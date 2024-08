UN-Migrationschef lobt Migrationsstrategie von Joe Biden und fordert Europa auf, nachzuziehen

Die Europäer sollten das von US-Präsident Joe Biden initiierte Netzwerk von Büros für sichere Mobilität von Migranten kopieren, das derzeit weltweit aufgebaut wird, meint UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.

Die Büros für sichere Mobilität werden von Bidens einwanderungsfreundlichem Grenzschutzchef Alejandro Mayorkas in Südamerika und Afrika eingerichtet. Sie seien “One-Stop-Shops” für potenzielle Flüchtlinge und Migranten, schrieb Grandi in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung Guardian. Sie ermöglichen Migranten:

Zugang zu allem, von grundlegender humanitärer Hilfe bis zu Informationen über die Asylantragstellung an diesen Orten, um vermisste Verwandte ausfindig zu machen. Diese Zentren könnten auch über legale Wege in die Staaten von …. beraten oder gestrandeten Migranten helfen, sicher nach Hause zurückzukehren, wenn sie dies wünschen.

Damit diese Idee funktioniert, müssen die Staaten mehr Möglichkeiten für Flüchtlinge direkt aus den Regionen anbieten: Neuansiedlungsplätze, Arbeitsvisa, Stipendien, Familienzusammenführung, private Patenschaften und so weiter. Ebenso wichtig ist es, die Möglichkeiten der legalen Migration in viel größerem Umfang zu erweitern. Arbeitskräftemobilität – legale Wege, um die enorme Nachfrage nach Arbeitskräften mit arbeitssuchenden Migranten zusammenzubringen – ist für alle von Vorteil.

Als hochrangiger UN-Beamter spricht sich Grandi vehement gegen sichere Grenzen aus, die es den Bürgern ermöglichen, in Demokratien ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Politik herzustellen. Überall dort, wo die Grenzen geschwächt sind, können die Eliten die Massenmigration nutzen, um das einfache Volk zu spalten und zu verarmen. Dieses Streben der Eliten nach Macht und Reichtum sei in Großbritannien, Kanada, Frankreich, Irland und den USA weit fortgeschritten.

Grandi befürwortet eine globalisierte Regierung, in der Experten – wie er selbst – dafür bezahlt werden, die wirtschaftlichen und politischen Probleme zu lösen oder zu verschleiern, die durch die von ihnen befürwortete Massenmigration entstehen.

“Populistische Politiker werden die Einwanderung niemals ‘kontrollieren'”, lautet die Überschrift seines Gastkommentars im Guardian, in dem er fordert, dass die reichen Volkswirtschaften die Armut in den Entwicklungsländern absorbieren sollten:

Die Besessenheit mit Grenzkontrollen wird die wirklich Verzweifelten nicht abhalten. Lasst uns also Alternativen zu diesen Reisen anbieten – Möglichkeiten für die Menschen, mit Hoffnung und Selbstbestimmung zu leben. Angesichts der Tragödien, die sich täglich in der Wüste und auf dem Meer abspielen, ist das nicht nur menschlich, sondern auch sozioökonomisch für Europa und darüber hinaus sinnvoll.

Mayorkas hat seit 2021 bereits rund 10 Millionen Migranten in die Vereinigten Staaten gebracht. Diese Migranten kommen auf legalen, illegalen und quasi-legalen Wegen in die USA und tragen als zusätzliche Arbeitskräfte, Mieter und Konsumenten zur Aufblähung der Konsumwirtschaft bei. Die meisten dieser Migranten werden auf ihrem Weg in die US-Gemeinden von Mayorkas’ steuerfinanziertem Netzwerk aus Bussen, Booten, Unterkünften und legalen Schlupflöchern unterstützt.

Mayorkas leitet die Einwanderungs- und Arbeitspolitik des Landes seit 2021, als sowohl Biden als auch Vizepräsidentin Kamala Harris das Thema scheuten.

Das Nationale Einwanderungsforum, das von der Wirtschaft unterstützt wird, fördert die Büros für sichere Mobilität:

Im Juni 2023 starteten die ersten regionalen Bearbeitungszentren – umbenannt in Büros für sichere Mobilität (BSM) – ihre erste Phase in drei Ländern: Guatemala, Costa Rica und Kolumbien. Ecuador folgte im Oktober mit einer eigenen Version.

