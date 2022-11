Benötigen wir den Staat?

Rousseau war vielleicht der erste, der die heute im Staatsbürgerkundeunterricht gelehrte Fiktion über die Entstehung einer Regierung popularisierte. Sie besagt, dass sich die Menschen zusammensetzten und das Konzept einer Regierung als Lösung für die Probleme, mit denen sie konfrontiert waren, rational durchdachten. Die Regierung der Vereinigten Staaten war jedoch die Erste, die auch nur im Entferntesten dem Ideal von Rousseau entsprach. Und selbst dann hatte sie bei Weitem nicht die allgemeine Unterstützung der drei Millionen Kolonialisten, die sie zu vertreten vorgab. Die US-Regierung ist schließlich aus einer illegalen Verschwörung hervorgegangen, die darauf abzielte, die bestehende Regierung zu stürzen und zu ersetzen.

Es steht außer Frage, dass das Ergebnis der mit Abstand beste Entwurf für eine Regierung war, der je erdacht worden war. Die meisten Gründerväter Amerikas waren überzeugt, dass der Hauptzweck einer Regierung darin besteht, ihre Untertanen vor Gewaltanwendung von jedweder Seite zu schützen, die Regierung selbst inbegriffen. Das machte die US-Regierung fast einzigartig in der Geschichte. Und es war dieses Konzept – nicht die natürlichen Ressourcen, die ethnische Zusammensetzung der amerikanischen Einwanderer oder das Glück -, das Amerika zu dem Vorzeigemodell machte, das es wurde.

Der Ursprung der Regierung selbst war jedoch weder mit Rousseaus Fabel noch mit dem Ursprung der Verfassung der Vereinigten Staaten vergleichbar. Das realistischste Szenario für den Ursprung der Regierung ist eine umherziehende Gruppe von Banditen, die beschließen, dass das Leben einfacher wäre, wenn sie sich an einem bestimmten Ort niederließen und die Einwohner einfach mit einem festen Prozentsatz besteuerten (ähnlich wie „Schutzgeld“), anstatt regelmäßig durchzuziehen und alles mitzunehmen, was sie erbeuten konnten. Es ist kein Zufall, dass die herrschenden Klassen überall einen kriegerischen Hintergrund haben. Könige sind in Wirklichkeit nichts anderes als erfolgreiche Plünderer, die die Ursprünge ihres Reichtums in der Romantik begraben haben.

Die Romantisierung der Regierung, die sie wie Camelot erscheinen lässt, bevölkert von tapferen Rittern und gütigen Königen, die sie als edel und veredelnd darstellt, hilft den Menschen, ihre Rechtsprechung zu akzeptieren. Aber wie die meisten Dinge ist auch die Regierung von ihren Ursprüngen geprägt. Der Autor Rick Maybury hat es in Whatever Happened to Justice? vielleicht am elegantesten ausgedrückt,

Ein Schloss war nicht so sehr ein plüschiger Palast als vielmehr das Hauptquartier eines Konzentrationslagers. Diese Lager, Feudalkönigreiche genannt, wurden von erobernden Barbaren errichtet, die die einheimische Bevölkerung versklavt hatten. Wenn Sie eines sehen, sollten Sie sich nicht nur die prächtigen Säle und Schlafzimmer, sondern auch die Kerker und Folterkammern ansehen.

Ein Schloss war ein Treffpunkt für seidengekleidete Gangster, die hilflose Arbeiter bestahlen. Der König war der „Herr, der die Kontrolle über den Blackjack hatte; er beanspruchte ein besonderes „göttliches Recht“, Gewalt gegen die Unschuldigen anzuwenden.

„Fantasien über hübsche Prinzen und schöne Prinzessinnen sind gefährlich; sie beschönigen die Wahrheit. Sie vermitteln Kindern den Eindruck, dass politische Macht etwas Wunderbares ist.“

Ist der Staat notwendig?

