In Odessa haben Soldaten einen Krankenwagen benutzt, um Männer auf der Straße willkürlich Mobilisierungsbefehle auszuhändigen und sie direkt mitzunehmen, notfalls mit Gewalt.

n der Zusammenfassung der Ereignisse der Ukraine vom 23. Januar, die ich übersetzt habe, wurden auch die Zwangsmobilisierungen erwähnt, die derzeit in der Ukraine stattfinden. Da in dem Land inzwischen niemand mehr freiwillig an die Front will, werden Männer auf den Straßen oft gewaltsam eingezogen, wovon es in sozialen Netzwerken viele Videos gibt. Ich hatte dazu Videos aus Odessa verlinkt, die in der Ukraine unter anderem deshalb viral gehen, weil man darauf sehen kann, wie ein Krankenwagen als Tarnung benutzt wird, aus dem unerwartet Uniformierte aussteigen, um Männer direkt von der Straße weg zur Armee einzuziehen.

Das war keineswegs russische Propaganda, sondern wurde in Odessa bestätigt, weil sich gegen dieses Vorgehen massiver Protest gebildet hatte. Nun hat die zuständige Einberufungsbehörde versprochen, von dieser Praxis Abstand zu nehmen. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Medien aus Odessa berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In Odessa wird versprochen, keine Krankenwagen zur Mobilisierung zu nutzen

Das dortigen Militärkommissariat fügte hinzu, dass es nur