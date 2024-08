„Musk sollte nervös sein“ – Lakai des Tiefen Staates gibt nach der Verhaftung des Telegram-Gründers das wahre Ziel zu

Von Tyler Durden

Nach der Verhaftung von Pavel Durov, dem milliardenschweren Mitbegründer und CEO der Messaging-App Telegram, fordert Russland Antworten. Er wurde von den französischen Behörden am Samstagabend auf dem Flughafen Bourget außerhalb von Paris festgenommen, nachdem er mit seinem Privatjet angekommen war.

Die russische Botschaft in Paris hat die französische Regierung aufgefordert, sich zu erklären, und hat bisher gesagt, dass die französischen Behörden nicht kooperativ sind. Jüngsten Berichten zufolge soll Durov am Sonntagabend einem Richter vorgeführt werden.

Die Botschaft sagte über den 39-jährigen russischstämmigen Milliardär: „Sobald die Nachricht von Durovs Verhaftung bekannt wurde, haben wir uns sofort an die französischen Behörden gewandt, um die Gründe für die Verhaftung zu klären, und sie aufgefordert, den Schutz seiner Rechte zu gewährleisten und ihm konsularischen Zugang zu gewähren.“

Er hat nicht nur die russische Staatsbürgerschaft aufgrund seiner Geburt in Russland, sondern besitzt auch die doppelte Staatsbürgerschaft Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate.

Russische Diplomaten sagen, dass es keine Antwort aus Paris gegeben hat: „Die französische Seite hat bisher eine Zusammenarbeit in dieser Frage vermieden“, heißt es in einer Erklärung. Russische Gesetzgeber sind so weit gegangen, ihn als „politischen Gefangenen“ zu bezeichnen.

Die russische Parlamentsabgeordnete Maria Butina sagte am Sonntag: „Pawel Durow ist ein politischer Gefangener – ein Opfer einer Hexenjagd des Westens.

„Die Verhaftung von Pawel Durow bedeutet, dass es keine Redefreiheit mehr gibt – es bedeutet, dass die Redefreiheit in Europa tot ist“, fuhr sie fort. „Jetzt haben sie im Grunde eine Geisel und sie werden versuchen, Russland zu erpressen, sie werden versuchen, alle Nutzer von Telegram zu erpressen und nicht nur versuchen, die Kontrolle zu bekommen, sondern auch versuchen, das Netzwerk hier in Russland zu blockieren.“

Darüber hinaus beschrieb der stellvertretende Sprecher des russischen Parlaments, Wladislaw Dawankow, dass die Verhaftung des Tech-Unternehmers „politisch motiviert sein könnte und genutzt wird, um Zugang zu den persönlichen Daten der Telegram-Nutzer zu erhalten.“

Und Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, sagte, Durow werde ins Visier genommen, weil er Russe sei. „Er hat sich verkalkuliert“, sagte Medwedew. „Für alle unsere gemeinsamen Feinde ist er jetzt ein Russe – und damit unberechenbar und gefährlich.“ Medwedew beteuerte: „Durow sollte endlich begreifen, dass man sich sein Vaterland nicht aussuchen kann.“

Ein interessanter Aspekt ist, dass die App, die für ihre hohe Sicherheit bekannt ist, da sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, sowohl beim russischen Militär als auch in der Bevölkerung weitverbreitet ist.

One little-known feature of this war is that the Ukrainian military largely communicates via Signal and the Russian military via Telegram. — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 24, 2024

Durov wurde von der Nationalen Behörde für Betrugsbekämpfung (ONAF) wegen angeblicher Beihilfe zu verschiedenen Straftaten wie Terrorismus, Drogenhandel und Betrug festgenommen. „Auf seiner Plattform hat er eine unüberschaubare Anzahl von Straftaten und Verbrechen ermöglicht, für die er nichts getan hat, um sie zu moderieren oder zu kooperieren“, so eine Quelle gegenüber TF1 TV.

