Ist ein palästinensischer Völkermord im Gange?

Israel redet Klartext: “Israel schwört, ‘den Kopf der Schlange’ abzuschlagen und einen Militärschlag gegen den Iran zu führen, wenn die Hisbollah in den Krieg mit der Hamas eintritt” ( https://www.dailymail.co.uk/news/article-12657495/Israel-attack-against-Iran-Hezbollah-joins-war-Hamas.html ). Aber es spricht nur der Wirtschaftsminister, nicht ein Militär oder Netanjahu.

Das israelische Militär ist gut darin, Kinder, Frauen und alte Männer zu ermorden, Zivilisten massenhaft abzuschlachten und soziale Infrastrukturen wie Krankenhäuser aus sicherer Entfernung mit Bomben und Raketen zu zerstören. Aber die Kampffähigkeit der israelischen Armee und ihre Fähigkeit, Verluste hinzunehmen, sind fraglich. Bei der Begegnung mit der Hisbollah vor einigen Jahren wurde die israelische Armee aus dem Feld geschlagen.

Die israelische Bodeninvasion in Gaza verzögert sich weiter. Die Israelis behaupten, es gäbe nicht genug Schutzwesten für ihre Soldaten und Amerika müsse Israel mehr Geld geben, damit es in den Gazastreifen einmarschieren könne. Die Israel-freundliche Biden-Regierung zeigt sich besorgt darüber, dass Israel keinen praktikablen Plan für die Entsendung von Bodentruppen in den Gazastreifen hat, und bezweifelt, dass die IDF ihr Ziel, die militante Hamas-Gruppe zu vernichten, erreichen kann. https://www.rt.com/news/585653-israel-gaza-invasion-plan/ Es besteht die Sorge, dass die Hamas die israelische Armee im Gazastreifen festhalten wird, während die Hisbollah den Rest Israels überrennt. Netanjahu droht der Hisbollah nun mit Atomwaffen.

Israels Einsatz von Atomwaffen würde Israel in der Welt isolieren, was es bereits wäre, wenn es nicht einen amerikanischen Marionettenstaat gäbe.

Zweifel am Erfolg Israels sind der Grund, warum es keine israelische Landinvasion in Gaza gegeben hat. Ein mögliches Ergebnis könnte die Zerstörung Israels sein, was den Frieden im Nahen Osten zur Folge hätte, was die Profite des US-Militär-/Sicherheitskomplexes schmälern und die US-Neokonservativen irrelevant machen würde – kaum ein wünschenswertes Ergebnis für das US-Establishment und sicherlich kein wünschenswertes Ergebnis für Israel.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge hängt das Eingreifen der Hisbollah und das Eingreifen des Irans zum Schutz der Hisbollah von einer israelischen Invasion des Gazastreifens ab, nicht von Israels gnadenloser Bombardierung der Zivilbevölkerung und der völligen Zerstörung der Infrastruktur.

Nach den vorliegenden Informationen scheint Israel einen neuen Plan zu haben, der darin besteht, Gaza-Stadt im nördlichen Gazastreifen in Schutt und Asche zu legen, so viele Palästinenser wie möglich zu töten und den Rest nach Ägypten zu treiben, wo der “moralische Westen und die einzige Demokratie des Nahen Ostens” sie in der Wüste Sinai sterben lassen werden.

Wie Norman Finkelstein gegenüber Chris Hedges erklärte, wird niemand im Westen etwas gegen den palästinensischen Völkermord unternehmen. Und anscheinend auch nicht die Hisbollah und der Iran, solange Israel nicht in Gaza einmarschiert. https://www.paulcraigroberts.org/2023/10/22/israels-culture-of-deceit/

Israel und der “moralische Westen” gehen die Sache also auf eine andere Weise an.