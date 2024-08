Krieg und Telegramm, Durovs Verhaftung erschreckt Russland: die Risiken für Putin

“Alles löschen”. Die Verhaftung von Pavel Durov, Gründer und CEO von Telegram, löst eine Kettenreaktion aus, die Russland auf institutioneller und militärischer Ebene treffen könnte.

Durow wurde in Paris festgenommen, wo er am Samstagabend gelandet war. Die französische Justiz wirft ihm vor, es versäumt zu haben, das soziale Netzwerk zu moderieren, das mit seinen verschlüsselten Unterhaltungen ein günstiges Umfeld für illegale Aktivitäten von Geldwäsche bis Drogenhandel bietet. Wie der Kanal Baza betont, hat sich Telegram in Russland im Laufe der Jahre zu einem grundlegenden Kommunikationswerkzeug auf allen Ebenen entwickelt. Das Thema wird auch in den monothematischen Talkshows behandelt, die täglich im Fernsehen über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgestrahlt werden: Telegram ist ein wichtiger Kommunikationskanal, auch auf militärischer Ebene.

Wladimir Solowjow, Gesicht und Stimme von Russia 1, schlägt Alarm: “Das sind nur verschlüsselte Gespräche. Ich habe nur eine Frage. Gibt es jemanden, der nicht weiß, dass unser gesamtes Militär auf Telegram angewiesen ist? Und dass alle Mitglieder unserer Regierung Telegram benutzen? WhatsApp ist amerikanisch, Telegram ist relativ frei”. Kürzlich war es wiederum der Militärblogger Kirill Fjodorow, der im Fernsehen die Bedeutung von Telegram für militärische Operationen erklärte: “Wir haben Telegram vor dem Abschuss der Iskander-Raketen benutzt. Unsere Artillerie nutzt Telegram, um Ziele anzuvisieren. Die Luftwaffe tut dasselbe.”

Die Befürchtung, die nicht offen zugegeben wird, ist, dass Durow den französischen Ermittlern die “Schlüssel” zu Telegram übergeben wird. Nun droht das ganze Schloss zusammenzubrechen oder zumindest hell erleuchtet zu werden, wo Durov ist. Deshalb, so Baza, seien in Moskau und Umgebung bereits Anweisungen an Beamte der Präsidialverwaltung, der Regierung und der Sicherheitsbehörden verschickt worden: “Löschen Sie die Gespräche”, hieß es auch im Umfeld des Verteidigungsministeriums und bei prominenten Geschäftsleuten. Diejenigen, die die formelle Anweisung bisher nicht erhalten hätten, so Baza, würden in den nächsten Stunden einen klaren Hinweis erwarten.