffe einsetzte und Mitglied des FDA-Impfstoffausschusses VRBPAC war. Almira Oveta Fuller starb vor vier Tagen völlig unerwartet. Ihr Tod stand nicht im Zusammenhang mit COVID-19, berichtet die Tennessee Tribune.

Diese vorzeitigen tragischen Todesfälle haben mich daran erinnert, die Übersterblichkeit anzusprechen und einige Feinheiten zu erörtern. Ich möchte dieses traurige Thema mit einer gewissen Gründlichkeit behandeln.

Ich werde mich mit der Übersterblichkeit im Vereinigten Königreich befassen. Das Vereinigte Königreich ist ein erstaunliches Land, das über ausgezeichnete Statistiken verfügt.

Die Übersterblichkeit ist schlimmer als es scheint.

Im Vereinigten Königreich liegt die Übersterblichkeit derzeit bei etwa 13-18 %, je nach dem gewählten Zeitraum. Einzelheiten finden Sie in der Präsentation zur Übersterblichkeit im Vereinigten Königreich. Sie können auch eine Tabelle mit den Daten herunterladen.

In den vergangenen drei Monaten (August, September und Oktober, gezählt nur bis zum 21. Oktober) lag die erwartete Zahl der Todesfälle bei etwa 77.000, und die tatsächlichen Todesfälle überstiegen diese Zahl um 10.181. Ich habe diese Daten hier tabellarisch nach Altersgruppen aufgeschlüsselt:

Vorzieheffekt der frühen Pandemie-Todesfälle

In der Anfangsphase der Pandemie starben zahlreiche Menschen, die entweder sehr alt waren oder schwerwiegende Begleiterkrankungen aufwiesen und bei denen die Wahrscheinlichkeit höher gewesen wäre, dass sie innerhalb weniger Jahre nach der Pandemie gestorben wären, wenn die Pandemie nicht stattgefunden hätte.

Das am wenigsten geimpfte Land in Europa, Bulgarien, verzeichnet derzeit eine geringere Sterblichkeit von etwa -3 %.

Auch im hochgeimpften Vereinigten Königreich ist ein ähnlicher Effekt zu beobachten, der jedoch durch einen Anstieg der Sterblichkeit aus anderen Gründen überlagert wird. Das Ausmaß des Vorzieheffekts lässt sich nur schwer genau abschätzen. In diesem Artikel gehe ich aus Gründen der Vorsicht von 3 % aus.

Die Übersterblichkeit von 13-16 % kommt also zu dem Vorzieheffekt von -3 % hinzu und ist somit auf einen Faktor zurückzuführen, der zu einem Anstieg der Sterblichkeit um etwa 16-19 % führt. Auch hier handelt es sich nicht um eine exakte Berechnung, sondern um das Beste, was ich im Rahmen meiner konservativen Möglichkeiten tun kann.

Viele Todesfälle bei jungen Menschen sind nicht medizinisch bedingt

Junge Menschen sterben nicht oft. Wenn sie sterben, dann oft durch Unfälle, Überdosen von Drogen, Selbstmord oder Gewalt und nicht durch Krankheit.

Ich konnte keine gute Übersicht über die Todesursachen im Vereinigten Königreich, aufgeschlüsselt nach Alter, finden. Diese Präsentation der US-amerikanischen CDC zeigt die häufigsten Todesursachen nach Alter in den USA. Das Vereinigte Königreich ist ein weit weniger gewalttätiges Land, sodass die Zahlen für das Vereinigte Königreich nicht genau übereinstimmen, aber dieses Diagramm zeigt die Todesursachen nach Altersgruppen gut auf:

Die farbigen Quadrate sind nichtmedizinische Todesfälle. In den oben genannten Altersgruppen der 25- bis 34-Jährigen und der 35- bis 44-Jährigen hatten beispielsweise 40 647 Todesfälle eine medizinische Ursache, und 73 160 Todesfälle waren auf Verletzungen, Selbstmord, Tötung usw. zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich anders ist, können wir feststellen, dass nur 35 % der Todesfälle bei den 25- bis 44-Jährigen auf medizinische Ursachen zurückzuführen sind.

Aus der obigen Tabelle für das Vereinigte Königreich geht hervor, dass die Sterbefälle in dieser Altersgruppe um 12 % gestiegen sind. Geht man davon aus, dass der gesamte Anstieg der Übersterblichkeit auf medizinische Ursachen zurückzuführen ist, so ist die Zahl der medizinischen Todesfälle in der Gruppe der 25- bis 44-Jährigen um 12 %/35 % oder um EIN DRITTEL gestiegen! Ein ganz erheblicher Anstieg.

Addiert man den konservativ angenommenen Vorzieheffekt von 3 % hinzu, ergibt sich ein Anstieg der medizinischen Todesfälle bei den 25- bis 49-Jährigen um 15/35=42 %.

