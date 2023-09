Andrew Korybko

Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine ist durch unkonventionelle Angriffe ebenso gekennzeichnet wie durch konventionelle, obwohl sich der Westen weitgehend nur auf die spekulativen Mittel konzentriert hat, mit denen Russland angeblich das betreibt, was die Mainstream-Medien gemeinhin als hybride Kriegsführung bezeichnen. Dennoch sind einige Berichte durchgesickert, die darauf hindeuten, dass Kiew und seine westlichen Gönner ukrainische Telefonbetrüger als Waffe eingesetzt haben, um Terroranschläge innerhalb Russlands zu inszenieren.

Diese Betrüger sind schon seit Jahren aktiv und haben ihre Opfer zu Hause, in Russland und anderswo in Europa mit verschiedenen Telefonbetrügereien, die vorwiegend auf ältere Menschen abzielen, einfach betrogen. Seit dem Beginn der russischen Sonderoperation haben sie ihre Angriffe auf dem gesamten Kontinent enorm ausgeweitet und bei den westlichen Partnern der Ukraine einen derartigen Unmut hervorgerufen, dass Kiew gezwungen war, hart durchzugreifen. Das im Vereinigten Königreich ansässige Infosecurity Magazine berichtete über mindestens zwei dieser Vorfälle im November und März.

Der erste betraf “eine große Online-Betrügerbande, die für einen geschätzten Schaden von 200 Millionen Dollar in ganz Europa verantwortlich ist”, während der zweite vergleichsweise weniger bedeutsam war, da er “eine produktive Phishing-Bande zerschlug, die angeblich 160 Millionen Griwna (4,3 Millionen Dollar) von Opfern in ganz Europa erbeutet hat”. In der Zwischenzeit berichtete die in den USA ansässige BankInfoSecurity im Juni, dass Kiew gegen “gefälschte Anlagebetrügereien vorging, bei denen Kryptowährungen und Zahlungskartendaten von europäischen und zentralasiatischen Bürgern gestohlen wurden.”

Alle drei Fälle und weitere, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen, bestätigen, dass die Ukraine Telefonbetrüger beherbergt, die auf dem ganzen Kontinent aktiv sind und trotz der über 160 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, die ihre Regierungen Kiew zur Verfügung gestellt haben, weiterhin die Durchschnittsbürger der westlichen Partner ihres Landes ausnehmen. Diese Razzien beendeten diese Geißel jedoch nicht, sondern führten dazu, dass der SBU die Kontrolle über diese Operationen übernahm und sie zur Orchestrierung von Terroranschlägen innerhalb Russlands nutzte.

The Daily Beast berichtete Anfang August über einen Bericht des russischen Innenministeriums über die Art und Weise, in der dies heutzutage am häufigsten geschieht. Die Betrüger geben sich als örtliche Sicherheitsbeamte aus, um ihre meist älteren Zielpersonen dazu zu bringen, finanzielle Informationen preiszugeben, mit denen sie dann erpresst werden können, um diese Anschläge auszuführen. Die verwendeten Geschichten variieren, aber die meisten haben diesen Modus Operandi gemeinsam.

Der Grund, warum dieser einen Monat alte Bericht in der heutigen Zeit Nachrichtenwert hat, ist der Präzedenzfall, den dieselben Telefonbetrüger in den vergangenen 18 Monaten für europäische Bürger geschaffen haben. Da die westliche Öffentlichkeit die immer wahrscheinlicher werdende Aussicht, den Stellvertreterkrieg auf unbestimmte Zeit zu finanzieren, zunehmend ablehnt – zumindest wenn nicht ein schwarzer Schwan wie Russland die Frontlinien durchbricht und den Konflikt endgültig beendet -, ist nicht auszuschließen, dass der SBU seine Stellvertreter anweist, erneut auch Europäer ins Visier zu nehmen.

Diese neuartige Form der hybriden Kriegsführung könnte genutzt werden, um Terroranschläge unter falscher Flagge in Europa zu inszenieren, die dann Russland angelastet würden, um die öffentliche Meinung zugunsten der Ukraine zu manipulieren. Polen ist aus der Sicht Kiews ein besonders attraktives Ziel, wenn man bedenkt, dass die Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern in den vergangenen Monaten eskaliert sind (wir berichteten hier). Der SBU könnte also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem er Polen bestraft und es gleichzeitig dazu bringt, die Hilfe trotz der jüngsten Probleme weiter fließen zu lassen.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Mitglieder der Fremdenlegion” ebenfalls eine Rolle spielen könnten, indem sie ihre muttersprachlichen Kenntnisse für diese Operation zur Verfügung stellen und im Gegenzug in ein gemütliches, vom SBU kontrolliertes Callcenter versetzt werden, anstatt ihr Leben bei der Erstürmung russischer Minenfelder unter Beschuss ohne Luftunterstützung zu riskieren. Diese bewährten terroristischen Methoden und die logische Motivation, Europäer ins Visier zu nehmen, bedeuten, dass alle damit zusammenhängenden Berichte über “russische hybride Kriegsführungspläne” wahrscheinlich falsche Fahnen sind, die vom SBU inszeniert wurden.