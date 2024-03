Ukrainer steckt hinter mehr als 100 Selbstmorden in Großbritannien – BBC

Ein Kiewer soll einen „Express“-Lieferdienst für Gift eingerichtet haben, mit dem sich Menschen weltweit das Leben nehmen können.

Der in Kiew lebende Leonid Zakutenko wurde von der BBC nach zweijährigen Ermittlungen als wichtiger Giftlieferant entlarvt. Der Ukrainer soll auf einer Pro-Suizid-Onlineplattform aktiv sein und wurde mit mindestens 130 Todesfällen allein in Großbritannien in Verbindung gebracht.

Die Journalisten stießen auf erste Hinweise auf Zakutenkos mutmaßliche Aktivitäten, als sie in einem berüchtigten Online-Forum, das Selbstmord befürwortet und weltweit Zehntausende Nutzer hat, auf häufige Erwähnungen eines „ukrainischen Lieferanten“ stießen. Die Reporter verfolgten daraufhin seinen angeblichen Online-Shop, seine E-Mail-Adresse und sein PayPal-Konto zurück und erhielten Informationen über seine Identität.

Im Januar 2022 kontaktierten BBC-Reporter den Mann online und gaben sich als potenzielle Käufer aus. Er bestätigte schnell, dass er eine Chemikalie liefern könne, die häufig von Menschen verwendet wird, die sich das Leben nehmen wollen. Als jedoch im Februar 2022 die Feindseligkeiten zwischen der Ukraine und Russland ausbrachen, nahmen sie an, dass Zakutenko nicht mehr in der Lage sein würde, sein Geschäft weiterzuführen.

Im Mai 2023, als ein anderer Gifthändler in Kanada verhaftet wurde, beschlossen sie, ihn erneut zu kontaktieren. Zu dieser Zeit soll Zakutenko damit geprahlt haben, dass sein Geschäft inmitten des Konflikts gewachsen sei und er „fünf Pakete pro Woche“ allein ins Vereinigte Königreich verschicke und nun auch einen „Express“-Service für diejenigen anbiete, die bereit seien, mehr zu bezahlen.

Im Januar 2024 versuchten die Journalisten, den Mann über einen ukrainischen Vermittler persönlich zu treffen. In der Ukraine war Zakutenko ein AirBnB-„Superhost“ und willigte zunächst ein, seine potenziellen „Giftkäufer“ unter dem Vorwand zu treffen, ihnen eine Mietwohnung zu zeigen, so der Sender.

Der mutmaßliche Dealer änderte jedoch im letzten Moment seine Pläne und das Treffen fand nie statt. Den BBC-Reportern gelang es jedoch, ihn ausfindig zu machen, indem sie online eine Giftlieferung bestellten und ihn auf dem Weg zu einem Postamt in Kiew abfingen, wo er das vereinbarte Paket zusammen mit mindestens 14 weiteren Paketen an verschiedene Adressen in der ganzen Welt verschickte.

Als er von der BBC persönlich zur Rede gestellt wurde, bestritt Zakutenko seine Beteiligung am Giftverkauf und bezeichnete die Anschuldigungen als „Lüge“. Der Sender alarmierte daraufhin die britischen und ukrainischen Behörden über die angeblichen Aktivitäten des Mannes und das Forum, in dem er aktiv war.

Laut BBC war das Forum am Samstag noch aktiv. Es ist noch unklar, ob die britischen oder ukrainischen Behörden Maßnahmen gegen den Verdächtigen ergriffen haben. Laut BBC hat die britische Regulierungsbehörde Ofcom die Möglichkeit, die Pro-Suizid-Website auf der Grundlage des neuen Online-Sicherheitsgesetzes vom Netz zu nehmen.