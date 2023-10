Bretons Zensurinitiative: Zivilgesellschaftliche Gruppen fordern Schutz der Meinungsfreiheit

Menschenrechtsgruppen wehren sich gegen den EU-Zensur-Chef Thierry Breton, nachdem er Plattformen gedrängt hat, „Desinformation“ zu zensieren

Viele sind der Bürokratie der EU und ihrer Einmischung in die Meinungsfreiheit überdrüssig.

Der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, sieht sich mit einigen schweren Fragen konfrontiert, nachdem sein jüngster Vorstoß nun als ein neuer Versuch angesehen wird, Technologieplattformen dazu zu drängen, Inhalte zu zensieren – während er dies als Bekämpfung von „Desinformation“ erklärte.

Politiker und Technologieplattformen hören das schon seit einiger Zeit, viele Jahre, von Menschen, die sich gegen die offensichtliche Zensur aussprechen: Lassen Sie sie nicht „ein Zuhause“ im Herzen Ihrer Regierungen und Medien oder politischen Diskurse finden – denn wenn sie es erst einmal getan hat, wird sie vielleicht nie mehr gehen.

Sicherlich mag es an einem beliebigen Tag großartig erscheinen, Informationen über eine Wahl, eine Seite in einem Krieg usw. zu unterdrücken, indem man es einfach als „Desinformation“ bezeichnet.

Aber was passiert, wenn auch die Ursachen, die Sie unterstützen, davon betroffen sind? Leider scheint das alles zu sein, was Bretons jüngste skandalöse Aktionen betrifft – obwohl man sich eine universellere Auffassung von der Bedeutung und Notwendigkeit des Schutzes der Meinungsfreiheit wünschen würde.

Jetzt äußern Gruppen wie das Center for Democracy & Technology (CDT Europe), Access Now, Artikel 19 und etwa zwei Dutzend andere ihr äußerstes Unbehagen über Bretons Schreiben an X, TikTok, Google (YouTube) und Meta.

Wir haben eine Kopie des Schreibens für Sie hier.

Es hat mit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten zu tun. Die Gruppen hinter der Initiative versuchen, Breton hauptsächlich darauf hinzuweisen, dass seine Handlungen – ein Schreiben, in dem er Tech-Plattformen drängt, „Desinformation“ zu diesem bestimmten geopolitischen Thema zu zensieren – im Wesentlichen gegen das eigene Digital Services Act (DSA) der EU verstoßen.

Die lange und kurze des Versuchs der zivilgesellschaftlichen Gruppen hier ist, dass Breton eine „falsche Gleichwertigkeit“ zwischen illegalen Inhalten und Desinformation schafft – gemäß dem DSA.

Um ehrlich zu sein – die EU ist eine so verschachtelte und undurchsichtige Bürokratie, dass es nicht völlig unmöglich ist, dass einige ihrer Drehbuchautoren ihre eigene Handlung nicht vollständig verstehen.

Unabhängig davon behauptet der von CDT jetzt unterzeichnete Brief, dass Kommissar Breton – in seinem „Zensur-jetzt-sofort“-Brief an große Plattformen – „fälschlicherweise und verwirrenderweise Verpflichtungen aus dem DSA in Anspruch genommen hat, um von diesen Online-Plattformen mehrere Forderungen zur raschen Bearbeitung dieser Inhalte zu stellen, die gesetzlich tatsächlich nicht erforderlich sind.“

Offensichtlich ist niemand aus diesen Gruppen bereit, die Kernpolitik der EU anzusprechen – es handelt sich alles um Verfahren.

Oder vielleicht tun sie es doch – wenn auch nur ein bisschen?

„Das hochpolitisierte Engagement des Kommissars (Breton) riskiert, Online-Plattformen dazu zu drängen, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht vom Gesetz geleitet sind und die Menschenrechte untergraben können, was in diesem Fall Menschenrechtsverteidiger, Befürworter und Journalisten überproportional betrifft. Seine Handlungen gefährden zudem die Autorität und Unabhängigkeit des Durchsetzungsteams für das DSA der Kommission“, wird CDT’s Asha Allen zitiert.