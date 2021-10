Uiguren-Tribunal: US-Rechtsprechung auf niedrigstem Niveau, das dazu dienen wird, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu boykottieren

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Das so genannte „Uiguren-Tribunal“ wird in den westlichen Medien als „unabhängiges“ Tribunal angepriesen. AP behauptet, es wolle Beweise vorlegen, die „internationale Maßnahmen erzwingen, um die wachsende Besorgnis über angebliche Misshandlungen in Xinjiang zu bekämpfen“.

Das Tribunal, für das es weder eine Rechtsgrundlage noch einen Durchsetzungsmechanismus gibt, wird eindeutig dazu dienen, die Forderungen nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu untermauern, und kann dazu dienen, Druck auf Länder in aller Welt auszuüben, damit diese ihre Beziehungen zu China zurückfahren und die USA bei der Verhängung weiterer Sanktionen und Boykotte unterstützen.

Ein „unabhängiges“ Tribunal, das von der US-Regierung finanziert wird

Medienplattformen wie das zum US-Außenministerium gehörende Radio Free Asia haben in Artikeln behauptet, das Tribunal habe „keine staatliche Unterstützung“. Der oben erwähnte AP-Artikel behauptet lediglich, das Tribunal werde „nicht von der britischen Regierung unterstützt“.

Auf der offiziellen Website des Uigurentribunals heißt es jedoch unter der Rubrik „Über“ (Hervorhebung hinzugefügt):

Im Juni 2020 beantragte Dolkun Isa, Präsident des Uigurischen Weltkongresses, offiziell, dass Sir Geoffrey Nice, QC, ein unabhängiges Volkstribunal einrichten und dessen Vorsitz übernehmen solle, um die „andauernden Gräueltaten und den möglichen Völkermord“ an den Uiguren, Kasachen und anderen türkisch-muslimischen Völkern zu untersuche

Auf einer zweiten Seite wird auch über die Finanzierung gesprochen:

Auf einer Crowdfunder-Seite wurden fast 250 000 Pfund gesammelt, wobei die uigurische Diaspora über den World Uyghur Congress zunächst etwa 115 000 Dollar gespendet hat.

Was nicht erwähnt wird, ist, dass der World Uyghur Congress sowie viele der angeblichen Experten und Zeugen, die während des angeblichen Tribunals aussagen, von der Regierung der Vereinigten Staaten über die National Endowment for Democracy (NED) finanziert werden.

Dazu gehört auch der Präsident des WUC selbst, Dolkun Isa, der am 4. Juni 2021 eine Erklärung abgab. Zu den weiteren Mitgliedern der von der NED finanzierten US-Organisationen, die an dem so genannten Tribunal teilnehmen, gehören Muetter Illiqud von der NED-finanzierten Uyghur Transitional Justice Database (UTJD), Rushan Abbas und Julie Millsap von der NED-finanzierten Campaign for Uyghurs, Bahram Sintash und Elise Anderson vom NED-finanzierten Uyghur Human Rights Project und Laura Harth von Safeguard Defenders, früher bekannt als die NED-finanzierte Organisation China Action.

WUC ist zusammen mit dem UHRP, der Campaign for Uyghurs und dem Uyghur Refugee Relief Fund auf der offiziellen US NED-Website unter „Xinjiang/East Turkestan 2020“ namentlich aufgeführt. Auf einer anderen NED-Seite mit dem Titel „Uyghur Human Rights Policy Act Builds on Work of NED Grantees“ wird auch das Uyghur Transitional Justice Database Project als Empfänger von Geldern der US-Förderorganisation aufgeführt.

An dem vermeintlichen Tribunal nahmen auch Adrian Zenz von der von der US-Regierung finanzierten Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), Shohret Hosur, die für Radio Free Asia des US-Außenministeriums arbeitet, Mihrigul Tursun, die 2018 mit dem NED-nahen „Citizen Power Award“ ausgezeichnet wurde, Sayragul Sauytbay, die 2020 den „Women of Courage Award“ des US-Außenministeriums erhielt, und IPVM teil, ein Videoüberwachungs-Informationsdienst, der zuvor von der US-Regierung in Bezug auf die Überwachungsprogramme der chinesischen Regierung in Xinjiang beauftragt worden war.

