Studien bestätigen, dass die Immunität gegen den Pfizer-Impfstoff nach 2 Monaten nachlässt, und doch will Big-Pharma die FDA-Zulassung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

childrenshealthdefense.org: Eine israelische Studie mit 4 800 Beschäftigten im Gesundheitswesen hat gezeigt, dass die Antikörperspiegel nach zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer schnell abnehmen. In der Zwischenzeit hat Pfizer heute offiziell die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration beantragt.

Zwei Studien, die am Mittwoch im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, bestätigen, dass der Immunschutz, den zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer bieten, nach etwa zwei Monaten nachlässt – obwohl der Schutz vor schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen stark bleibt, so die Autoren der Studien.

Eine prospektive Längsschnittstudie aus Israel, an der 4 800 Beschäftigte des Gesundheitswesens teilnahmen, zeigte, dass die Antikörperspiegel nach zwei Impfstoffdosen rasch abnahmen, „insbesondere bei Männern, bei Personen ab 65 Jahren und bei Personen mit Immunsuppression“.

Die Antikörper wurden während des Ausgangszeitraums, d. h. vier bis 17 Tage nach Erhalt einer zweiten Impfstoffdosis, und danach alle vier Wochen über einen Zeitraum von sechs Monaten getestet.

Die höchsten Titer nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis wurden in den Tagen vier bis 30 beobachtet, so dass dies als Spitzenzeit definiert wurde.

Da die Forscher nicht bei allen Studienteilnehmern neutralisierende Antikörpertests durchführen konnten, wählten sie eine Untergruppe aus, die einen höheren Anteil an Personen mit interessierenden Risikofaktoren enthielt, wie z. B. ein Alter von 65 Jahren oder älter und gleichzeitig bestehende Erkrankungen.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass der Gehalt an so genannten neutralisierenden Antikörpern – die erste Verteidigungslinie des Immunsystems gegen Infektionen – mit dem Schutz vor Infektionen korreliert, aber für diese Studie untersuchten die Forscher nur die Antikörperspiegel, berichtete CNN.

Die Forscher sahen auch eine erhebliche Verringerung des IgG-Spiegels jeden Monat, und eine signifikante Abnahme der neutralisierenden Antikörpertiter.

„Veröffentlichte Arbeiten über viele Impfstoffe, wie z. B. gegen Masern, Mumps und Röteln, haben einen geringen Rückgang der neutralisierenden Antikörperspiegel von 5 bis 10 % pro Jahr gezeigt“, schrieben die Forscher. „Wir fanden heraus, dass ein signifikanter und schneller Rückgang der humoralen Reaktion auf den Impfstoff BNT162b2 [Pfizer/BioNTech] innerhalb weniger Monate nach der Impfung zu beobachten war“.

Eine zweite Studie aus Katar untersuchte die tatsächlichen Infektionen in der stark geimpften Bevölkerung des Landes, die überwiegend den COVID-Impfstoff von Pfizer erhalten hatte.

Die geschätzte Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2-Infektionen war in den ersten zwei Wochen nach der ersten Pfizer-Dosis vernachlässigbar, stieg in der dritten Woche nach der ersten Dosis auf 36,8 % und erreichte im ersten Monat nach der zweiten Dosis mit 77,5 % ihren Höhepunkt.

Pfizer hat stets behauptet, dass die eigenen Wirksamkeitsdaten des Unternehmens eine 95%ige Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 belegen, was in dieser Studie nicht beobachtet wurde.

Den Forschern zufolge nahm die Wirksamkeit ab dem ersten Monat nach der zweiten Dosis allmählich ab, beschleunigte sich nach dem vierten Monat und erreichte in den Monaten 5 bis 7 nach der zweiten Dosis ein niedriges Niveau von etwa 20 %.

