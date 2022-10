UK: Schockierende Zahlen der Regierung zu COVID-Impfstoff-Todesfällen: 1 von 73 Toten bis Mai 2022, 1 von 246 Toten innerhalb von 60 Tagen und 1 von 482 Toten innerhalb eines Monats

Die britische Regierung hat offizielle Zahlen über Todesfälle nach der Covid-19-Impfung veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass 1 von 482 Covid-19-Geimpften in England leider innerhalb eines Monats nach der Covid-19-Impfung verstorben ist, 1 von 246 Covid-19-Geimpften in England leider innerhalb von 60 Tagen nach der Covid-19-Impfung verstorben ist und 1 von 73 Covid-19-Geimpften bis Mai 2022 tot war.

Das Office for National Statistics (ONS), der größte unabhängige Produzent amtlicher Statistiken im Vereinigten Königreich und das anerkannte nationale statistische Institut des Vereinigten Königreichs, veröffentlichte am 6. Juli einen Datensatz mit einer ganzen Reihe erschreckender Daten über Todesfälle nach Impfstatus in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022.

Tabelle 9 des Datensatzes enthält Zahlen zu „Gesamtperiodenzählungen aller registrierten Todesfälle, gruppiert danach, wie viele Wochen nach der Impfung die Todesfälle auftraten; für Todesfälle mit COVID-19 und Todesfälle ohne COVID-19, Todesfälle, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022 auftraten, England“.

Hier ist eine Momentaufnahme, wie das ONS die Daten präsentiert –

Wie Sie sehen, macht es uns das ONS immer noch nicht leicht, indem es die Gesamtzahl der Todesfälle angibt, aber mit etwas Geduld und einfacher Mathematik können wir dies leicht selbst herausfinden.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle innerhalb eines Monats/fünf Wochen nach der Covid-19-Impfung in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022.

Nach Angaben des Office for National Statistics starben zwischen dem 1. Januar 21 und dem 31. März 22 insgesamt 9.891 Menschen innerhalb eines Monats nach der Impfung an Covid-19, und insgesamt 82.255 Menschen starben innerhalb eines Monats nach der Impfung an einer anderen Ursache.

Das bedeutet, dass zwischen Januar 2021 und Mai 2022 insgesamt 92.146 Menschen innerhalb eines Monats nach der Covid-19-Impfung gestorben sind.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle innerhalb von 60 Tagen nach der Covid-19-Impfung in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022.

Nach Angaben des Office for National Statistics starben zwischen dem 1. Januar 21 und dem 31. Mai 2022 insgesamt 14.103 Menschen innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung mit Covid-19, und insgesamt 166.556 Menschen starben innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung an einer anderen Ursache. Das bedeutet, dass zwischen Januar 2021 und Mai 2022 in England insgesamt 180.659 Menschen innerhalb von 60 Tagen nach der Covid-19-Impfung gestorben sind.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle nach der Covid-19-Impfung in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022 auf der Grundlage der vom ONS bereitgestellten Zahlen.

Nach Angaben des Office for National Statistics sind zwischen dem 1. Januar 21 und dem 31. Mai 22 insgesamt 41.117 Menschen nach der Covid-19-Impfung an Covid-19 gestorben, und insgesamt 565.420 Menschen sind nach der Covid-19-Impfung an einer anderen Ursache gestorben. Das bedeutet, dass bis zum 31. Mai 2022 insgesamt 606.537 Menschen nach der Covid-19-Impfung gestorben sind.

Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde haben in England 44,5 Millionen Menschen mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten.

Wenn man also einfache Berechnungen anstellt, ergibt sich, dass 1 von 482 Geimpften innerhalb eines Monats nach der Covid-19-Impfung in England gestorben ist.

44.480.115 (Geimpfte) / 92.146 (Todesfälle) = 482= 1 Todesfall pro 482 Geimpfte

1 von 246 Personen ist innerhalb von 60 Tagen nach der Covid-19-Impfung in England gestorben.

44.480.115 (Geimpfte) / 180.659 (Todesfälle) = 246 = 1 Todesfall pro 246 Geimpfte

Und 1 von 73 mit Covid-19 geimpften Personen in England war bis Ende Mai 2022 leider tot.

44.480.115 (Geimpfte) / 606.537 (Todesfälle) = 73 = 1 Todesfall für jede 73 geimpfte Person

Natürlich können einige dieser Todesfälle auf andere Ursachen zurückgeführt werden und wären höchstwahrscheinlich auch so eingetreten, aber die Zahlen sind repräsentativ für ein wirklich ernstes Problem. Dies wissen wir dank weiterer Daten des Office for National Statistics, die bestätigen, dass die ungeimpfte Bevölkerung in England in allen Altersgruppen die niedrigste Sterblichkeitsrate pro 100.000 Einwohner aufweist.

Das folgende Schaubild zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus in jeder Altersgruppe für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022, unter Verwendung der Zahlen in Tabelle 2 des kürzlich veröffentlichten Datensatzes, der von der britischen Regierungsbehörde, dem Office for National Statistics, zusammengestellt wurde.

Dies sind altersstandardisierte Zahlen. Die Tatsache, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner bei den Ungeimpften am niedrigsten sind, lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als dass die Covid-19-Injektionen tödlich sind.

Die Frage ist also, ob Sie sich in diesem Herbst/Winter eine weitere Dosis der inzwischen erwiesenermaßen tödlichen Covid-19-Impfung geben lassen werden.