Das US-Außenministerium kündigte frühzeitig an, mit Unterstützung des Department of Homeland Security (DHS), der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) letztlich rund 100 stationäre Einrichtungen in der Region eröffnen zu wollen.

Sie bringen Migranten in die Vereinigten Staaten, indem sie ihnen verschiedene legale Wege aufzeigen, darunter Arbeitsvisa, humanitäre Ausnahmeregelungen, Asylgerichte, Anträge auf Familienzusammenführung oder “Bewährungs”-Ausnahmen von den Grenzbestimmungen.

Die SMOs helfen Mayorkas und seinen progressiven Verbündeten auch dabei, den kriminellen Kartellen die Kontrolle über den globalen Arbeitsmarkt zu entreißen: “Dies sind Orte, an denen wir sowohl aus humanitären als auch aus Sicherheitsgründen die Menschen dort abholen müssen, wo sie sind, um die Schmuggler auszuschalten und [den Migranten] einen sicheren und geordneten Weg in die Vereinigten Staaten zu bieten, wenn sie Anspruch auf Hilfe haben”, sagte Mayorkas im Mai 2023.

Laut Associated Press wurden bis Januar 2024 etwa 12.000 Migranten für die Überstellung in die USA über die neuen Zentren von Mayorkas genehmigt.

In diesem Jahr haben die Republikaner innerhalb der GOP-Mehrheit im Repräsentantenhaus die Forderungen der Demokraten nach zusätzlichen 800 Millionen Dollar für die Einrichtung, den Betrieb und die Erweiterung weiterer BBS in Mayorkas blockiert.

Extraktion Migration

Spätestens seit 1990 verfolgt die US-Regierung im Stillen eine Politik der Extraktionsmigration, um die Konsumwirtschaft zu fördern, nachdem sie Investoren geholfen hat, den Hochlohnsektor der verarbeitenden Industrie in Niedriglohnländer zu verlagern.

Die Migrationspolitik entzieht den bedürftigen Ländern große Mengen an Humanressourcen. Die zusätzlichen Arbeitskräfte, Hochschulabsolventen, Verbraucher und Mieter treiben die Aktienkurse in die Höhe, indem sie die Löhne der Amerikaner drücken, Unternehmen mit geringer Produktivität subventionieren und die Mieten und Immobilienpreise in die Höhe treiben.

Diese wenig beachtete Wirtschaftspolitik hat die wirtschaftlichen und bürgerlichen Rückkopplungssignale gelockert, die eine stabile Wirtschaft und Demokratie beleben. Sie hat viele gebürtige Amerikaner aus ihren Karrieren in einer Vielzahl von Wirtschaftszweigen verdrängt, die Produktivität und das politische Gewicht der Amerikaner verringert, Hightech-Innovationen gebremst, den Handel geschwächt, die bürgerliche Solidarität verkümmern lassen und Regierungsbeamte und Progressive dazu veranlasst, die steigende Sterblichkeitsrate von ausgegrenzten Amerikanern mit niedrigem Status zu ignorieren.

Das Wahlkampfteam von Donald Trump erkennt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration an. Bidens unpopuläre Politik “überschwemmt Amerikas Arbeitskräftepool mit Millionen illegaler Niedriglohnmigranten, die die Löhne und Chancen hart arbeitender Amerikaner direkt angreifen”, hieß es in einer Erklärung von Trumps Kampagne im Mai.

Die mysteriöse Wirtschaftspolitik entzieht den Bundesstaaten im Landesinneren Arbeitsplätze und Wohlstand, indem sie Investoren und Regierungsbehörden an der Küste mit einer Flut von Niedriglohnarbeitern, Mietern mit hohem Wohnwert und staatlich unterstützten Verbrauchern subventioniert. Eine ähnliche Politik hat den Bürgern und der Wirtschaft Kanadas und Großbritanniens geschadet. Im Gegensatz dazu steigert China seine Wirtschaft und seinen Wohlstand, indem es die Produktivität seiner Arbeitskräfte erhöht und nicht durch Migration.

Eine Politik, die dem Kolonialismus ähnelt, hat auch kleinen Nationen geschadet und Hunderte Amerikaner und Tausende Migrant getötet, viele von ihnen auf dem vom Steuerzahler finanzierten Dschungelpfad durch die Darien-Schlucht in Panama.