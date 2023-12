Ein hochrangiger ukrainischer Kommandeur hat in neuen Erklärungen eingeräumt, dass die Munitionsvorräte des ukrainischen Militärs so knapp werden, dass die Führung gezwungen ist, Prioritäten und Operationen neu zu bewerten.

Der ukrainische Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi sagte am Montag, dass die Armee ihre Operationen aufgrund des Mangels an Artilleriegranaten „an der gesamten Frontlinie“ neu plane und bezeichnete den Mangel als „enormes Problem“.

„Es gibt ein Problem mit der Munition, vorwiegend mit der postsowjetischen (Granaten) – das sind 122 mm, 152 mm. Und diese Probleme gibt es heute an der gesamten Front“, erklärte Tarnavskyi. „Die Mengen, die wir heute haben, reichen für unseren Bedarf nicht aus.“

„Also verteilen wir sie um. Wir planen die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, neu und reduzieren sie, weil wir sie erfüllen müssen“, fügte er in einem Moment hinzu, in dem die Ukrainer Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas zu erreichen. Er räumte auch ein, dass dies seine Truppen zwinge, ihre offensiven Operationen zu reduzieren.

Gleichzeitig erklärte Bidens Regierung, dass sie noch ein Finanzierungspaket für die Ukraine ankündigen müsse, da die bewilligten Mittel am 30. Dezember auslaufen.

Die Negativschlagzeilen für Kiew reißen nicht ab. In einem kürzlich erschienenen Artikel der New York Times wurde beschrieben, dass ukrainische Marineinfanteristen auf einer „Selbstmordmission“ den Fluss Dnipro überqueren, um Gebiete im Süden des Landes von den Russen zu befreien:

„Das ist nicht einmal ein Kampf ums Überleben. Es ist ein Selbstmordkommando“, sagt ein Soldat. „So etwas habe ich weder in Bakhmut noch in Soledar gesehen. Es ist so sinnlos.“

In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte und Signale, dass hochrangige Regierungs- und Militäroffiziere über die Weigerung von Präsident Zelenski, Friedensverhandlungen mit Moskau auch nur in Erwägung zu ziehen, verärgert sind. Viele glauben, dass die Realität auf dem Schlachtfeld ohnehin in diese Richtung geht, und beklagen den Verlust von Menschenleben.

Zu viele Befürworter der Verteidigung der Ukraine haben sich auf Ad-hominem-Angriffe eingelassen und versucht, vernünftige Skeptiker an den Rand zu drängen. Es wäre besser gewesen, sich mit den Skeptikern ernsthaft auseinanderzusetzen und zu versuchen, auf ihre berechtigten Bedenken einzugehen. Die NAFO hat der Ukraine und der NATO mehr geschadet als geholfen.

