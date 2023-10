Ukraine gegen Israel

Von Hans-Jürgen Geese

Sollten Sie sich für den Ablauf der jüngeren Geschichte interessieren und verstehen wollen warum da passiert was da passiert, dann müssen Sie sich die wichtigste Erkenntnis zu dem Thema merken, die von dem amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt stammt: „In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie wetten, dass es so geplant wurde.“

Das sagte ein amerikanischer Präsident. Das konnte nur ein amerikanischer Präsident sagen. Warum? Weil Amerika das mächtigste Land auf Erden war und daher war und ist nur Amerika in der Lage, das „Schicksal“ der Menschheit entscheidend zu beeinflussen. Wenn das der Präsident von Dänemark gesagt hätte, hätten alle gelacht. Wie konnte der das wissen? Aber der amerikanische Präsident wusste um die Richtigkeit seiner Aussage. Aus Erfahrung.

Amerika ist also das mächtigste Land auf Erden. Diese Macht entspringt vor allem dem militärisch-industriellen Komplex. In seiner Fernsehansprache am 17. Januar 1961 warnte der ausscheidende amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower vor der Macht