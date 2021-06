UK-Daten zeigen einen 3016%igen Anstieg der Anzahl von Frauen, die ihr ungeborenes Kind als Folge der Covid-Impfung verloren haben

Ein Neugeborenes zu verlieren ist ein herzzerreißendes Unterfangen, ebenso wie der Schmerz, ein ungeborenes Kind zu verlieren. Deshalb sind wir sowohl traurig als auch schockiert, Ihnen das neueste Update über die Anzahl der ungeborenen und neugeborenen Kinder zu bringen, die ihr Leben verlieren, weil die Mütter einen der Covid-19-Impfstoffe im Vereinigten Königreich erhalten haben.

Die Regierung hat wöchentliche Berichte über unerwünschte Reaktionen auf die experimentellen Covid-19-Impfstoffe veröffentlicht, wobei der erste Bericht die Daten umfasst, die vom 9. Dezember 2020 bis zum 24. Januar 2021 in das MHRA Yellow Card Scheme eingegeben wurden. Der neueste Bericht (finden Sie hier), der neunzehnte, der veröffentlicht wird, umfasst Daten, die in das MHRA Yellow Card Scheme vom 9. Dezember 2020 bis zum 2. Juni 2021 eingegeben wurden.

Zwischen dem ersten und dem neunzehnten Bericht liegen gerade einmal achtzehn Wochen, und der schockierende Anstieg der Zahl der Frauen, die in dieser Zeit ihr ungeborenes und neugeborenes Kind verloren haben, weil sie entweder den Impfstoff Covid von Pfizer oder AstraZeneca erhalten haben, ist erschreckend.

Dies war der Rat der Regierung bei der Notzulassung des Impfstoffs von Pfizer / BioNTech:

Schwangerschaft

-Es gibt keine oder nur eine begrenzte Menge an Daten über die Verwendung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2.

-Studien zur Reproduktionstoxizität bei Tieren wurden nicht abgeschlossen. COVID-19 mRNA-Impfstoff

-BNT162b2 wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

-Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte eine Schwangerschaft vor der Impfung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollten Frauen

–Außerdem sollte Frauen im gebärfähigen Alter geraten werden, eine Schwangerschaft für mindestens 2 Monate nach der zweiten Dosis zu vermeiden.

Wir haben Sie bereits im Dezember darüber informiert, da die Regierung in ihrem eigenen Ratschlag auch Aussagen zum Stillen und zur Fruchtbarkeit gemacht hat, die wie folgt lauten:

Stillen:

–Es ist nicht bekannt, ob COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 in die Muttermilch ausgeschieden wird. Ein Risiko für

die Neugeborenen/Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden. COVID-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 sollte während der Stillzeit nicht angewendet werden.



Fruchtbarkeit

-Es ist nicht bekannt, ob COVID-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 einen Einfluss auf die Fertilität hat.‘

Aufgrund dieser von der britischen Regierung herausgegebenen Empfehlung waren wir so schockiert, als wir im ersten veröffentlichten Bericht über Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe anhand der Daten, die bis zum 24. Januar 2021 in das MHRA Yellow Card Scheme eingegeben wurden, sahen, dass insgesamt 4 Frauen eine Fehlgeburt als Folge der Anwendung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech erlitten hatten.

Sowie insgesamt 2 Frauen, die ihr ungeborenes Kind als Folge des Oxford/AstraZeneca-Impfstoffs verloren haben.

Wir sind immer noch nicht in der Lage zu beantworten, warum diese Frauen eine der Covid-Impfstoffe gegen den eigenen Rat der Regierung gegeben wurden. Aber was wirklich schockierend ist, ist, wie diese Zahl sich in den vierzehn Wochen erhöht haben.

Laut dem neunzehnten Bericht der britischen Regierung über Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe, der sich auf Daten stützt, die bis zum 2. Juni 2021 in das MHRA Yellow Card Scheme eingegeben wurden, ist die Zahl der Frauen, die ihr ungeborenes/neugeborenes Kind nach der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs verloren haben, seit dem 24. Januar um 2475 % gestiegen. Die Gesamtzahl der Fehlgeburten liegt nun bei 94, neben 1 Bericht über einen tragischen Frühgeborenentod, 6 Berichten über den Tod des Fötus und 2 Berichten über eine Totgeburt.

Der AstraZeneca-Impfstoff hat auch unnötiges Leid für werdende Mütter verursacht. Seit dem 2. Juni ist die Zahl der Frauen, die ihr ungeborenes / neugeborenes Baby verloren haben, um 4100% auf 84 gestiegen.

Tragischerweise beinhaltet dies, 80 Berichte über Fehlgeburten, 3 Berichte über Totgeburten und 1 Bericht über den Tod des Fötus.

Die Frage ist, warum wir diese Zahlen sehen, wenn der eigene Rat der Regierung war, dass schwangere Frauen nicht geimpft werden sollten?

Nun, der Grund dafür ist, dass die Regierung ihren ursprünglichen Ratschlag inzwischen wie folgt aktualisiert hat –

4.6 Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Laktation

Schwangerschaft

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 bei schwangeren Frauen vor.

Tierexperimentelle Studien weisen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft hin,

Entwicklung des Embryos/Fötus, der Geburt oder der postnatalen Entwicklung. Die Verabreichung von

COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in der Schwangerschaft sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt.

Und das JCVI hat angekündigt, dass alle schwangeren Frauen nun die Impfung erhalten sollten, wenn sie angeboten wird, obwohl es keine Sicherheitsdaten gibt, die diese Politik unterstützen.

Wir fürchten uns vor der Vorstellung, was für Zahlen wir in den nächsten Wochen sehen werden.

Eine informierte Zustimmung ist wichtig, wir glauben nicht, dass diese Frauen auch nur im Geringsten informiert waren, und nun werden sie den ewigen Schmerz erleiden müssen, ihr ungeborenes oder neugeborenes Kind zu verlieren.