Sean Robert war von 1998 bis 2006 leitender Berater der USAID-Mission in Zentralasien – genau in der Region und dem Zeitraum, in dem der uigurische Separatismus von jenseits der chinesischen Grenzen aus organisiert wurde. Robert ist seit Jahren aktiv an der Förderung der von den USA finanzierten Propaganda in Bezug auf Xinjiang beteiligt, zusammen mit anderen Hauptakteuren wie Rushan Abbas und Louisa Greve.

Nahezu jeder andere „Zeuge“, der vor das sogenannte Tribunal geladen wurde, beteiligt sich seit langem an der von der US-Regierung finanzierten Propagandakampagne gegen China und dessen angebliche Übergriffe in Xinjiang. Dazu gehören Omir Bekali, der bereits 2018 als Zeuge vor dem US-Kongress geladen war, Asiye Abdulahed, die behauptet, die angebliche Quelle der sogenannten „China Files“ zu sein, Zumret Dawut, dessen Behauptungen vom ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo in gegen China gerichteten Angriffen verwendet wurden, und Tursunay Ziyawudun, die 2021 vor dem Kongress sprach.

Es waren auch westliche Vertreter von unternehmensfinanzierten Denkfabriken anwesend, die sich seit langem in einem Propagandakrieg mit China befinden, darunter Nathan Ruser vom Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Darren Byler und Jessica Batke von „ChileFile“ – einer Tochtergesellschaft der Asia Society, die von der australischen und japanischen Regierung sowie von Open Society finanziert wird, und Charles Parton vom Royal United Services Institute (RUSI), das vom US-Außenministerium, der EU, Kanada, Katar, dem Vereinigten Königreich, Japan und Australien sowie von Waffenherstellern wie BAE, Airbus, Lockheed, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics finanziert wird.

Nur wenige Teilnehmer schienen relativ neue Gesichter zu sein, die vielleicht aus weniger bekannten Ecken der weltweiten uigurischen Diaspora stammten, die von den USA als politische Waffe kultiviert wird.

Langwierige, löchrige Zeugenaussage

Die Zeugenaussagen selbst waren mühsam und langwierig, insgesamt wurden fast 80 Stunden aufgezeichnet und auf den YouTube-Kanal des Uigurentribunals hochgeladen. Eine stichprobenartige Überprüfung der Aussagen offenbart jedoch massive Diskrepanzen.

So lieferte Muetter Illiqud von der oben erwähnten, von der US-Regierung finanzierten UTJD am ersten Tag der Anhörungen widersprüchliche Gesamtzahlen von Uiguren, die angeblich interniert wurden, sowie widersprüchliche Angaben zu den Beschränkungen der chinesischen Regierung hinsichtlich der Anzahl der in den Städten und in den ländlichen Dörfern erlaubten Kinder. Illiqud konnte die Diskrepanzen nicht erklären und wurde von Geoffrey Nice, dem Vorsitzenden des Tribunals, aufgefordert, im September erneut vor Gericht zu erscheinen, um die Diskrepanzen zu beseitigen.

Eine weitere angebliche Zeugin, Gulzire Alwuqanqizi, die mit einem Banner der NED-nahen „ChinaAid“ hinter sich sprach, behauptete in ihrer schriftlichen Aussage, dass sie gezwungen wurde, anderthalb Monate (etwa 45 Tage) in einer Fabrik zu arbeiten, wo sie insgesamt 2.000 Handschuhe hergestellt haben soll. In ihrer mündlichen Aussage behauptet sie jedoch, dass sie nie in der Lage war, die tägliche Quote von 20 Handschuhen zu erfüllen und stattdessen nur 10-12 hergestellt hat. Wenn das stimmt, hätte sie höchstens 540 Handschuhe hergestellt. Sie wurde nie aufgefordert, diese Diskrepanz zu klären.

In ihrer schriftlichen Erklärung behauptet sie außerdem, dass sie dabei erwischt wurde, wie sie Fotos von der Fabrik an ihren Ehemann schickte. Sie behauptet:

Eines Tages machte ich ein Foto von der Fabrik und schickte es an ihn. Von da an wurde es öffentlich. Daraufhin wurde ich verhört, sie stellten mir dieselben Fragen wie immer, die ganze Nacht lang, aber schließlich ließen sie mich gehen.

