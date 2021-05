UK: Ein Bericht zeigt, dass 526 Patienten innerhalb von 21 Tagen „nach der Impfung“ mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden

Ein neuer Bericht der britischen Regierung dokumentiert, dass über 500 Patienten mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, obwohl sie die viel gepriesene COVID-19-Impfung erhalten hatten. Nichtsdestotrotz nannten die Forscher dies eine Geschichte des „Impfstoff-Erfolgs“.

Der Ende letzten Monats veröffentlichte Bericht untersucht die Krankenhauseinweisungen von Menschen mit COVID-19 während der sogenannten „zweiten Welle“ und wie diese mit ihrem Impfstatus korrelieren. Er umfasst den Zeitraum vom 8. Dezember, als die experimentelle Impfung in Großbritannien begann, bis zum 10. April.

Insgesamt 3842 Patienten, die die Injektion erhalten hatten, wurden später in ein Krankenhaus eingeliefert, wobei 3534 mittels PCR-Test positiv getestet wurden. Die Daten für die Verabreichung der ersten Injektion waren für 3598 der insgesamt 3842 aufgenommenen Patienten verfügbar.

Die Autoren des Berichts stellten fest, dass innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Injektion eine „Fülle“ von Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gaben jedoch an, dass „die Aufnahme in diese Population nicht mit Impfungen korreliert. Für die meisten Menschen ist dies zu wenig Zeit, damit die Impfung wirkt (Immunität entwickelt sich), und bei vielen wird vor der Impfung eine Infektion aufgetreten sein. “

Solche Symptome und anschließende Krankenhauseinweisungen, in den unmittelbaren Tagen nach der Injektion, schienen die Forscher nicht zu überraschen oder zu beunruhigen.

Die beteiligten Wissenschaftler sagten voraus, dass ein Schutz, den die Injektion bieten könnte, erst 21 Tage später zu erwarten sei. Trotzdem entwickelten unter diesen Bedingungen insgesamt 526 Patienten Symptome von COVID-19.

Weitere 211 Patienten entwickelten zwischen 15 und 21 Tagen nach der Injektion Symptome, was der Bericht als „Impfversagen“ einstufte, da die Forscher bei diesen Personen eine „gewisse Immunität“ erwarteten.

Die Forscher machten drei Vorschläge zur Beantwortung der Frage, warum diese Anzahl von Patienten Symptome des Virus entwickelt hatte und ins Krankenhaus eingeliefert worden war, selbst nach der Zeit, in der die Injektion hätte wirksam sein sollen. Erstens wiesen sie, wie oben erwähnt, auf „Impfversagen“ hin.

Zusätzlich erwähnten sie, dass die meisten der hospitalisierten Patienten „kurz vor oder um den Zeitpunkt der Impfung infiziert worden waren, und der Rest nach der Impfung, aber bevor sich eine Immunität entwickelt hatte (Immunisierung).“

In dem Bericht wurde auch in Frage gestellt, ob sich ältere Menschen, die die Injektion erhalten hatten, zu diesem Zeitpunkt oder kurz danach infiziert hatten, weil sie ihre Aktivitäten aufgrund eines falschen Sicherheitsgefühls geändert hatten.

Es wurde keine weitere Erklärung dafür angeboten, warum mehr als 500 Patienten über 21 Tage nach der Injektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, also weit in den Zeitraum hinein, in dem die Forscher davon ausgingen, dass die Injektionen wirksam sein sollten.

Davon starben 112 Patienten, die über 21 Tage nach der Injektion Symptome entwickelt hatten, kurz darauf. Insgesamt 82 der Verstorbenen befanden sich in der von den Forschern untersuchten zweithöchsten Risikokategorie – im Alter von 80 Jahren oder älter, oder sie waren Angestellte im Gesundheitswesen. Der Bericht untersuchte nicht die höchste Risikokategorie der Regierung, die sich aus Pflegeheimbewohnern und Pflegeheimpersonal zusammensetzt.

Die Forscher gaben einen Vorbehalt zu ihren Ergebnissen an, indem sie darauf hinwiesen, dass die Anzahl der Impfversäumnisse, die sie entdeckt hatten, unterrepräsentativ für diejenigen war, die derzeit auftreten könnten. „Mit zunehmender Dauer der Nachbeobachtung ist der Anteil der SARS-CoV-2 PCR-positiven Personen, die mehr als 21 Tage nach der Impfung aufgenommen wurden (Impfversagen), gestiegen [moderate confidence]. Da die absoluten Zahlen jedoch niedrig sind und weiter sinken, da das Expositionsrisiko weiter sinkt, führt dies zu einer Unterrepräsentation des Signals des Impfversagens.“

„Das Risiko der Exposition hat sich seit Anfang Januar verringert, so dass die zunehmend geringere Anzahl von PCR-positiven symptomatischen Fällen, die nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wahrscheinlich ein Signal des Impfversagens unterrepräsentiert“, fuhren sie fort.

Im Gespräch mit dem Guardian erwähnte Professor Calum Semple, einer der Autoren des Berichts, dass der Bericht „eine Geschichte über den Impferfolg“ sei. Semple ist der Co-Leiter des International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, das den Bericht zusammen mit dem COVID-19 Clinical Information Network herausgegeben hat.

Unterstützt wurde er von Co-Autorin Dr. Annemarie Docherty, die ehrenamtliche Beraterin für Intensivmedizin an der Universität von Edinburgh ist: „Unsere Take-Home-Botschaft ist, dass dies einige Daten aus der realen Welt sind, die ein gewisses Versagen des Impfstoffs zeigen, aber das ist nicht unerwartet und spiegelt wider, was die (klinischen) Studien gezeigt haben.“

Das Phänomen, sich das Virus einzufangen oder nach den Injektionen ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, ist keineswegs auf Großbritannien beschränkt.

Christian Elliot hat diese Tatsache letzten Monat aufgezeichnet, als er das Auftreten des Virus bei geimpften Personen feststellte.