Die Ursachen für die überzähligen Todesfälle sind noch nicht geklärt. Die Ärzte und Gesundheitsexperten sind verblüfft. Sie haben keine Ahnung, was die Ursachen für die überzähligen Todesfälle sind. Sie suchen NICHT einmal nach den Ursachen! Sie weigern sich, einen offenen, unparteiischen Ausschuss einzuberufen, der das untersuchen soll. Trotz völliger Ratlosigkeit sind sich die Gesundheitsbehörden und Experten nur in einem Punkt sicher: Der Covid-Impfstoff kann es nicht gewesen sein, sagen sie.

Wie können sie sicher sein, dass es nicht an den Impfstoffen liegt, wenn sie sich weigern, nach den Ursachen zu suchen? Versuchen sie nur, die Ursache zu vertuschen, anstatt sie zu finden?

Erinnern Sie sich an die ursprünglichen Covid-Impfstoffstudien. In der Impfstoffgruppe der Pfizer-Studie gab es insgesamt 21 Todesfälle. Im Vergleich dazu gab es in der Placebogruppe nur 17 Todesfälle. Dies zeigt eine um 23 % höhere Sterblichkeit unter den geimpften Personen in der Impfstoffstudie! Die Impfstoffe könnten – sehr wahrscheinlich – mit der erhöhten Sterblichkeit in Zusammenhang stehen!

Was wäre, wenn wir – nur für eine Minute – alle überzähligen Todesfälle den Covid-Impfstoffen zuschreiben würden, nur als Gedankenexperiment? Im Vereinigten Königreich sind etwa 80 % der 25- bis 49-Jährigen geimpft.

Wenn nur 80 % (geimpfte Untergruppe) der 25- bis 49-jährigen Erwachsenen für den Anstieg der medizinischen Todesfälle verantwortlich sind, der zu einem Anstieg der gesamten medizinischen Todesfälle in ihrer Alterskohorte um 42 % führt, dann müssten die medizinischen Todesfälle in dieser 80 %igen Untergruppe um 100/80 oder um 25 % mehr steigen. Der Anstieg der medizinischen Todesfälle nur in der betroffenen (geimpften) Untergruppe beträgt also nicht 42 %, sondern 42*100/80, also 52 %.

Mit anderen Worten: Wenn wir:

– nur medizinische Todesfälle berücksichtigen und Verletzungen und Selbstmorde ausklammern,

– den Pull-Forward-Effekt richtig berücksichtigen und

– annehmen, dass die Covid-Impfung der einzige Grund für den Anstieg ist (eine große Annahme, die ein Gedankenexperiment darstellt),

– dann kämen wir zu dem Schluss, dass die medizinischen Todesfälle unter den geimpften 25-44-Jährigen im Vereinigten Königreich um 52 % gestiegen sind!

Das ist ein ganz erheblicher Anstieg!

Das ist mehr als doppelt so schlimm wie bei der Covid-Impfstoffstudie und deutet darauf hin, dass sich die Probleme mit der Übersterblichkeit im Laufe der Zeit verschlimmern.

Ich kam zu demselben Ergebnis, dass sich das relative Sterblichkeitsrisiko verschlechtert und der Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Impfung verstärkt, und zwar auf der Grundlage eines Vergleichs vieler geimpfter Länder:

Diese Berechnung ist nicht präzise. Sie kann nicht genau durchgeführt werden, weil uns die Daten fehlen, um sie sehr genau zu machen. Sie ist nicht einmal mit einem gewissen Grad an Sicherheit bewiesen. Sie ist das Ergebnis eines Gedankenexperiments und einer realistischen Modellierung. Wir haben die Vermutung, dass die Übersterblichkeit bei jüngeren Erwachsenen bei näherer Betrachtung ein größeres Problem darstellt, als es auf den ersten Blick scheint.

Das genaue Ausmaß dieses Problems lässt sich erst nach einer teuren und schwierigen professionellen statistischen Analyse der Sterbe- und Impfdaten auf individueller Ebene feststellen. Solche Daten sind nicht öffentlich zugänglich.

Kein Grund zur Panik



Wenn Sie enttäuscht und besorgt sind, verstehe ich das. Auch ich bin sehr besorgt. Jedes Leben ist wichtig. Jeder Tod ist eine Tragödie. Junge und alte Leben sind gleichermaßen wertvoll.

Es muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass die meisten Überschreitungen der Sterblichkeitsrate, in absoluten Zahlen, bei den Älteren auftreten, beispielsweise bei den über 65-Jährigen. Junge Menschen sterben glücklicherweise nicht so häufig. Hier sind die überzähligen Todesfälle im Vereinigten Königreich, aufgeschlüsselt nach Alter:

Sollte die Übersterblichkeit also gegen unseren Willen weitergehen, hat sie immer noch begrenzte Auswirkungen auf unsere jüngeren Generationen.

Wir – die gesamte Menschheit – haben noch Zeit, das Richtige zu tun und die Übersterblichkeit genau und unvoreingenommen zu betrachten.

Es gibt keinen Grund zur Panik – noch nicht.

Es gibt jedoch allen Grund, Alarm zu schlagen und Nachforschungen anzustellen.

Glauben Sie, dass wir in nächster Zeit eine ehrliche Untersuchung erleben werden?