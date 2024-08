Ukrainischer Angriff auf das Kernkraftwerk Kursk soll in Russland und Europa Panik auslösen, um die NATO zu einem umfangreicher zum Kampf zu bewegen

Stephen Bryen

Die Ukraine hat versucht, das Kernkraftwerk Kursk anzugreifen, was die Vermutung erhärtet, dass die Kursk-Offensive darauf abzielt, durch die Eroberung oder Zerstörung der Anlage erheblichen Schaden anzurichten.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete von einem einzelnen Selbstmorddrohnenangriff auf das Kraftwerk. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte: “Der Feind hat versucht, das Kernkraftwerk anzugreifen … und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wurde informiert und hat versprochen, die Anlage zu besuchen und Spezialisten zu schicken, um die Situation zu beurteilen”.

Der Direktor der IAEO, Rafael Grossi, wird die Anlage in der Woche vom 26. August besuchen.

Im vergangenen Jahr hatte die Ukraine dieselbe Anlage mit einer Drohne angegriffen. Nuclear Engineering International berichtete, dass im Juli 2023 “Block 4 des russischen Atomkraftwerks Kursk vollständig vom Netz genommen wurde, nachdem eine ukrainische Kamikaze-Drohne mit Sprengstoff in der Nähe der Anlage abgestürzt war”.

Bei dem jüngsten Angriff wurden Teile einer abgeschossenen Drohne etwa 100 Meter von der Anlage entfernt gefunden. Fotos (siehe unten) zeigen, dass es sich um eine Quadcopter-Drohne mit First-Person-Perspektive (FPV) handelt, die einen improvisierten Sprengkörper trägt, der wie der Gefechtskopf einer RPG 7 oder etwas Ähnliches aussieht.

Der Sprengkopf scheint einem TBG-7V-Sprengkopf zu ähneln, bei dem es sich um eine thermobarische Bombe handelt. Hier ein Bild des Gefechtskopfes, wie er auf einem russischen Telegrammkanal gezeigt wurde.

Hier ist ein Bild der Drohne, die batteriebetrieben ist und eine kurze Reichweite von einigen Kilometern hat.

Quelle: Telegramm-Kanal TACC

Wenn die Fotos tatsächlich das abbilden, was nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums und Putins für den Angriff auf das KKW Kursk verwendet wurde, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass die Drohne wirklich großen Schaden anrichten konnte. Die Drohne scheint auch in das Gebiet des KKW Kursk geschmuggelt und dort eingesetzt worden zu sein.

Der amtierende Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, berichtete jedoch von einem größeren Angriff als das Verteidigungsministerium. Am 21. und 22. August habe es vier Raketenalarme gegeben.

Die Luftabwehr habe am Abend des 21. August eine ukrainische Rakete, in der Nacht zwei Raketen und am 22. August eine Drohne abgeschossen. Smirnow machte keine Angaben dazu, welche Art von Raketen oder Drohnen bei dem Angriff eingesetzt wurden.

Kurz nach dem Angriff auf den Kühlturm des Atomkraftwerks Saporischschja am 11. August bauten die Russen um das Atomkraftwerk Kursk Luftverteidigungsanlagen auf, da sie auch dort einen ukrainischen Angriff befürchteten.

Nach russischen Angaben trafen zwei Drohnen das Kernkraftwerk Saporischschja. Die IAEA begab sich zum Kraftwerk, um die Schäden zu begutachten und eine mögliche Freisetzung von Radioaktivität zu messen.

Der Angriff in Kursk schien dem Atommülllager der Anlage gegolten zu haben, obwohl dies nicht bestätigt wurde. Und es ist nicht klar, warum Smirnow’s Bericht erheblich von dem offiziellen Bericht über den Angriff abweicht.

Die offizielle Enthüllung über eine einzelne Drohne deutet darauf hin, dass die Russen betonen wollten, dass ein Angriff stattgefunden hat, aber keinen Alarm in der Region auslösen wollten. Die Art des Luftabwehrsystems um das KKW Kursk ist unbekannt.

