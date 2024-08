Agenda 2030 rückt unaufhaltsam näher: Ein globaler Krieg gegen die Freiheit der Bevölkerung nimmt nach den jüngsten Vorfällen und Maßnahmen Gestalt an

Der Schatten über der Meinungsfreiheit: Eine düstere Entwicklung in Europa

In den vergangenen Jahren hat sich ein beunruhigender Trend in Europa abgezeichnet, der an die historisch dunkelsten Zeiten erinnert. Die Verhaftung von Pavel Durov, dem Gründer von Telegram, in Frankreich ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie weit Regierungen bereit sind zu gehen, um die Kontrolle über die öffentliche Meinung zu erlangen. Während Google, Facebook und andere Tech-Giganten sich der Zensur durch die EU gebeugt haben, widerstand Durov standhaft – und bezahlte den Preis dafür.

Verhaftungen und Zensur: Ein Angriff auf die Meinungsfreiheit

Die Verhaftung Durovs wirft ernsthafte Fragen über die Zukunft der Meinungsfreiheit auf. In einer Zeit, in der soziale Netzwerke zu den wichtigsten Plattformen für den Austausch von Ideen geworden sind, sehen wir, wie sogar ihre Betreiber verhaftet werden, wenn sie sich weigern, den Befehlen mächtiger Regierungen zu folgen. Elon Musk, der ebenfalls unter Druck steht, seine Plattform zu zensieren, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Freiheit der Rede angegriffen wird. Der Druck, dem er und andere widerstrebende Unternehmer ausgesetzt sind, ist Teil eines größeren Krieges gegen die Bevölkerung, der weit über einfache Zensur hinausgeht.

Großbritannien zeigt die Gefahr: Verhaftungen wegen kritischer Posts und Memes

Auch in Großbritannien ist dieser Trend zu beobachten. Hier werden Bürger, die kritische Beiträge auf Facebook posten oder Memes veröffentlichen, zunehmend ins Visier genommen und verhaftet. Diese Fälle zeigen deutlich, dass der „Great Reset“ und die Agenda 2030 nicht nur Theorie, sondern bereits in vollem Gange sind. Die Verhaftung von Bürgern für das Ausdrücken ihrer Meinung in sozialen Netzwerken stellt eine direkte Bedrohung der Meinungsfreiheit dar und zeigt, wie weit Regierungen bereit sind zu gehen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Zuwanderung und soziale Kontrolle: Teile und herrsche

Ein weiterer beunruhigender Aspekt dieser Entwicklung ist die massenhafte Zuwanderung aus fernen Ländern, die die Agenda der Kontrolle und Überwachung unterstützt. Durch diese demografischen Veränderungen kommt es vermehrt zu Messer- und Terrorangriffen auf die einheimische Bevölkerung, was wiederum die Forderung nach mehr Überwachung und Kontrolle verstärkt. Regierungen nutzen diese Gewaltakte, um die Bevölkerung zu spalten und ihre Macht zu festigen. Die Strategie des „Teile und Herrsche“ wird angewandt, um soziale Spannungen zu schüren und die Einführung strengerer Kontrollmaßnahmen zu rechtfertigen.

Die Rolle der kontrollierten Medien: Ein Werkzeug der Manipulation

Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung ist die Rolle der Medien, die zunehmend unter der Kontrolle nicht gewählter Organisationen wie der NATO und verschiedener NGOs stehen. Diese Medien fungieren als verlängerter Arm derer, die die Agenda 2030 unterstützen, und berichten nicht frei und unabhängig. Stattdessen lenken sie die öffentliche Meinung im Sinne ihrer Auftraggeber, während unabhängige Medien systematisch durch Diffamierung und manipulierte „Faktenchecks“ zum Schweigen gebracht werden sollen. Die kontrollierte Opposition dient als weiteres Instrument, um die Bevölkerung in die gewünschte Richtung zu lenken und jeglichen Widerstand zu neutralisieren.

Die digitale Versklavung: ID, Impfpässe und CBDCs

Parallel zur zunehmenden Zensur beobachten wir die Einführung von Maßnahmen, die direkt auf die Kontrolle und Überwachung der Bürger abzielen. Digitale IDs, Impfpässe und die bevorstehende Einführung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) sind Teil eines Systems, das darauf abzielt, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Diese Technologien werden unter dem Vorwand der Sicherheit und Effizienz eingeführt, aber in Wirklichkeit drohen sie, die Freiheit der Menschen erheblich einzuschränken.

The Great Reset: Die vollständige Entfaltung eines globalen Plans

Die Idee eines “Great Reset”, wie sie vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und prominenten Politikern angekündigt wurde, entfaltet sich vor unseren Augen. COVID-19 diente als Katalysator, um die Bevölkerung zu konditionieren und die Akzeptanz für drastische Maßnahmen zu erhöhen. Jetzt, nur fünf Jahre vor der Agenda 2030, sehen wir die volle Entfaltung dieses Plans, der darauf abzielt, das globale Machtgefüge grundlegend zu verändern. Die Verknüpfung von gesundheitlicher Sicherheit, ökonomischer Kontrolle und digitaler Überwachung bildet den Kern dieses erschreckenden Zukunftsszenarios.

Ein Krieg gegen die Bevölkerung

Was wir erleben, ist mehr als nur eine Reihe von politischen Maßnahmen – es ist ein systematischer Angriff auf die Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen. Die Kombination aus Zensur, digitaler Überwachung und wirtschaftlicher Kontrolle deutet auf einen umfassenden Krieg gegen die Bevölkerung hin. Es scheint, als ob die Regierungen und globalen Eliten entschlossen sind, eine neue Weltordnung zu schaffen, in der die individuelle Freiheit dem kollektiven Wohl geopfert wird – oder zumindest dem, was sie als solches definieren.

Fazit

Die Verhaftung von Pavel Durov und die Zensurmaßnahmen, die weltweit eingeführt werden, sollten uns alle wachrütteln. Die bedrohlichen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass wir uns auf gefährlichem Terrain bewegen. Die kommenden Jahre könnten entscheiden, ob wir als freie Bürger leben oder in einem digitalen Gefängnis enden werden. Der “Great Reset” ist keine Theorie mehr – er ist Realität. Jetzt ist es an der Zeit, sich der Wahrheit zu stellen und für die Freiheit einzustehen, bevor es zu spät ist.