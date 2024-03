Von Svetlana Ekimenko

Das lange Zeit tabuisierte Thema der NATO-Bodeneinsätze in der Ukraine wird in letzter Zeit immer häufiger angesprochen, obwohl Moskau und allgemein nüchterne politische Geister auf der ganzen Welt davor warnen, dass eine solche Entscheidung schreckliche Folgen hätte.

Die NATO hat bereits „Einsätze vor Ort“ in der Ukraine, betonte der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson kürzlich in einem Interview in Judge Andrew Napolitanos Podcast Judging Freedom.

„Es gibt Amerikaner dort, es gibt NATO-Truppen, die bereits in der Ukraine vor Ort sind und Systeme betreiben, die Russland angreifen„, sagte Johnson.

Dementsprechend signalisiert Moskau: „Das wird aufhören, oder ihr werdet einen Preis zahlen müssen„, betonte der CIA-Veteran.

Zu diesem Zeitpunkt bezeichnete Johnson den Zeitpunkt des jüngsten bombensicheren Abhörens, das deutsche Kriegsgerede über die Ukraine enthielt, als alles andere als zufällig.

Am Freitag veröffentlichte Margarita Simonyan, Chefredakteurin von RT und Rossiya Segodnya, dem Mutterkonzern von Sputnik, Text und Audio eines Gesprächs zwischen vier Bundeswehrvertretern, in dem ein möglicher Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern aus deutscher Produktion diskutiert wurde. An dem Gespräch, das am 19. Februar stattfand, waren der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz, Brigadegeneral Frank Graefe, Leiter der Abteilung Einsätze und Übungen beim Luftwaffenkommando in Berlin, und zwei Mitarbeiter des Lufteinsatzzentrums des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr beteiligt.

Die DPA berichtete später, dass das durchgesickerte Gespräch zwischen deutschen Militärs über Sicherheitsfragen in Bezug auf Russland und die Ukraine, das über die CISCO-Webex-Plattform geführt wurde, authentisch sei. Am Freitag berichtete die deutsche Zeitung „Die Welt“ unter Berufung auf deutsche Soldaten, dass die Aufzeichnung in der Bundeswehr zirkuliere und dass Beamte sie für authentisch hielten.

„Russland ist zuversichtlich, dass es die Ukraine in die Flucht geschlagen hat„, insbesondere nach der jüngsten Befreiung der Festung Avdeyevka, so Larry Johnson in dem Podcast. Gleichzeitig, so der CIA-Veteran, deckt sich das Leck mit Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin während seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation. In seiner Rede vom 29. Februar beschuldigte Putin den Westen, den Ukraine-Konflikt angezettelt zu haben, und fügte hinzu, die von den USA gesteuerte Anti-Russland-Kampagne habe sich „verrechnet und sei auf die feste Haltung und Entschlossenheit unseres multinationalen Volkes gestoßen„.

In dieser Rede machte der Präsident „den Westen darauf aufmerksam, dass Angriffe auf Russland nicht unbeantwortet bleiben werden und dass er das Risiko einer nuklearen Eskalation eingeht„, betonte Johnson.

Während die weitere Bereitstellung westlicher Hilfe für das Kiewer Regime im US-Kongress in der Schwebe ist, verschärfen die Meinungsverschiedenheiten über die Unterstützung des Regimes in Kiew den Graben zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz, wie politische Analysten gegenüber Sputnik erklärten.

Macron verkündete kürzlich auf einem Gipfel in Paris, dass es „keinen Konsens“ über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine gebe, fügte aber hinzu, dass „nichts ausgeschlossen“ sei. Trotz einer raschen Welle von Gegenreaktionen verteidigte er seine Haltung und behauptete, seine Worte seien „abgewogen, durchdacht und gemessen„. Olaf Scholz wies die Idee schnell zurück und betonte, dass „es keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder NATO-Mitgliedern dorthin geschickt werden„.

Auch der französische Außenminister Stéphane Sejourne schloss einen Militäreinsatz in der Ukraine aus, wie er am Freitag dem Radiosender France Inter sagte:

„Die Franzosen werden nicht für die Ukraine sterben. Wir werden keine Truppen in den Kampf schicken, denn der Rahmen ist abgesteckt, und der besteht darin, Russland am Sieg zu hindern, ohne einen Krieg mit Russland zu führen. Und innerhalb dieses Rahmens ist nichts ausgeschlossen.“

Was die USA betrifft, so könnte Präsident Joe Biden im Falle seiner Wiederwahl die Entsendung von Soldaten der US-Armee in die Ukraine in Erwägung ziehen, schlug der amerikanische Milliardär David Sachs im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) vor.

Zunächst war Biden „gegen die Entsendung von F16, Abrams-Panzern und Langstreckenraketen in die Ukraine mit der Begründung, dass dies den Dritten Weltkrieg auslösen könnte„, erinnerte Sachs und fügte hinzu, dass „das einzige Tabu noch Bodentruppen sind„.

Unter Berufung auf „tägliche Enthüllungen, dass NATO-Spezialeinheiten bereits in der Ukraine operieren„, schloss er, dass Biden „ohne Zweifel“ Bodentruppen in die Ukraine schicken würde, „sollte er eine zweite Amtszeit gewinnen„.

Es sei darauf hingewiesen, dass eingefleischte Kiew-Befürworter wie der polnische Premierminister Donald Tusk und der tschechische Premierminister Petr Fiala zu Protokoll gegeben haben, dass sie die Entsendung von Truppen nicht in Betracht ziehen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wurde mit den Worten zitiert, „es gebe keine Pläne für NATO-Kampftruppen vor Ort in der Ukraine„.

Moskau hat wiederholt vor der Gefahr eines direkten Konflikts zwischen Russland und der NATO gewarnt, falls die Allianz Kampftruppen in den Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine entsenden sollte.

„Allein die Tatsache, dass die Möglichkeit der Entsendung bestimmter Kontingente aus NATO-Ländern in die Ukraine diskutiert wird, ist ein sehr wichtiges neues Element„, betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und fügte hinzu: „In diesem Fall müssten wir nicht über die Wahrscheinlichkeit, sondern über die Unvermeidbarkeit [eines direkten Konflikts] sprechen.“