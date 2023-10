2023 ist ein Jahr mit Rekordkälte – Aber die Medien schweigen

2022 warnte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, es sei „höchste Alarmstufe für die Menschheit“ aufgrund der angeblichen globalen Erwärmung durch CO₂-Emissionen menschlicher Aktivitäten.

In diesem Jahr verstärkte Herr Guterres die Rhetorik, als er behauptete: „Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei; die Ära des globalen Kochens hat begonnen.“

Diesen Sommer wurde uns gesagt, dass der Juli der heißeste Monat aller Zeiten war, und wir wurden mit Berichten über ‚apokalyptische‘ Waldbrände im Mittelmeerraum (Spanien, Griechenland und Italien), den USA, Hawaii und Kanada überhäuft. Also, vielleicht haben Herr Guterres und die Klimakatastrophisten recht? Sind wir vielleicht alle dazu bestimmt, in einer durch unseren egoistischen Gebrauch von CO2-emittierenden fossilen Brennstoffen verursachten planetarischen Feuerkugel zu sterben?

Wenn man jedoch ‚2023 Rekordkälte‘ googelt, könnte man ein ganz anderes Bild vom Wetter dieses Jahres bekommen:

Ein erstaunlicher Wert von –62,4°C wurde am 14. Januar in Tongulach, Sibirien, aufgezeichnet. Neben der kältesten 2023 auf der Erde aufgezeichneten Temperatur wurde in Tongulach auch ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt.

Am 4. Februar 2023 erlebte der Flughafen Halifax in Nova Scotia die kältesten jemals aufgezeichneten Windkühleffekte, mit Temperaturen, die auf –43°C absanken. Dies übertrifft seinen vorherigen Rekord von –41°C, der am 13. Februar 1967 für Windkühleffekte aufgestellt wurde. Viele andere Orte in Kanada stellten ebenfalls neue tägliche Rekorde auf, mit Temperaturen unter –40°C. Am 19. Februar fielen die Temperaturen in Shepherd Bay, Nunavut, auf –49,6°C.

Das Vereinigte Königreich erlebte am Dienstag, den 7. März, seine kälteste Nacht des Jahres 2023, mit Temperaturen, die in mehreren Regionen auf unter –15 Celsius fielen. Laut der Independent, einem britischen Nachrichtenportal, gab das britische Met Office bekannt, dass die Temperatur in Kinbrace in den schottischen Highlands bei –15,2 Celsius aufgezeichnet wurde, was es zum kältesten März im Land seit 2010 macht.

Im Februar meldete der Gipfel des Mount Washington in New Hampshire ein Windkühletief von –78 Celsius — die kälteste jemals in den Vereinigten Staaten aufgezeichnete Temperatur. In der Zwischenzeit sagte der Nationale Wetterdienst (NWS) in Caribou, Maine, er habe Berichte über „Frostbeben“ erhalten. „Genau wie Erdbeben erzeugen [sie] Erschütterungen, donnernde Empfindungen. Diese werden durch plötzliche Risse in gefrorenem Boden oder unterirdischem Wasser verursacht, wenn es sehr kalt ist.“

In Boston, wo die Behörden das öffentliche Schulsystem aufgrund der bevorstehenden Kälte geschlossen hatten, erreichte die Tiefsttemperatur –23°C, womit der Rekord des Tages, der vor mehr als einem Jahrhundert aufgestellt wurde, gebrochen wurde, sagte der Nationale Wetterdienst (NWS). In Providence, Rhode Island, fiel das Quecksilber auf –23°C, weit unter dem bisherigen Allzeittief von –19°C, das 1918 aufgestellt wurde. Die aus Ostkanada einströmende arktische Kaltluft brachte auch Rekordtiefs nach Albany, New York; Augusta, Maine; Rochester, New York; und Worcester, Massachusetts, unter anderen Orten.