Doch in ihrer mündlichen Aussage behauptete sie:

In der Fabrik, in der wir die Handschuhe herstellten, schickte ich ein Foto, und zur Strafe wurde ich in eine Art Graben gesteckt, einen 20 Meter tiefen Brunnen. Sie haben mich mit elektrischem Strom und Wasser übergossen und mich 24 Stunden lang dort festgehalten.

Das Gremium, das sie befragte, äußerte sich auch nicht zu dieser eklatanten Ungereimtheit.

Eine weitere Zeugin, Tursunay Ziyawudun, gab in ihrer schriftlichen Erklärung an, bei der Einreise nach China festgenommen worden zu sein, nachdem sie von 2011 bis 2016 in Kasachstan gelebt hatte.

Sie gab an, dass ihr während eines Verhörs Fragen über den von der US-NED finanzierten World Uyghur Congress gestellt wurden, und behauptete:

Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, was ein Uigurischer Weltkongress ist. Wir haben in China keinen Zugang zu diesen Informationen.

Doch als sie vor ihrer Rückkehr nach China 5 Jahre lang in Kasachstan lebte, hatte sie eindeutig Zugang zu diesen Informationen. Dies ist eine weitere Ungereimtheit, die von dem sogenannten Tribunal nicht beanstandet wurde.

Bei einem 80-stündigen Verfahren gibt es zwangsläufig immer Ungereimtheiten, doch als das Gremium diese feststellte, ergriff es keinerlei Maßnahmen, überging sie, entschuldigte sie oder erlaubte den Zeugen, ihre Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern, um offensichtliche Ungereimtheiten zu beseitigen. All dies stellt die Professionalität, Objektivität und Integrität des gesamten „Tribunals“ in Frage.

Natürlich wird wahrscheinlich niemand in der Öffentlichkeit die Zeugenaussagen aus erster Hand sehen, geschweige denn die mündlichen Aussagen mit ihren schriftlichen Aussagen vergleichen. Die Öffentlichkeit wird sich stattdessen auf die Interpretationen der westlichen Medien über das so genannte Tribunal verlassen, die aus ausgewählten Schlaglichtern bestehen, um die Emotionen der Öffentlichkeit auszunutzen.

Das „Uiguren-Tribunal“ – eine schlechte Fortsetzung des „China-Tribunals“

Das so genannte „Uigurentribunal“ entwickelt sich als eine Art Fortsetzung des „China-Tribunals“ von 2019. Das China-Tribunal und das darauf folgende „Uyghur-Tribunal“ standen beide unter dem Vorsitz von Geoffrey Nice und hatten Hamid Sabi, Nicholas Vetch und Aarif Abraham als Teilnehmer. Beide wurden von Organisationen initiiert und finanziert, die von der US-Regierung finanziert wurden.

Während der WUC das Uiguren-Tribunal organisierte, war die so genannte Internationale Koalition zur Beendigung des Transplantationsmissbrauchs in China (ETAC) die Organisation hinter dem China-Tribunal“. Die ETAC-Webseite legt ihre Finanzierung nicht offen, enthält aber eine Liste von Namen aus ihrem „internationalen Beratungsausschuss“. Darunter befindet sich Louisa Greve, die 24 Jahre lang der NED-Führung angehörte, bevor sie zu dem von der NED finanzierten Uighur Human Rights Project wechselte. Ethan Gutmann ist ebenfalls aufgeführt. Sein Buch „The Slaughter“ über die angebliche Entnahme menschlicher Organe in China wurde auf einer NED-Veranstaltung in Washington D.C. vorgestellt. Auch Benedict Rogers, ein Berater des NED-finanzierten World Uyghur Congress, ist dort aufgeführt.

Mit anderen Worten, beide Tribunale waren gar keine Tribunale, sondern eine Ausstellung, die von einer von der US-Regierung finanzierten Truppe von Aktivisten inszeniert wurde, die sehr daran interessiert sind, China zu verleumden und die außenpolitischen Ziele der USA gegenüber Peking voranzutreiben.

