Die Centers for Disease Control (CDC) haben vor Kurzem damit begonnen, eine weitere Covid-Impfung zu empfehlen, wodurch sich die Gesamtzahl der Injektionen auf 10 erhöht.

Nach anfänglichen Erklärungen im Jahr 2020, dass die Menschen nur eine Covid-Behandlung benötigen würden, waren es bei der ersten Einführung im Dezember desselben Jahres bereits zwei. Im Jahr 2021 wurde diese Zahl mit der Einführung der ersten Auffrischimpfung auf drei erhöht. Seitdem ist ein scheinbar endloser Strom von Auffrischungsimpfungen gefolgt.

Während nur wenige öffentliche Ressourcen darauf verwendet werden, zu zählen, wie viele Injektionen eine Person, die den Empfehlungen der Regierung folgt, drei oder mehr Jahre nach der Einführung der exotischen Gentherapie-Technologie erhalten hat, berichtete der renommierte Wirtschafts- und Pandemieanalyst Edward Dowd, dass die jüngste Empfehlung die zehnte Injektion ist, die eine Person erhalten kann.

Es ist zu beachten, dass die CDC regelmäßig alte Empfehlungsseiten entfernt und die aktuellen Empfehlungen auf neue URLs verschiebt, was eine einfache Zählung verhindert. Sie haben eine Liste zur Verfügung gestellt, aber diese Liste wird ab 2022 nicht mehr gezählt.

Öffentliche Bekanntmachung an alle Impfbefürworter beim DNC: Vergessen Sie nicht, sich für Ihre ZEHNTE Impfung anzustellen, die gerade genehmigt wurde! Denn, wissen Sie, es bleiben zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen. Dies wird die letzte Impfung sein, die Sie nehmen müssen, versprochen! Zumindest, bis es eine 11. Impfung gibt …

Public service announcement to all the vax advocates at the DNC, don't forget to line up for your TENTH jab which has just been approved! Denn, Sie wissen schon, zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen. Das wird die letzte sein, die Sie nehmen müssen, versprochen! Zumindest, bis es eine 11. gibt… https://t.co/Fa9RekHR4R