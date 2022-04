Ukraine: Die Fälschungen der antirussischen Propaganda

Von Manlio Dinucci: Er ist preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograf, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die New York Times veröffentlichte am 4. April ein Satellitenfoto vom 19. März, das eine mit Leichen übersäte Straße in der ukrainischen Stadt Bucha zeigt. Das Foto, das vom Mainstream weltweit verbreitet wurde, wurde als Beweis für ein „Kriegsverbrechen der russischen Truppen in der Ukraine“ präsentiert.

Eine technische Untersuchung zeigt, dass das Satellitenfoto nicht am 19. März aufgenommen wurde, als die russischen Truppen in Bucha waren, sondern am 1. April, zwei Tage nachdem sie die Stadt verlassen hatten.

Das genaue Datum und die Uhrzeit des Bildes wurden vom Programm SunCalc anhand des Neigungswinkels der Sonne über dem Horizont und damit der Richtung des Schattens berechnet. Auf dem von der NYT veröffentlichten Satellitenbild beträgt der Neigungswinkel der Sonne 42 Grad. Dies bedeutet, dass das Satellitenfoto am 1. April um 11:57 Uhr GMT aufgenommen wurde.

Die Untersuchung der Fotos der Leichen durch einen Gerichtsmediziner bringt mehrere Hinweise auf ein inszeniertes Ereignis zutage.

Weitere begründete Zweifel an der offiziellen Darstellung des „Massakers von Bucha“ ergeben sich aus der gleichen Chronologie der Ereignisse: Am 30. März verlassen die russischen Soldaten Bucha, am 31. März bestätigt der Bürgermeister von Bucha dies und erwähnt keine Leichen, am 31. März marschieren die Neonazis des Asow-Bataillons in Bucha ein, am 4. April wird das Satellitenfoto mit den Leichen auf den Straßen veröffentlicht. Anstatt die Leichen zu konservieren, um sie zu untersuchen und die Todesursachen festzustellen, werden sie eilig in einem Massengrab verscharrt, wo sie tagelang liegen bleiben. Anschließend werden sie exhumiert, um eine „Untersuchung“ einzuleiten und Russland eines „Kriegsverbrechens“ zu beschuldigen.

Andere technische Beweise zeigen die Falschheit der offiziellen Darstellung des Massakers von Kramatorsk, das den russischen Truppen zugeschrieben wird. Die Seriennummer der Tochka-U-Rakete, die den Bahnhof von Kramatorsk am 8. April 2022 traf, lautet Ш91579 (auf Russisch). Diese Seriennummer kennzeichnet den Bestand an Tochka-U-Raketen im Besitz der ukrainischen Armee. Nur die ukrainischen Streitkräfte verfügen über Tochka-U-Raketen. Russland hat sie seit 2019 nicht mehr: Sie wurden alle deaktiviert. Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben keine Tochka-U und haben sie auch nie gehabt.

Die Richtung des Kegels und das Heckteil der Rakete, die in der Nähe des Bahnhofs von Kramatorsk auf dem Boden gelandet ist, zeigen eindeutig, dass sie von der 19. ukrainischen Raketenbrigade abgefeuert wurde, die in der Nähe von Dobropolie, 45 km von Kramatorsk entfernt, stationiert ist. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte Tochka-U-Raketen der gleichen Serie – Ш915611 Ш915516 – eingesetzt, die auf Berdjansk und Melitopol abgefeuert wurden. Die gleichen Raketen wurden auch gegen Donezk und Lugansk eingesetzt. Am 10. April, zwei Tage nach dem Massaker von Kramatorsk, feuerte die ukrainische Armee zwei Streumunition des gleichen Typs Tochka-U ab: eine gegen Donezk und eine gegen Nowoajdar (Lugansker Volksrepublik).