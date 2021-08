Um zu wissen, was kommt, beobachte die Welt um dich herum: Dann reagiere!

„Die heißesten Plätze in der Hölle sind für diejenigen reserviert, die in Zeiten einer großen moralischen Krise ihre Neutralität bewahren.

[Dieser elende Modus

Behalten die melancholischen Seelen derer bei

Die ohne Schande oder Lob lebten.“ ~ Dante Alighieri

Der Mensch ist bestenfalls ein wankelmütiges Geschöpf, das sich normalerweise damit zufrieden gibt, die Dinge nicht aufzuschaukeln. Dies ist die kollektive Philosophie vieler Menschen, da sie fälschlicherweise glauben, dass dies der einfachste Weg ist, um Gefahren und Streit zu vermeiden. Die Realität ist eine andere, denn die Schwäche ist in den Köpfen der Menschen immer präsent, und deshalb sind Tyrannei und Kontrolle für diejenigen, die wissen, dass die breite Masse der herrschenden Klasse auf Kosten ihrer eigenen Freiheit immer gehorchen wird, solange ihnen im Gegenzug Sicherheit versprochen wird, ein Leichtes. Dieses groteske Phänomen wird der Untergang der Menschheit sein.

Alles, was heute geschieht, basiert auf dieser Prämisse, und die herrschende „Autorität“ hat die Kontrolle über die gesamte Bevölkerung des Planeten übernommen, indem sie einfach die Idee einführt, dass eine große Krise, die gar nicht existiert, vorhanden ist und eine unmittelbare und anhaltende Bedrohung für die Gesellschaft darstellt. Dabei geben sie sich als Propheten aus, was natürlich falsch ist, und versprechen, die Menschen zu schützen, obwohl genau das Gegenteil beabsichtigt ist. Anstatt in irgendeiner Weise logisch oder vernünftig zu reagieren, hat sich die Bevölkerung massenhaft der kontrollierenden Macht unterworfen und dabei die von Alighieri so gut beschriebene neutrale Position eingenommen, und das auf Kosten ihres eigenen Lebens und ihrer Freiheit. Diese Haltung richtet nicht nur großen Schaden an, sondern zeigt auch die schlimmste Seite der Menschheit, denn die meisten verstecken sich und suhlen sich in unnötiger Angst, während ihre eigene Existenz bedroht ist. Abgesehen von den Kindern verdienen diejenigen, die diese Haltung einnehmen, kein Mitgefühl.

Indem sie sich vor der Wahrheit versteckt, versucht die Herde nicht zu verstehen, was tatsächlich um sie herum geschieht, sondern konzentriert sich nur auf ihre lokalen, unmittelbaren und gegenwärtigen Umstände, während sie alle Anzeichen des bevorstehenden Untergangs ignoriert, die für jeden denkenden Menschen brutal offensichtlich sind. Auf diese Weise wächst das Gespenst der Tyrannei immer schneller und ohne genügend Widerstand, um den vorsätzlichen Angriff auf das einfache Volk zu stoppen.

Das Volk dieses Landes, das fälschlicherweise die „Vereinigten Staaten“ genannt wird, hat einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen auf der Erde, erkennt aber aufgrund von Unwissenheit und Gehirnwäsche im Laufe der Zeit seine bevorzugte Stellung nicht. Dieser Vorteil ist, dass die Menschen in diesem Land immer noch viele Waffen haben, um sich gegen den Terror zu verteidigen, dass der „Staat“ selbst ist; dieser „Staat“, der sich ständig im Krieg gegen sein eigenes Volk befindet. Es ist nicht der aktive Einsatz von Waffen und Kugeln, der so wichtig ist, aber die Drohung, die Fähigkeit und die Bereitschaft, dies zu tun, ist sicherlich ausreichend, um die fortschreitende totalitäre Politik der herrschenden Klasse aufzuhalten. Schließlich sind sie alle Feiglinge. Sie sind die Wenigen, während die Menschen die Vielen sind, und bewaffnet zu sein ist der beste Schutz gegen tyrannisches Verhalten von bösen und korrupten Regierungen. Die Menschen in den meisten Ländern der Welt wurden gewaltsam (oder, was wahrscheinlicher ist, freiwillig) entwaffnet und sind heute einem viel größeren Risiko ausgesetzt als die Amerikaner. Das ist der Grund, warum die restriktivste, regulierte und abscheuliche Politik in anderen Teilen der Welt schneller vorangetrieben wird, aber es wird alles sehr bald hier sein, wenn diese Gesellschaft es zulässt. Wenn die US-Bürger keine Waffen hätten, wäre es hier nicht anders als in Kanada, Australien, China, dem Vereinigten Königreich und weiten Teilen Europas sowie an vielen anderen Orten rund um den Globus. Deshalb müssen die Amerikaner unbedingt verstehen, dass alles, was in diesen gefangenen Gesellschaften geschieht, bald auch bei uns eintreffen wird, weshalb es von großer Bedeutung ist, die Welt um sich herum zu beobachten. Es ist auch notwendig, der kontrollierenden politischen Klasse in diesem Land zuzuhören, die ständig versucht, Waffen und Munition zu beschlagnahmen und zu kontrollieren, mit dem zukünftigen Ziel, jeglichen Waffenbesitz hier zu eliminieren, so wie es auf der ganzen Welt bereits geschehen ist. Der einzige Grund, warum wir nicht bereits in einer total diktatorischen Gesellschaft leben, ist, dass wir die bewaffneten Möglichkeiten haben, die Versuche dieser Regierung zu stoppen, eine totalitäre Herrscher-/Sklavennation zu schaffen.