Sydney erlebte am Montag seinen kältesten Juni-Morgen aller Zeiten, mit einer Mindesttemperatur von 1,8°C im Olympia Park, laut Miriam Bradbury, einer leitenden Meteorologin des Bureau of Meteorology. Tatsächlich registrierten mehr als 100 Wetterstationen in Australien ihre kältesten Mai-Mindesttemperaturen aller Zeiten – mit regelmäßigen Frösten, Schneefällen und unterdurchschnittlichen Niederschlägen.

Am Donnerstag, dem 1. Juni, wurde möglicherweise die niedrigste Junitemperatur in Finnland aufgezeichnet. Eine Wetterstation in Lappland, Enontekiö Kilpisjärvi Saana, erreichte –7,7°C. Das mag für den Norden Finnlands, wo die Wintertemperaturen bis zu –51,5°C erreichen, nicht so kalt erscheinen, aber das letzte Mal, dass Lappland im Juni eine Mindesttemperatur von –7°C erlebte, war am 3. Juni 1962

Extrem kalt kam ungewöhnlich früh in die Antarktis, mit Temperaturen, die schon Anfang Mai auf unter –75°C fielen. Nach dem Einsetzen der Polarnacht hat der Winter am Südpol begonnen, und damit auch die eisige Kälte an der russischen Forschungsstation Wostok. Schon am 5. Mai wurde ein Tief von –75°C aufgezeichnet, und vor wenigen Tagen fiel dies weiter auf –76,4°C. Dies markiert einen neuen Rekord für den frühen Winter. Auch die täglichen Höchsttemperaturen sinken oft knapp unter –70°C auf dem kältesten Kontinent der Erde.

Eine plötzliche und unerwartete Kälte front aus der Arktis überzog mehrere Regionen Südamerikas und zerstörte zahlreiche Kälterekorde. Obwohl es derzeit Sommer auf der Südhalbkugel ist, einschließlich Teilen Südamerikas wie Argentinien, Chile, Uruguay und Teilen Brasiliens, erlebten einige Gebiete einen drastischen und schnellen Wetterwechsel, der innerhalb von weniger als einer Woche von einer Hitzewelle zu Frost führte. Am 18. Februar 2023 erlebten die meisten Städte in Paraguay einen starken Temperatursturz, der ihre bisherigen Rekorde für Mindesttemperaturen brach. Die Temperaturen lagen zwischen 7° und 16°C im Land, mit den niedrigsten Werten im Südosten. Die niedrigste Temperatur war 7,7°C, was nur 0,7°C vom nationalen Rekordtief für den Monat Februar entfernt ist. Das extreme Kälteereignis verursachte, dass mindestens 30 Städte in Argentinien an diesem Tag ihre monatlichen Kälterekorde brachen.

Also, trotz der Warnungen vor planetarer Überhitzung durch Herrn Guterres und die Klima-Alarmmisten, scheint es, dass in diesem Jahr auf jedem Kontinent Rekordkälte verzeichnet wurde. Unsere Herrscher und ihre gehorsamen Mainstream-Medien hyperventilieren und geraten in Panik, bombardieren uns mit ihren vielen Geschichten von den angeblich ‚rekordheißen Temperaturen‘ und der ‚brennenden Erde‘ in diesem Jahr, die angeblich durch vom Menschen verursachte globale Erwärmung verursacht werden. Doch auf der Erde gibt es immer einen Ort, der seinen kältesten jemals aufgezeichneten Temperaturrekord erlebt hat. Allerdings erwähnen unsere Herrscher und ihre gefügigen Medien diese Rekordkältetemperaturen nicht gerne, da sie nicht in das Narrativ ‚Die Erde kocht‘ passen. Und unsere Herrscher sind verzweifelt darum bemüht, uns davon zu überzeugen, dass unser Planet überhitzt, sodass wir Energieunsicherheit, Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit und nationale Verarmung akzeptieren müssen, um das völlig unnötige und wirtschaftlich selbstmörderische ‚Net Zero‘ zu erreichen. Währenddessen erhöhen Länder wie China, Indien und Indonesien ihre nationalen CO2-Emissionen massiv, während sie unsere Industrien und Arbeitsplätze übernehmen und über unsere Dummheit lachen.