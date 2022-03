Ukrainekrieg: Medientipps

Die meisten Medien sind auf Kriegspropaganda umgestiegen. Dank SPR-Analysen behalten Sie den Überblick.

NATO-Mediennetzwerke

Die meisten traditionellen Medien sind in transatlantische Netzwerke eingebettet und verbreiten daher hauptsächlich NATO-Propaganda. In Deutschland und Österreich hat dies vor allem historische Gründe, in der Schweiz eher opportunistische (NATO-Partnerschaft seit 1996 ). Die bekannten SPR-Infografiken veranschaulichen erstmals diese Mediennetzwerke:

Nachrichtenagenturen

Wenn das gleiche Bild der gleichen Frau aus der Ukraine am selben Tag auf den Titelseiten fast aller Zeitungen erscheint , dann liegt das daran, dass eine der nur drei globalen Nachrichtenagenturen AP (New York), AFP (Paris) oder Reuters (London ) hat dieses Bild in allen Medien ausgeliefert. Auch der Daily-Show-Sprecher und sogar der Korrespondent aus Kiew lesen meist (übersetzte)