Der Megaupload-Gründer Kim Dotcom bezeichnete die Verhaftung als Teil des „harten Vorgehens gegen die Meinungsfreiheit“.

Andere prominente Persönlichkeiten haben sich besorgt darüber geäußert, was dies für die freie Meinungsäußerung bedeutet, oder sogar über die Frage, wer als Nächstes ins Visier westlicher Regierungen geraten wird..

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024

Ich komme etwas spät, aber aus gutem Grund: Ich habe Europa gerade sicher verlassen. Frankreich hat Rumble gedroht und nun eine rote Linie überschritten, indem es den CEO von Telegram, Pavel Durov, verhaftet hat, angeblich weil er die freie Meinungsäußerung nicht zensiert hat. Rumble wird dieses Verhalten nicht tolerieren und alle verfügbaren rechtlichen Mittel nutzen, um die Meinungsfreiheit, ein universelles Menschenrecht, zu verteidigen. Wir kämpfen derzeit vor französischen Gerichten und hoffen auf die sofortige Freilassung von Pavel Durov.

I’m a little late to this, but for good reason — I’ve just safely departed from Europe.



France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech.



Rumble will not stand for this behavior and… — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) August 25, 2024

Elon Musk: Es ist 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du ein Meme magst

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

“Liberté Liberté! Liberté?” fügte Musk in einem anderen Beitrag hinzu. „Dangerous times.“

Musk fügte einen „FreePavel“-Hashtag hinzu, als er ein Video von Durov teilte, in dem er Musk und seine Einstellung zur freien Meinungsäußerung während eines Interviews mit Tucker Carlson Anfang dieses Jahres lobte.

„Es ist für die Unterstützung der freien Meinungsäußerung unerlässlich, dass Sie X-Beiträge an Menschen weiterleiten, die Sie kennen, insbesondere in Ländern, in denen Zensur herrscht“, schrieb Musk am Sonntag auf X.

Und falls Sie sich gewundert haben sollten: Kein Geringerer als der Staatsdiener Alexander Vindman stellt klar, wer das wahre Ziel ist…

Obwohl Durov französischer Staatsbürger ist und wegen Verstößen gegen französisches Recht verhaftet wurde, hat dies weitreichende Folgen für andere soziale Medien, darunter Twitter. Es gibt eine wachsende Intoleranz gegenüber Desinformation und böswilliger Einflussnahme auf Plattformen und ein wachsendes Bedürfnis nach Rechenschaftspflicht. Musk sollte nervös sein.

While Durov holds French citizenship, is arrested for violating French law, this has broader implications for other social media, including Twitter. There’s a growing intolerance for platforming disinfo & malign influence & a growing appetite for accountability. Musk should be… https://t.co/GyPMquKtKV — Alexander S. Vindman ❎ (@AVindman) August 25, 2024

Einigen Berichten zufolge könnten Durov angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen. Aber es gibt immer noch viele Unbekannte und Verwirrung zu seiner Inhaftierung.

Auch Edward Snowden hat sich geäußert…

Die Verhaftung von Durov ist ein Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Rede und der Vereinigung. Ich bin überrascht und zutiefst betrübt, dass Macron sich auf das Niveau einer Geiselnahme herabgelassen hat, um Zugang zur privaten Kommunikation zu erhalten. Das ist nicht nur eine Schande für Frankreich, sondern für die ganze Welt.

The arrest of @Durov is an assault on the basic human rights of speech and association. I am surprised and deeply saddened that Macron has descended to the level of taking hostages as a means for gaining access to private communications. It lowers not only France, but the world. — Edward Snowden (@Snowden) August 25, 2024

Ironischerweise verließ Durov im Jahr 2014 Russland, nachdem er sich geweigert hatte, der Aufforderung nachzukommen, oppositionelle Gemeinschaften auf seiner Social-Media-Plattform VK zu schließen, die er inzwischen verkauft hat. Er lebt jetzt in Dubai, wo Telegram seinen Sitz hat.