Die gewalttätige und korrupte Natur des Staates wird von fast allen Menschen anerkannt. Das ist seit jeher so, ebenso wie politische Satire und das Schimpfen über Politiker. Dennoch drückt fast jeder ein Auge zu; die meisten nehmen es nicht nur hin, sondern unterstützen die Scharade aktiv. Das liegt daran, dass viele die Regierung zwar für ein Übel halten, aber auch für ein notwendiges Übel (die Frage, ob alles, was böse ist, notwendig ist, oder ob alles, was notwendig ist, böse sein kann, ist eine Diskussion wert, aber dies ist nicht das richtige Forum).

Was die Regierung (wohl) notwendig macht, ist die Notwendigkeit des Schutzes vor anderen, noch gefährlicheren Regierungen. Ich glaube, man kann argumentieren, dass die moderne Technologie diese Funktion überflüssig macht.

Einer der am meisten irreführenden Mythen über Regierungen ist, dass sie die Ordnung innerhalb ihres eigenen Zuständigkeitsbereichs fördern, Gruppen davon abhalten, sich ständig gegenseitig zu bekriegen, und Zusammengehörigkeit und Harmonie schaffen. In Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil der Fall. Es gibt keinen kosmischen Zwang für verschiedene Menschen, sich gegeneinander zu erheben … es sei denn, sie sind in politischen Gruppen organisiert. Der Nahe Osten, der heute der fruchtbarste Nährboden für Hass auf der Welt ist, liefert ein hervorragendes Beispiel.

Muslime, Christen und Juden lebten in Palästina, Libanon und Nordafrika jahrhundertelang friedlich zusammen, bis die Situation nach dem Ersten Weltkrieg politisiert wurde. Die Regierung war im Grunde genommen harmlos, ein unwirksames Ärgernis, das sich hauptsächlich damit beschäftigte, Steuern zu erpressen. Die Menschen waren mit der harmlosen aller Tätigkeiten beschäftigt: dem Geldverdienen.

Aber die Politik beschäftigt sich nicht mit den Menschen als Individuen. Sie gruppiert sie in Parteien und Nationen. Und eine Gruppe nutzt unweigerlich die Macht des Staates (wie „unschuldig“ oder „gerecht“ sie anfangs auch sein mag), um anderen ihre Werte und Wünsche aufzuzwingen – mit vorhersehbar zerstörerischen Folgen. Was sonst ein interessantes Kaleidoskop der Menschheit wäre, sortiert sich dann nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Ort eigen ist.

Manchmal ist das entlang religiöser Linien, wie bei den Muslimen und Hindus in Indien oder den Katholiken und Protestanten in Irland; oder entlang ethnischer Linien, wie bei den Kurden und Irakern im Nahen Osten oder den Tamilen und Singhalesen in Sri Lanka; manchmal ist es hauptsächlich rassisch, wie bei Weißen und Ostindiern in ganz Afrika in den 1970er-Jahren oder Asiaten in Kalifornien in den 1870er-Jahren. Manchmal ist es eine rein politische Angelegenheit, wie Argentinier, Guatemalteken, Salvadorianer und andere Lateiner in jüngerer Zeit feststellen mussten. Manchmal geht es auch nur um persönliche Überzeugungen, wie die McCarthy-Ära in den 1950er-Jahren und die Salemer Prozesse in den 1690er-Jahren bewiesen.

Im Laufe der Geschichte diente der Staat immer wieder als Vehikel für die Organisation von Hass und Unterdrückung, wovon niemand profitierte, außer denjenigen, die ehrgeizig und skrupellos genug waren, um die Kontrolle darüber zu erlangen. Das soll nicht heißen, dass der Staat damals wie heute keine nützlichen Aufgaben erfüllt hat. Aber die nützlichen Dinge, die sie tut, könnten und würden vom Markt viel besser erledigt werden.

Anmerkung der Redaktion: Soziopathen fühlen sich von der Regierung angezogen. Sie streben nach Macht und Kontrolle über andere durch Zwang, Steuern und mehr.

Leider kann der Einzelne in der Praxis wenig tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Der New York Times-Bestsellerautor Doug Casey und sein Team haben gerade einen Leitfaden veröffentlicht, der Ihnen genau zeigt, wie das geht. Klicken Sie hier, um die PDF-Datei jetzt herunterzuladen.