Während die Mainstream-Medien schreien: „Russland! Russland! Russland!“, so scheint es, dass die wirkliche ausländische Wahleinmischung von den Zensoren des Vereinigten Königreichs ausgeht.

Der britische CEO, der Elon Musks „𝕏“ töten wollte (Artikel hier), wurde jetzt dabei erwischt, wie er eine „BLACK OPS“-Kampagne orchestrierte, um Robert Kennedy Jr. zum Schweigen zu bringen.

Das bedeutet, dass es einen verdeckten Befehl des britischen CCDH gab, RFK Jr. mit allen Mitteln zum Schweigen zu bringen, weil sie „nervös“ über seinen „Einfluss“ auf „die Wahl“ waren.

Warum orchestriert das britische Center for Countering Digital Hate (CCDH) eine verdeckte Operation gegen einen US-Politiker?

Der Mann auf diesem Bild, Imran Ahmed, ist „Gründer und CEO des Center for Countering Digital Hate (CCDH)“.

„Er berät Politiker auf der ganzen Welt in Bezug auf Politik und Gesetzgebung.“

Ein bahnbrechender Bericht der erfahrenen Journalisten Paul D. Thacker und Matt Taibbi enthüllte, dass eine der „jährlichen Prioritäten“ von CCDH darin bestand, „Musks 𝕏 zu vernichten“ und dessen Einnahmequellen durch Beschimpfung und Belästigung von Werbekunden von der Social-Media-Plattform abzuziehen.

Die Geschichte über die gegen Robert Kennedy Jr. eingeleitete Geheimoperation beginnt mit einer schockierenden Aussage von Ahmed selbst während eines Treffens am 8. Januar 2024.

Er sagte: „RFK – black ops wird eingerichtet, um RFK zu untersuchen. Nervös über die Auswirkungen von ihm auf die Wahl.“

„Black Ops“ (kurz für „schwarze Operationen“) bezeichnen geheime und verdeckte Einsätze, die oft von Militär, Geheimdiensten oder Regierungsbehörden durchgeführt werden.

Solche Operationen decken ein breites Spektrum ab, von Informationsbeschaffung und Cyberspionage bis zu aggressiveren Maßnahmen wie Attentaten, Sabotage oder paramilitärischen Aktionen.

Das wesentliche Merkmal dieser Einsätze ist die strikte Geheimhaltung und plausible Bestreitbarkeit, sodass im Falle einer Entdeckung die verantwortliche Organisation ihre Beteiligung abstreiten kann.

Das CCDH (Center for Countering Digital Hate) behauptet, eine gemeinnützige Organisation zu sein, die „Hass“ bekämpft, verwendet aber in seiner Sprache gewalttätige Untertöne wie „Black Ops“, um einen US-amerikanischen politischen Kandidaten ins Visier zu nehmen.

Das Ausmaß an Aggression und Heuchelei ist unfassbar.

Die Enthüllungen über die „schwarzen Operationen“ von CCDH gegen RFK Jr. werfen einige ernsthafte rechtliche Bedenken auf. Wenn diese im Vereinigten Königreich ansässige Organisation aktiv versucht, die Wahlen in den USA zu beeinflussen, könnte sie gegen wichtige US-Gesetze verstoßen – insbesondere gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten (FARA).

Nach diesem Gesetz müssen sich ausländische Organisationen, die an politischen Aktivitäten in den USA beteiligt sind, als ausländische Agenten registrieren lassen, was die CCDH nicht getan hat.

Weiterhin könnte die Taktik von CCDH gegen den Federal Election Campaign Act verstoßen, der es Ausländern verbietet, Beiträge zu leisten oder sich an Aktivitäten zu beteiligen, die die Wahlen in den USA beeinflussen.

Mit der Durchführung verdeckter Operationen, die darauf abzielen, einen politischen Kandidaten wie RFK Jr. auszuschalten, hat CCDH möglicherweise eine Grenze zur Illegalität überschritten und sich an etwas beteiligt, das sehr nach einer ausländischen Einmischung in eine US-Wahl aussieht.