Es handelt sich lediglich um eine größere, aufwändigere Version einer buchstäblichen Ausstellung, die ebenfalls von der US-Regierung finanziert und vom Uigurischen Weltkongress in Genf in diesem Jahr organisiert wurde. In einem Reuters-Artikel vom September 2021 mit der Überschrift „China beschuldigt Washington der ’niedrigen politischen Tricks‘ wegen der Uiguren-Ausstellung“ wird darauf hingewiesen:

Eine von den USA unterstützte uigurische Fotoausstellung mit Dutzenden von Menschen, die vermisst werden oder angeblich in Lagern in Xinjiang, China, festgehalten werden, wurde am Donnerstag in der Schweiz eröffnet, was Peking zu einer wütenden Erklärung veranlasste, in der es Washington „niedere politische Tricks“ vorwarf.

Der Artikel behauptete auch:

Die Vereinigten Staaten haben einen finanziellen Zuschuss für die Ausstellung gegeben, die später nach Brüssel und Berlin reisen wird, sagte der Weltkongress der Uiguren gegenüber Reuters. Anfang dieser Woche stellte die US-Vertretung in Genf die Ausstellung bei einem diplomatischen Empfang aus, wie Quellen berichten, die daran teilnahmen. Wir haben uns verpflichtet, die Menschenrechte in den Mittelpunkt unserer China-Politik zu stellen, und wir werden auch weiterhin die schweren Menschenrechtsverletzungen in ganz China, in Xinjiang, Tibet, Hongkong und anderswo anprangern, sagte ein Sprecher der US-Mission und bezog sich dabei auf die Volksrepublik China.

Die USA, die sich der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit des 21. Jahrhunderts schuldig gemacht haben, behaupten nur dann, die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik zu stellen, wenn es politisch opportun ist. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass die USA jahrzehntelang den gewalttätigen Separatismus in China, auch in Tibet und Xinjiang, unterstützt haben – und damit den realen Terrorismus geschaffen haben, den Chinas Sicherheitsmaßnahmen bekämpfen sollten.

In Artikeln über das „Uiguren-Tribunal“ wird nicht erwähnt, dass ständig der Begriff „Ostturkestan“ anstelle von Xinjiang verwendet wird oder dass die meisten der Personen, die vor dem Tribunal sprechen, Separatisten sind und zumindest teilweise für die Gewalt und Instabilität in Xinjiang verantwortlich sind, bevor Peking intervenierte.

Die ständige Präsenz von separatistischen Fahnen aus Ostturkestan im Hintergrund der Zeugenaussagen wird nicht erwähnt. An einer Stelle des Verfahrens war der Separatistenbefürworter Arslan Hidayat zu sehen, der für mindestens zwei Zeugen dolmetschte. Hidayat hat wiederholt die ethnische Säuberung Xinjiangs von Han-Chinesen gefordert.

Als China auf die von den USA angeheizte Gewalt reagierte, nutzten die USA Anschuldigungen wegen Menschenrechtsverletzungen, um die chinesischen Bemühungen um die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität zu behindern und zu untergraben. Die USA benutzen das Schwert des staatlich geförderten Terrorismus, um China anzugreifen, und den Schild des vorgetäuschten Eintretens für Rechte, um die von den USA geförderten Separatisten vor der Justiz zu schützen.

Das „Uiguren-Tribunal“ ist lediglich die jüngste und vielleicht größte Ausprägung dieser Strategie des Schlagens und Verteidigens. Das endgültige „Urteil“ des Tribunals wird im Dezember 2021 verkündet werden, kurz vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und einer konzertierten Medienkampagne unter Führung der USA, die zum weltweiten Boykott der Spiele aufruft. Darüber hinaus könnten weitere Sanktionen gegen China verhängt werden – und das alles im Gefolge eines eindeutig von den USA inszenierten Schautribunals, das der Öffentlichkeit unehrlich als „Gerechtigkeit“ und „Menschenrechtsverteidigung“ präsentiert wird.

Die bittere Ironie besteht darin, dass die USA den Aufstieg Chinas gerade deshalb zu bremsen versuchen, damit es weiterhin ungestraft auf der Weltbühne agieren und seine nachweislich sehr reale Kampagne des Todes, der Zerstörung und des Völkermords fortsetzen kann, die es seit der Jahrhundertwende geführt hat.