Die Autoren der Studie aus Katar, Laith Abu-Raddad von Weill Cornell Medicine-Qatar und Kollegen, schrieben:

„Der BNT162b2-induzierte Schutz gegen die Infektion baut sich nach der ersten Dosis rasch auf, erreicht im ersten Monat nach der zweiten Dosis seinen Höhepunkt und nimmt dann in den folgenden Monaten allmählich ab. Der Rückgang scheint sich nach dem vierten Monat zu beschleunigen und in den folgenden Monaten ein niedriges Niveau von etwa 20 % zu erreichen“.

Am Ende der Studie (5. September) waren insgesamt 8.203 SARS-CoV-2 Pfizer-Durchbruchsinfektionen bei 947.035 Teilnehmern, die eine Impfstoffdosis erhalten hatten, und 10.543 Durchbruchsinfektionen bei 907.763 Teilnehmern, die zwei Dosen erhalten hatten, registriert worden.

Der Prozentsatz aller täglichen SARS-CoV-2-Durchbruchsinfektionen von Pfizer und Moderna erreichte am 5. September 36,4 %, wobei 77,2 % der Durchbruchsinfektionen dem Impfstoff COVID von Pfizer zugeschrieben wurden.

Von Pfizer finanzierte Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nach sechs Monaten abnimmt

Eine von Pfizer finanzierte Studie, die am Montag in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, ergab, dass die Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech etwa sechs Monate nach der zweiten Dosis unter 50 % fiel.

Der Studie zufolge war der Impfstoff von Pfizer im ersten Monat nach der vollständigen Impfung zu 88 % wirksam, fiel aber nach etwa sechs Monaten auf 47 % Wirksamkeit ab.

Der Studie zufolge ist der Impfstoff auch gegen die Delta-Variante „hochwirksam“, die in den ersten Monaten zu mehr als 90 % wirksam ist, bevor die Wirksamkeit nach vier Monaten auf 53 % abfällt.

Die Forscher stellten fest, dass die nachlassende Immunität mit dem Zeitraum zusammenhängt, der seit der zweiten Impfung verstrichen ist, und nicht mit dem hochinfektiösen Delta-Stamm, wie The Hill berichtete.

„Unsere Ergebnisse sprechen für eine hohe Wirksamkeit des [Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs] gegen Krankenhauseinweisungen bis etwa sechs Monate nach der vollständigen Impfung, selbst angesichts der weiten Verbreitung der Delta-Variante“, schrieben die Forscher.

„Die Abnahme der Wirksamkeit des Impfstoffs gegen SARS-CoV-2-Infektionen im Laufe der Zeit ist wahrscheinlich in erster Linie auf eine mit der Zeit abnehmende Immunität zurückzuführen und nicht darauf, dass die Delta-Variante dem Impfschutz entgeht“, fügten sie hinzu.

Für die Studie untersuchten die Forscher 3,4 Millionen elektronische Datensätze aus dem Gesundheitssystem von Kaiser Permanente Southern California (KPSC) für Patienten ab 12 Jahren, die von Dezember 2020 bis August untersucht wurden.

Die Forscher stellten fest, dass Personen, die vollständig mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech geimpft waren, insgesamt zu 73 % wirksam vor einer COVID-Infektion und zu 90 % wirksam vor COVID-bedingten Krankenhausaufenthalten geschützt waren.

Pfizer bittet die FDA um die Zulassung des COVID-Impfstoffs für die Notfallbehandlung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren

Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech haben heute bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Zulassung ihres COVID-Impfstoffs für den Notfalleinsatz bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren beantragt.

Wie die Washington Post berichtet, soll ein Beratungsausschuss der FDA am 26. Oktober zusammentreten, um über den pädiatrischen COVID-Impfstoff von Pfizer zu beraten.

FDA-Beamte sagten, sobald Impfstoffdaten für jüngere Kinder eingereicht wurden, könnte die Behörde einen Impfstoff für jüngere Kinder innerhalb weniger Wochen – und nicht Monate – zulassen, aber das würde vom Zeitpunkt und der Qualität der vorgelegten Daten abhängen.