Das KKW Kursk ist eines der drei größten Kernkraftwerke und der viertgrößte Stromproduzent Russlands. Derzeit gibt es zwei aktive Kernreaktoren, zwei stillgelegte ältere Blöcke, zwei teilweise gebaute Blöcke (Kursk 5 und Kursk 6), die bisher nicht fertiggestellt sind, und zwei neue WWER-Reaktoren, die derzeit gebaut werden.

WWER ist ein Wasser-Wasser-Energiereaktor, der ursprünglich am Kurtschatow-Institut von Sawel Moisejewitsch Feinberg entwickelt wurde. Die neue Version des Designs ist der WWER-TOI, und die ersten TOI-Anlagen werden derzeit in Kursk gebaut.

Er verfügt über verbesserte Sicherheitsstandards und eine höhere Ausgangsleistung und wurde (mit Vorbehalten) als konform mit den Anforderungen europäischer Energieversorgungsunternehmen zertifiziert.

In Kursk sollen die beiden älteren in Betrieb befindlichen Reaktoren durch die beiden neuen Reaktoren ersetzt werden (Baubeginn 2018), zwei weitere WWER-TOI-Reaktoren sollen in Zukunft gebaut werden. Im Januar 2023 wurde eine 235 Tonnen schwere Stahlkuppel auf den Reaktor von Block 1 gesetzt und mit einer dicken Stahlbetonschicht abgedeckt, die den Sicherheitsbehälter bildet.

Die beiden in Betrieb befindlichen und die beiden stillgelegten Reaktoren sind vom gleichen Typ RBMK (graphitmoderierte Kernreaktoren) wie in Tschernobyl. Die 40 Kilometer westlich von Kursk gelegene Anlage diente als Kulisse für Filmaufnahmen über Tschernobyl.

Die Katastrophe von Tschernobyl im April 1986 wurde durch einen fehlgeschlagenen Test verursacht, bei dem der Reaktor außer Kontrolle geriet. Dies führte zu einer Explosion und einer Reihe von tragischen Ereignissen bei dem Versuch, den beschädigten Reaktor unter Kontrolle zu bringen und die Ausbreitung der Katastrophe auf die anderen drei Reaktoren einzudämmen.

Etwa 5% des Reaktorkerns der beschädigten Anlage wurden in die Atmosphäre freigesetzt und die Strahlung breitete sich über weite Teile Europas aus. Zwei Arbeiter des Kernkraftwerks Tschernobyl starben noch in der Nacht des Unfalls an den Folgen der Explosion, weitere 28 Menschen starben innerhalb weniger Wochen an den Folgen des akuten Strahlensyndroms.

Der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen über die Auswirkungen der atomaren Strahlung kam zu dem Schluss, dass die Reaktorkatastrophe etwa 5.000 Fälle von Schilddrüsenkrebs und 15 Todesfälle verursacht hat.

Heldenhafte Hubschrauberpiloten und andere, die versuchten, den durchgebrannten Reaktor zu stoppen und eine Zementdecke zu errichten, um weiteres Austreten von Radioaktivität zu verhindern, starben später an Strahlenvergiftung.

Ein Hubschrauber fliegt über Tschernobyl. Foto: Siehe https://www.ruaviation.com/docs/8/2017/5/10/137/?h

Was hätte die Ukraine also von einem Angriff auf das Kursker Atomkraftwerk? Viele haben die ukrainische Operation in der russischen Region Kursk kommentiert, aber genau genommen hatten die Angriffe kein spezifisches militärisches Ziel.

Die Russen hatten in der Region nur wenige Truppen stationiert, das russische Kommandosystem betrachtete das Gebiet als drittrangig, und es gab, wenn überhaupt, nur wenige Vorbereitungen für die Verteidigung einer überwiegend ländlichen und dünn besiedelten Region. Als die Angriffe am 6. August begannen, gab es keine nennenswerten Befestigungen, Kommandozentralen oder Luftabwehrsysteme.

Die Beteiligung der NATO an der Operation Kursk ist sehr umstritten. Die Russen sind überzeugt, dass die NATO den Angriff auf Kursk geplant und die Ukrainer heimlich für die Operation ausgebildet hat.