Je restriktiver und brutaler gegen die Menschen in den oben genannten Ländern vorgegangen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dies von den Drohnen in diesem Land akzeptiert wird. Wenn das geschieht, wird die Übernahme Amerikas meiner Meinung nach in kurzer Zeit erfolgreich sein. Das wäre das Ende dieses Landes, da ein neues System einer technokratischen Diktatur eingeführt werden würde. Die illegitimen und giftigen genverändernden Injektionen, die „Impfstoffe“ genannt werden, sollen dabei helfen, indem sie die geistige und körperliche Verfassung der Massen verändern, unterwürfiges Verhalten beschleunigen und mehr Kontrolle ermöglichen, um eine gefügige Bevölkerung zu schaffen, die ihren neuen Status als abhängige Mündel des Staates akzeptiert.

Große Teile Australiens sind abgeriegelt, und Reisen für australische Bürger und Touristen sind in weiten Teilen des Landes praktisch unmöglich. Die Beschränkungen und Auflagen nehmen immer mehr zu, einschließlich „Impfpässen“.

Der böse Macron in Frankreich hat „angekündigt, dass ab nächstem Monat jeder, der essen oder trinken gehen, einen Fernzug nehmen oder ein Einkaufszentrum besuchen will, entweder einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen muss. Der so genannte „Gesundheitspass“ wird auch für den Besuch eines Festivals, einer Theatervorstellung oder einer Kinovorführung benötigt. Dies ist Teil der Strategie der Regierung, um die steigende Zahl neuer Fälle im Zusammenhang mit der Delta-Variante zu bekämpfen. Sie werden verstanden haben, dass die Impfung nicht sofort obligatorisch ist, aber wir werden den Gesundheitspass bis zum Maximum ausdehnen, um so viele wie möglich von Ihnen zu ermutigen, sich impfen zu lassen“, sagte Macron.

In Kanada gibt es neben all der massiven Tyrannei, die bereits stattgefunden hat, jetzt in Vancouver eine Trennung aller Einreisenden in geimpfte und ungeimpfte Personen, die der abscheulichen Rassentrennung in der Vergangenheit nicht unähnlich ist.

Kontaktverfolgung, erzwungene „Covid“-Tests, vorgeschriebene „Impfungen“, um zu überleben und das Lebensnotwendige zu erhalten, drakonische Reisebeschränkungen, erzwungene farbige Armbänder, um die Geimpften von den Ungeimpften zu unterscheiden, Immunitätspässe, Zulassungsvoraussetzungen für Hochschulen, um die Impfung zu erhalten, Verlust des Arbeitsplatzes ohne „Impfung“, vorgeschriebene Lebensmittelbeschränkungen, extreme Marketingkampagnen der Regierung für giftige „Impfungen“, mehr Abriegelungen und Quarantäne, mehr Maskenverordnungen und noch viel mehr tyrannische autoritäre Anordnungen werden kommen. Dies geschieht auf der ganzen Welt, einschließlich der USA, da die Entvölkerungsagenda durch die Biowaffe „Impfstoff“ immer mehr an Boden gewinnt, während dieses Komplott zur Schädigung und Destabilisierung der Bevölkerung unaufhörlich weitergeht.

Alles, was in Bezug auf diese nicht existierende „Viruspandemie“ in allen Teilen der Welt geschieht, wird auch hier bald geschehen, wenn es nicht bereits geschieht oder geplant ist. Ignorieren Sie nicht die Zeichen, die direkt vor Ihnen stehen, und vertrauen Sie keinen Behauptungen, die von dieser Regierung, den kontrollierten Mainstream-Medien, Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, steuerfreien Stiftungen oder irgendwelchen Regierungspartnern kommen. Verstehen Sie, dass die Menschen immer noch die Macht haben, dies zu stoppen, indem sie sich gegen den Staat zusammenschließen. Verweigern Sie den Gehorsam, fügen Sie sich nicht, widersprechen Sie, nehmen Sie keine Befehle an, und lassen Sie diese bösen, mörderischen Monster wissen, dass Sie die absolute Macht haben, sie zu stoppen!