Pfizer und BioNTech haben der FDA im letzten Monat erste Daten für ein Regime von zwei 10-Mikrogramm-Dosen bei Kindern vorgelegt – ein Drittel der Menge, die älteren Patienten verabreicht wird -, hatten aber bis jetzt keine formelle Zulassung beantragt.

Laut Alex Berenson, ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 12 Romanen und zwei Sachbüchern – und derzeit Autor der Substack-Publikation „Unreported Truths“ – zeigten die klinischen Daten von Pfizer zu seinem COVID-Impfstoff für 5- bis 11-jährige Kinder keine Hinweise auf einen tatsächlichen gesundheitlichen Nutzen für die Kinder, die ihn erhielten.

Mit anderen Worten, was Pfizer in seiner Studie mit 2.300 Kindern gezeigt hat, ist, dass seine mRNA-Dosen Ihre Kinder dazu bringen können, Spike-Proteine zu bilden (und Nebenwirkungen haben)“, sagte Berenson.

„Laut der Pressemitteilung von Pfizer vom 20. September, in der die Ergebnisse der Studie bekannt gegeben wurden, hat die Studie nicht gezeigt, dass der Impfstoff die Zahl der Krankenhausaufenthalte (die bei gesunden Kindern praktisch nicht vorkommen) oder auch nur die Zahl der leichten Fälle reduziert“, sagte Berenson.

In der Pressemitteilung von Pfizer wird nirgends behauptet, dass der Impfstoff dazu beiträgt, dass Kinder gesünder bleiben, erklärte Berenson. „Aber es wurden Nebenwirkungen festgestellt, die im Allgemeinen mit denen vergleichbar sind, die bei Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren beobachtet wurden“, sagte er. „Mit anderen Worten: (manchmal starke) Kopfschmerzen, Müdigkeit und Fieber.“

„Klinisch signifikante Myokarditis?“, fragte Berenson. „Wer weiß? Bei kaum 1.000 Jungen, die den Impfstoff erhalten, könnten selbst relativ häufige Nebenwirkungen unbemerkt bleiben.“

Maya Sen, eine Politikwissenschaftlerin und Professorin in Harvard, kommentierte die Nachricht mit zwei Worten:

„Es ist interessant zu sehen, wie Leute, die die ganze Zeit gesagt haben, dass COVID für Kinder nicht so schlimm ist, sofort das Forschungsdesign von Pfizer als Beweis dafür aufgreifen“, fügte Sen hinzu.

Interesting to see people who all along have said that Covid isn’t that big of a deal for kids immediately pick up on the Pfizer research design as being supporting evidence of that. https://t.co/aLcPOffAq9 — Maya Sen (@maya_sen) October 7, 2021

Matthew Yglesias, Autor, Redakteur und Senior Fellow am Niskanen Center, antwortete: Schwere Fälle sind bei Kindern so selten, dass es extrem schwierig ist, eine Studie mit ausreichender statistischer Aussagekraft durchzuführen, um festzustellen, ob man sie verhindern kann.

Serious cases are so rare in children that it’s extremely hard to do a trial with sufficient statistical power to tell if you are preventing them. — Matthew Yglesias (@mattyglesias) October 7, 2021

Jeff Zients, der COVID-Koordinator des Weißen Hauses, bezeichnete den von Pfizer eingereichten Impfstoff für Kinder als „eine wichtige Entwicklung“.

Zients, der am Donnerstag auf CNN auftrat, sagte, dass das Land über die nötigen Mittel verfüge, um die Impfungen schnell zu verteilen, sobald die FDA und die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention sie genehmigen.

Zients sagte, dass die Biden-Administration mit den Staaten zusammenarbeitet, um es den Eltern zu erleichtern, ihre Kinder zu impfen, indem sie günstige Zeiten und Orte für die Verabreichung der Impfungen einrichten.