An der Operation sind erhebliche Mengen westlicher Ausrüstung beteiligt, darunter Leopard-, Challenger- und Abrams-Panzer, Flugabwehrsysteme wie IRIS-T, Crotale NG und Patriot sowie Tausende Drohnen. Die Russen glauben auch, dass die Ukrainer erhebliche nachrichtendienstliche Unterstützung von der NATO erhalten.

Die NATO-Staaten behaupten jedoch, nicht über die Operation informiert gewesen zu sein. Zu den Angriffen auf die Atomkraftwerke Saporischschja und Kursk haben sich die wichtigsten westlichen Akteure weitgehend in Schweigen gehüllt.

Die beste verfügbare Analyse besagt, dass der Angriff auf die beiden Atomkraftwerke das Ziel hatte, Panik in Russland und Europa zu verbreiten. Die Idee, die Russen in Schwierigkeiten zu bringen, ist bekannt und war Teil des NATO-Szenarios für die Ukraine.

In dem Wissen, dass die Ukraine letztlich nicht gegen eine größere und besser ausgerüstete russische Armee bestehen kann, war die Destabilisierung der Regierung in Moskau eine Notlösung für einen Krieg, der früher oder später für Kiew schlecht ausgehen würde.

Der jüngste Versuch, einen Drohnenschwarm auf Moskau abzuschießen, ist Teil eines solchen Plans. Ob es jemals gelungen ist, Russland zu destabilisieren, darf stark bezweifelt werden, aber wenn man die Würfel rollen lässt, kann man immer noch auf eine Sieben hoffen.

Die zweite, damit zusammenhängende Erklärung besteht darin, die NATO zu ermutigen, der Ukraine zu Hilfe zu kommen. Eine nukleare Katastrophe könnte Europa dazu veranlassen, eine militärische Intervention in der Ukraine zu fordern und die USA davon zu überzeugen, Luftstreitkräfte in den Krieg zu schicken.

Die Vorstellung eines Krieges in der Ukraine mit US- und anderen NATO-Truppen würde zu einer Ausweitung des Krieges auf ganz Europa und darüber hinaus führen. Er würde wahrscheinlich weitere Konsequenzen nach sich ziehen, wie einen iranischen Angriff auf Israel oder einen chinesischen Angriff auf Taiwan, der die Besorgnis der USA und der NATO in Europa ausnutzen würde.

Es stellt sich die Frage, ob der NATO-Einsatz in Kursk von höchster Stelle unterstützt wurde oder ob es sich in Wirklichkeit um die Reaktion eines Obersts auf die wachsende Erkenntnis handelte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij und sein Regime bald auf dem Schlachtfeld besiegt werden würden.

Das NATO-Militär ist seit Langem in diesen Krieg verwickelt und hat eigene Verluste auf dem Schlachtfeld erlitten, als Russland Kommandozentralen in der Ukraine angriff, von denen bekannt war, dass sie von NATO-Offizieren besetzt waren.

Die Öffentlichkeit hat nicht versucht herauszufinden, wer an der Kursk-Operation beteiligt war oder wer hinter den Angriffen auf ukrainische und russische Atomkraftwerke steckt.

Solche Provokationen werden schwerwiegende Folgen haben, auch wenn bisher nicht klar ist, welche.

Der bald scheidende Moskauer Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, erklärte am 22. August gegenüber Journalisten (Russia Today berichtete): “Putin hat entschieden, wie er auf den Einmarsch Kiews in die russische Region Kursk reagieren wird, und jeder Verantwortliche wird zweifellos bestraft werden”.

Die Gefahr eines gezielten Drohnen- oder Raketenangriffs auf eine Nuklearanlage lässt das Schreckgespenst eines neuen Tschernobyls oder Schlimmeren aufkommen.

*

Stephen Bryen ist Chefkorrespondent der Asia Times. Er war Stabschef des Unterausschusses für den Nahen Osten im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats und stellvertretender Staatssekretär für Verteidigungspolitik.